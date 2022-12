Indultaría a Israel Vallarta, si estuviera en mis manos: AMLO

El caso huele a “chicanada”, señala el Presidente

El supuesto líder de la banda “Los Zodiaco” espera sentencia desde hace 17 años por presunto secuestro

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) ayudar a resolver la situación jurídica del presunto líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, Israel Vallarta Cisneros, quien lleva 17 años en prisión sin sentencia.

Aseguró el primer mandatario este martes que de tener una sentencia, concedería el indulto a Israel Vallarta, quien desde hace 17 años permanece preso por presuntamente liderar a una banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

“Son 16 años, 17 sin sentencia. Pero este caso tiene una connotación política, porque es el personaje que aparece en el reportaje ese que hicieron, que fue un montaje, cuando García Luna, Carlos Palomino que incluso le está pegando allí en el reportaje.

“Si fuera por mí, yo procedería al indulto, pero constitucionalmente no puedo hacerlo porque no hay una sentencia, parece que se esperan en que no haya sentencia y la fiscalía, seguramente esto no lo sabe el Fiscal. Ahora sí se va a enterar, pero presentaron nueva solicitud para volver a interrogar a personas que ya fueron investigadas hace 17 años.

“Lo voy a decir: huele a ‘chicanada’. Puede ser derecho pero no hay justicia, si está demostrado que sufrió tortura y lleva 17 años sin justicia ¿dónde está la justicia pronta y expedita, no? ¿La han visto ustedes?”, criticó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

“Entonces parece que se esmeran en que no haya sentencia y la fiscalía, seguramente esto no lo sabe el fiscal, ahora sí se va a enterar, pero presentaron nuevas solicitudes de investigación, y pruebas, volver a interrogar a quienes ya fueron pues investigados hace 17 años, lo voy a decir: huele a chicanada, entonces esto no, no porque no hay justicia, puede ser derecha, pero no es justicia”, indicó.

AMLO advierte que presentará denuncias si

hay pruebas de autoatentado en caso Ciro Gómez

Sobre el caso Ciro Gómez Leyva, el presidente López Obrador manifestó que no descarta que el ataque contra el periodista se haya hecho para buscar afectar a su gobierno y desestabilizar al país, por lo que adelantó que si se tienen las pruebas de esto, se presentarán las denuncias “sea quien sea”.

En su mañanera, el mandatario señaló que si con el ataque al periodista el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, “también es un crimen”.

“No es un asunto menor, quisieron asesinarlo, o intentaron hacerlo y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen.

“Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya hecho fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto”, dijo.

Ante el cuestionamiento de que “si así fuera, ¿qué hará el gobierno?”, el Presidente contestó: “Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas, lo vamos a denunciar, y sea quién sea. No hay privilegios y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se había vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora, nunca”, dijo.

“Hay condiciones inmejorables para

el crecimiento económico de México”

En cuanto al tema económico, López Obrador precisó que en México existen las condiciones inmejorables para el crecimiento económico y precisó que esto se ha dado con el añadido de mejor distribución de la riqueza, por lo que calculó que las finanzas del país cerrarán en 2022 entre 3.2 y 3.5%.

“Hay condiciones inmejorables para el crecimiento económico de México… estoy pensando que, vamos a crecer de 3.2 a 3.5 este año; el pronóstico es bueno para la economía, nos va a ir bien este año… Nadie pensó que el crecimiento de este año iba a superar el 3 por ciento”, dijo el mandatario en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El Presidente dijo además que todos los pronósticos del Banco de México, de las calificadoras y de los bancos para este año se quedaron abajo.

“Son muy pesimistas, les cuesta trabajo entender que hay condiciones inmejorables para el crecimiento económico en México… vamos a tener un cierre de año con mucho turismo en el país, esto ayuda la economía, lo mismo la inversión extranjera”, dijo.

López Obrador también compartió su pronóstico para 2023 y aseguró que al país le va a ir muy bien, ya que la economía trae el impulso.

“El crecimiento económico va a ser algo excepcional a pesar de la pandemia, crecer al final del sexenio, cuando menos, 1% anual, señala al destacar “una mejor distribución de la riqueza”, dijo.

Será deuda soberana financiamiento para CFE en

construcción de plantas solares en Sonora: AMLO

En otro tema, el presidente López Obrador dijo que llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el financiamiento para la construcción de plantas solares en Sonora por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea deuda soberana.

“Aceptamos el compromiso, incluso no sólo como deuda de la CFE, sino como deuda soberana, la Secretaría de Hacienda sería la responsable de llevar a cabo los compromisos crediticios, eso nos ayuda mucho a bajar tasas”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

El mandatario federal expuso que tras un debate con John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el Cambio Climático, la administración de Joe Biden aceptó que la CFE tuviera propiedad sobre las plantas de generación de energía eléctrica.

Adicionalmente, como parte del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), podrán participar en su construcción empresas del sector de dichos países de manera exclusiva.

“Al final se aceptó lo de la CFE y para llegar al acuerdo, se convino de que la construcción de las plantas, los contratos, sí va haber exclusividad para empresas mexicanas, estadounidenses, básicamente, y es posible, canadienses, pero no van a poder participar en el proyecto empresas más que mexicanas y estadounidenses”, apuntó.

Para la edificación de plantas solares en Sonora, el gobierno de Estados Unidos y México han convenido una inversión de hasta 48 mil millones de pesos hacia 2030.