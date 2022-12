Reprueban atentados y censura a periodistas

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Aníbal Cañez Morales, lanzó un llamado a Claudia Sheinbaum, a su gabinete, a Morena y, en especial, a su dirigente Sebastián Ramírez, a ser aliados de los periodistas y no participar en este juego de denostación y de polarización que hace López Obrador contra la libertad de expresión. Decir que los periodistas mexicanos son voceros del conservadurismo y abrir hipótesis sobre el ataque a Gómez Leyva, es muy delicado, “ya que las autoridades siguen líneas de investigación muy sólidas”.

En este contexto, el PAN reitera su solidaridad con el periodista y reprueba todo tipo de actos de atentados o censura”. El diputado Cañez Morales recordó que Morena en la CDMX no quiere a los periodistas y recordado que, en su momento, Sebastián Ramírez, allegado a Sheinbaum, y ex director de Comunicación Social de la jefa de Gobierno, insultó a los miembros del gremio al mencionar que: “La prensa de México es inmunda”.

Por ello, el PAN le extiende la mano a los periodistas, para ser un vínculo y ayudar en todo lo que sea necesario por medio de la legislación correspondiente y alzando la voz para que se respeten sus garantías. Cañez sostiene que la polarización en nada ayuda al buen ejercicio de los derechos, de las libertades y, sobre todo, a la consumación de un Estado democrático y de derechos. “Lamentamos el sentido en el que AMLO busca ligar un ataque directo en contra de un periodista a aquellas personas que, en su imaginario, quieren atentar contra su gobierno”.

López Obrador, como jefe del Estado Mexicano, tiene la obligación de garantizar el libre ejercicio de todos sus derechos, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de prensa, expresó el legislador. Subrayó que el periodismo, la prensa y la libertad de expresión, son pilares fundamentales de un Estado democrático, aunque a López Obrador le incomode; eso está reconocido en la Constitución de la CDMX, en su artículo 7. Las personas tienen derecho a la libertad de expresión por cualquier medio y prohíbe la censura.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exigido que se detenga la sección “Quien es quien en las mentiras”, ya que se trata de un ejercicio de denostación contra el periodismo. Finalmente, recriminó que el gobierno de Morena no garantiza la seguridad de los comunicadores y los resultados están a la vista.

Los derechos político-electorales

En sesión urgente celebrada este lunes, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó realizar las acciones generales de transición para el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de esta capital en el juicio para la protección de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía identificada con el expediente TECDMX-JLDC-075/2022. Dicha sentencia señala que el IECM deberá restablecer la estructura orgánica de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH) con que contaba hasta antes del decreto de reforma, para lo cual se deberán respetar los derechos laborales de las personas que dejaron de pertenecer a su integración y aquellas que, como consecuencia de dichos cambios, fueron adscritas o designadas en otras áreas de esta autoridad electoral, siempre que ello resulte jurídicamente y administrativamente viable, en atención a la normativa atinente y a la naturaleza de las relaciones de trabajo.

En la sesión, realizada de manera virtual, se propuso que en un plazo al 31 de enero se cumpla con lo que ordena la sentencia del Tribunal, debido a que ésta se refiere a derechos humanos de personas que laboran en esta institución, lo anterior para dar claridad y certeza a las labores institucionales. El Consejo General del IECM aprobó por unanimidad la fecha antes referida, para dar cumplimiento a la sentencia, considerando la suficiencia presupuestal con que se cuente en ese momento.

Deudor alimentario debe cumplir

La diputada Olga Leticia Chávez Rojas (Morena) propuso reformar la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración para establecer que la persona obligada al pago de alimentos, previa solicitud de la autoridad judicial, no podrá asuntarse del país, hasta en tanto no garantice dicha obligación por todo el tiempo que se encuentra fuera del territorio nacional, debiendo ponderarse en cada caso, según sus circunstancias, la garantía que resulte apropiada. La iniciativa señala que si bien la restricción de tránsito al deudor (señalada en el vigente ordenamiento), contribuye en algún grado al cumplimiento de la obligación alimentaria, ésta únicamente se aplica cuando el obligado ya se encuentra en mora; no así para garantizar el pago de una pensión hacia el futuro ante la circunstancia de que el deudor alimentario pretenda ausentarse temporal o definitivamente del país.

El documento, enviado a la Comisión de Asuntos Migratorios, argumenta que es apremiante que la legislación asegure el pago de alimentos para los y las niñas, ante la posible salida del país de la persona obligada a otorgarlos, ponderándose en cada caso, según sus circunstancias, la garantía que resulte suficiente y apropiada.

m0007tri@yahoo.com.mx