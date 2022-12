Nuestro país

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin duda, nuestro querido México vive momentos difíciles. En un ambiente de división polarizado en donde desde el principal micrófono se insiste en auspiciar la división entre los mexicanos e insistir que somos dos bandos. Los conservadores por un lado también llamados “fifís” y los liberales también conocidos como “chairos”, todos los días intercambian ataques y consignas, sobre todo en redes sociales y a través de los medios de comunicación. Nada más torcido que esto. Somos un sólo México. No se confundan queridos lectores. Somos todos mexicanos y no permitamos que nos dividan.

Edomex

Finalmente, la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo apareció en público en la política del Edomex y fue nombrada delegada general del CEN del PRI en el Estado de México. Ana Lilia tomó posesión como delegada general del PRI, luego de contender y hacer campaña para lograr la candidatura del PRI, primero, y luego de la coalición, para el gobierno del Estado.

Ana Lilia es una política reconocida en el estado. Tiene experiencia como legisladora de muchos años y contendiente a la gubernatura que finalmente fue alcanzada por Alejandra Del Moral, que Ana Lilia, como muchos políticos lo hicieron, no se pronunció al respecto y guardó silencio.

Esto alertó a la familia política del Edomex, porque la batalla por el estado entre los priistas y morenistas es fuerte y sin duda es la que más llama la atención para el año que entra. Los morenistas representados por la maestra Delfina Gómez aseguran que están arriba, en tanto que los tricolores eligieron a Alejandra Del Moral, como su coordinadora para defender al estado y luego será la candidata.

Así las cosas, la diputada federal, Ana Lilia Herrera Anzaldo aclaró que ella nunca ha sido factor de división en el Partido Revolucionario Institucional y llamó a todos a comprender que en la elección de 2023 está en juego el país. Luego de tomar protesta como delegada general del CEN del PRI en el Estado de México, la diputada federal expresó que se suma a la estrategia coalicionista por convicción y congruencia, ya que tiene la certeza de que el enemigo del Estado de México es la amenaza de la llegada de Morena a la entidad. La legisladora dejó en claro que su nombramiento no es una imposición del partido. “Es importante dejar de pensar que las mujeres políticas somos instrumento de los hombres de poder, hemos acreditado nuestra capacidad y construido un poder propio, como es el caso de Alejandra Del Moral y el mío”, señaló Ana Lilia.

Estas declaraciones de Ana Lilia calman las aguas del ambiente político que se había agitado dado que la legisladora no se pronunciaba e incluso se le acusó de traicionar los acuerdos internos del partido y de guardar disciplina, al tener acercamientos con MC, cosa que nadie puede probar. Es claro que Ana Lilia es disciplinada simplemente jugó sus cartas y finalmente el jefe político del Estado en turno Alfredo Del Mazo logró destrabar la situación y sumar la política, quien aseguró su lealtad a Alejandra y señaló que va con todo para lograr que llegue la primera mujer a la gubernatura del estado más importante del país. Los números en base a Massive Caller del 13 de diciembre la coalición PRI-PAN-PRD está arriba con 39.2% vs 37.4% de Morena. Esto empieza. Los números cambiarán.

Ciro Gómez Leyva

Reprobamos con todo el atentado en contra de nuestro compañero Ciro Gómez Leyva el pasado jueves sin éxito, por fortuna, sin tener hasta la fecha la razón por lo cual atentaron contra la vida de Ciro. El gobierno de la 4T, por supuesto, condenó los hechos, pero los ataques desde palacio no cesaron. Esto no ayuda en nada, en un país donde asesinan más periodistas en el mundo, 63 de 2019 hasta el 18 de diciembre 2022, muchos más que en un país en guerra, como Ucrania, 8 muertes. No podemos dejar de apuntar que en México llevamos en este año 147 mil asesinatos dolosos, es un dato aterrador.

La Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y el titular de la Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, trabajan de manera coordinada para dar con los responsables de la agresión que sufrió nuestro colega Ciro. Hasta el momento, las autoridades tienen identificado un vehículo negro y la motocicleta, hasta ahí sabemos. Esperemos resultados y pedimos que paren la agresión al gremio.

Apuntes

El jefe del Ejecutivo federal envió al Congreso la iniciativa de ley para permitir el cabotaje aéreo de empresas extranjeras en el país, lo que pone en desventaja a las empresas aéreas mexicanas. La decisión del gobierno federal de legalizar los vuelos de empresas extranjeras en rutas nacionales o domésticas como le llaman, consideran los especialistas como una medida en represalia en contra de las nacionales por no utilizar en Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La medida de cabotaje aéreo nadie en el mundo lo aplica, es decir ningún país permite a extranjeros cubrir rutas nacionales, son exclusivamente para empresas nacionales. Esta medida podría bajar los precios de las empresas nacionales en vuelos domésticos y sobre todo tendrán que usar el horroroso e incomunicado aeropuerto AIFA. Es plan con maña, como todo. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

