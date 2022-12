Fiestas navideñas y de fin de año generarán derrama por 500 mmdp

Además, 30 por ciento más de basura

Aguinaldos, bonos y otros incentivos facilitarán el incremento en el consumo

Las celebraciones de Navidad y de fin de año dejarán una derrama económica superior a los 500 mil millones de pesos en el sector terciario, prevé la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Héctor Tejada Shaar, presidente de la confederación, recordó que la recepción de aguinaldos, bonos, cajas de ahorro y otros incentivos facilitarán el incremento en el consumo de temporada que inició el pasado 12 de diciembre pasado y que culminará el próximo 6 de enero con el Día de los Reyes Magos.

Sin duda, todos queremos demostrar nuestro cariño con la adquisición de todo tipo de productos y servicios, pero antes de dar “tarjetazo” de última hora, analiza si endeudarte con ese objetivo tendrá un efecto negativo en tus finanzas una vez que pasen los festejos. ¿Estarás pagando tres, seis o 12 meses después de haber dado el obsequio?, ¿eso no afectará tu cartera después? La Navidad y el Año Nuevo aumentan el consumo, pero también la contaminación que resulta de ello. La propia Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México estimó en 2021 que el aumento de residuos aumenta hasta 30% en esta temporada.

Recomendaciones para esta época

Quizá convertirnos en los compradores que el mundo necesita ante la crisis socioambiental y económica que vivimos es algo que nos vendría bien. Tal vez los tips de plataformas como In All We Trust que promueven el consumo consciente te sean de utilidad:

¬ Compra regalos con causa: haz llegar tu aprecio a tus seres queridos mediante un regalo responsable, diversas asociaciones y empresas ofrecen productos como joyería, alimentos orgánicos, para el cuidado personal y muchos de ellos tienen un sentido social, buscan apoyar diversas causas, como a mujeres en situación vulnerable, combatir la desnutrición infantil, promover la inclusión laboral o la lucha contra la violencia de género. De esta manera tu regalo no solo promueve el comercio local, sino que también ayuda a segmentos en situación de vulnerabilidad.

¬ Obtén productos sostenibles u orgánicos: investigar el proceso de elaboración te ayudará a llegar al regalo perfecto. Aunque existe el sesgo de que los productos verdes se refieren únicamente a alimentos, es posible encontrar productos sostenibles de todo tipo, como ropa slow fashion, perfumes y cremas.

¬ Dona todo lo que tenga un segundo uso: en ocasiones aquellos objetos para los que ya no encontramos uso pueden ser el tesoro de otra persona. Asegúrate de brindar una segunda vida a los productos como ropa, juguetes, colecciones e incluso tecnología, esto no solo permitirá que otras personas puedan acceder a productos con mayor facilidad, sino que reducirá el impacto ambiental y la generación de basura.

¬ Reutilizar está de moda: la decoración y los regalos de navidad absorben hasta el 60% de gastos destinados a las festividades según la consultora Deloitte, por lo que asignar un presupuesto es una buena idea. Otra opción es aprender a reutilizar todo aquello que sea posible durante las fiestas, objetos como adornos, árbol de navidad, esferas, manteles, luces y envolturas navideñas sin duda pueden tener una segunda e incluso tercera vida.