López Obrador pide una investigación a fondo en atentado contra Ciro Gómez Leyva

Buscan afectar mi imagen, señala

El Presidente reiteró que se debe preservar el principal derecho que es el de la vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que el atentado fallido contra el periodista Ciro Gómez Leyva esté vinculado con los intereses que se oponen a su proyecto político de transformación y que buscan afectar su imagen y responsabilizarlo por represor.

El mandatario federal afirmó que para garantizar la justicia en este caso, ordenó al gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la capital realizar una investigación a fondo hasta donde tenga que topar.

“Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida, pero, sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos.

Dijo que la oposición siempre aprovecha circunstancias lamentables como la del periodista y se han manejado varias versiones del móvil.

“Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia, se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro 3, 4 días antes de éste y que puede ser una respuesta. Está bien que grupos contrarios a nosotros para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características”, mencionó el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador descartó que un atentado de esta naturaleza pueda afectar a su gobierno, pues la gente está consciente de que su administración no está por la compra de medios de comunicación.

“En ese asunto, en este caso en particular, les diría de que además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente si existiera esa intención, no sería para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones”, sostuvo.

El mandatario no dejó desaprovechó la oportunidad para señalar las diferencias que tiene con Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Denise Maerker y Claudio X. González “aunque no es periodista, sino empresario”, y Carlos Loret de Mola. “Son diferencias que vienen de lejos” y recordó las mesas de análisis de los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando consideró que fue víctima de fraude electoral, en 2006.

El presidente reiteró la solidaridad con Gómez Leyva porque se debe preservar el principal derecho que es el de la vida, por lo que pidió una investigación a fondo y a la población que pudiera tener información, “si escucharon algo, vieron algún movimiento”, ayuden, pero dijo que no sabe si la Fiscalía capitalina podría esté en posibilidades de dar una recompensa, pero la mejor es evitar desestabilización, “que todos nos ayuden porque somos mayoría los que queremos la transformación”.

Insistió en que esos señalamientos no tendrán efecto político porque la población no se dejará manipular.

Descarta AMLO que haya “cuesta de enero”

con su plan antiinflacionario

El presidente López Obrador anunció que continuará el plan antiinflacionario para mantener el precio de los 24 productos de la canasta básica y se comenzará con la dispersión de recursos para adultos mayores y otros beneficiario, por lo que confió en que los mexicanos nio sufrirán la “cuesta de enero”.

No obstante, el mandatario federal recomendó a los mexicanos que en esta época opte por el ahorro y no “comprar afecto” para sus familiares, además de celebrar que haya salud y convivencia.

“Decirle a la gente que no va a haber cuesta de enero. Hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre, por lo que nosotros correspondemos a mantener el plan antiinflacionario, que no aumenten los precios, que no haya carestía. Y decía yo que no a ver ‘cuesta de enero’ como era antes.

“Porque empezando enero, empiezan a dispersarse los fondos para adultos mayores y ya vienen con 25% de aumento y eso es una buena noticia. Tenemos que estar aquí el día dos, que es lunes, vamos a informar, ese día se va a dar a conocer que empieza la dispersión de fondos para adultos mayores”, comentó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Busca que aerolíneas nacionales aumenten

flujo al AIFA antes de abrir cielo al cabotaje

En otro tema, López Obrador dijo este lunes que la iniciativa para reformar la Ley de Aviación, que permitiría la operación de líneas aéreas extranjeras en rutas nacionales, será una apuesta de su gobierno, pero que antes, buscarán conciliar con las aerolíneas nacionales para que hagan un esfuerzo para ampliar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Vamos a tratar de llegar a un entendimiento con las líneas aéreas, hay varias opciones. Una que nos ayuden con el actual aeropuerto, teniendo espacios en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque también es una especie de resistencia, aunque digan que no”, señaló.

De igual forma, dijo que se mantiene en firme la creación de una nueva línea aérea del gobierno, que estaría bajo la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo la marca de Mexicana de Aviación, por lo que instruyó a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, tratar a la brevedad con los extrabajadores de la firma, el avalúo por la venta de la marca y emblemas.

“Monreal debe quedarse como coordinador

de Morena en el Senado”: AMLO

En materia electoral, López Obrador consideró este lunes que el senador Ricardo Monreal debe quedarse al frente de la bancada de Morena en el Senado de la República a fin de evitar que la oposición haga un escándalo, pese a que votó en contra de su “plan B” en esta materia.

El mandatario federal dijo estar en contra de las expulsiones en el partido ya que los representantes de los Poderes de la Unión tienen la libertad de conducirse más allá de la voluntad presidencial. No obstante, dijo que el electorado es el que juzgará su actuación.

“Yo no estoy a favor de las expulsiones. Los senadores lo deciden, pero a mí sí me gustaría que él siguiera, porque si no nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, no, no, no. Ya no es igual.

“Ya no es igual, que siga. Pero nada más que cuando vaya a pedir el voto le van a decir ‘toma tu Champotón’. Lo otro, (no aprobar la reforma) era avalar lo podrido, lo antidemocrático, lo violador de los derechos humanos. Nada más, para no hablar con pruebas, últimamente, lo que hicieron”, dijo.

El 15 de diciembre, el pleno del Senado avaló el plan B electoral con 122 votos, 69 a favor, 53 en contra y cero abstenciones. El morenista Ricardo Monreal votó en contra y dijo asumir la responsabilidad porque no quiere que se viole la Constitución.

Ante los coqueteos de Monreal con la oposición por una candidatura común a la presidencia de la República y ahora el rechazo a la iniciativa presidencial, muchas voces al interior del partido exigieron la expulsión del morenista.