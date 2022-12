Descarta AMLO romper relaciones diplomáticas con Perú, a pesar de la expulsión de embajador

Lamenta reacción del nuevo gobierno andino

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no romperá relaciones diplomáticas con Perú, luego de que el gobierno del país sudamericano diera 72 horas al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa por injerencia en los asuntos internos de esa nación, tras la destitución del ex mandatario Pedro Castillo.

El martes, Perú declaró como “persona non grata” al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para que abandone el país andino, en una escalada de la crisis diplomática entre ambas naciones latinoamericanas.

“Lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado por su proceder (…), como declarar persona no grata nuestro embajador en Perú”, dijo el mandatario mexicano en su habitual conferencia mañanera.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones (diplomáticas con Perú)”, agregó López Obrador. “No vamos a expulsar a nadie. No lo hemos hecho ni se va a hacer”.

Minutos antes, la familia de Castillo llegó asilada a Ciudad de México y fue recibida por funcionarios del gobierno mexicano. El ex mandatario peruano se encuentra detenido en Lima luego de haber sido destituido por el Congreso a principios de diciembre tras tratar de disolverlo de manera ilegal y reorganizar el Poder Judicial.

“Vamos a defender siempre el derecho de asilo, es parte de nuestra política exterior”, sostuvo AMLO, antes de precisar que a la capital mexicana llegaron la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos. La exprimera dama está siendo investigada por la justicia peruana por presuntamente integrar una red de lavado de dinero que involucraría al exmandatario.

Pablo Monroy aún se mantiene en Lima, confirma López Obrador

El presidente López Obrador aclaró este miércoles en su mañanera que Pablo Monroy aún se encuentra en Lima y que en el vuelo que aterrizó esta mañana en la Ciudad de México sólo llegó la esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, acompañada de sus hijos.

Pablo Monroy sigue en Lima”, dijo durante su tradicional mañanera desde Palacio Nacional. Hizo notar que la reacción del gobierno peruano fue “terminante, al estilo policiaco”.

Consideró que el otorgar 72 horas a Monroy para abandonar Perú “no tiene que ver nada con la diplomacia, con las formas”. Minutos antes había sido informado que Pablo Monroy había llegado a México junto con la familia de Pedro Castillo, pero minutos después corrigió la información.

En el caso del embajador Monroy Conesa, quien fuera expulsado por el gobierno peruano de la presidenta Dina Boluarte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que atenderá la indicación del gobierno peruano dentro del término establecido de 72 horas, que vence el viernes por la tarde.

Les informo que la familia de Pedro Castillo ya está en la Ciudad de México. Nuestro país ha honrado su tradición de asilo. Reconozco al Embajador Pablo Monroy la eficacia de sus gestiones en circunstancias complejas”, destacó el canciller Marcelo Ebrard.

“Atentado contra Ciro perjudica a la figura presidencial y a la democracia”

Sobre el caso del atentado fallido contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el presidente López Obrador enfatizó que se llegará a fondo pues a quien más perjudica este caso es al país, a la autoridad, a la figura presidencial y a la democracia.

El primer mandatario descartó que se tratara de un crimen de Estado, por lo que habrá información y las instituciones actuarán para que no haya impunidad.

El Presidente sacó el tema una vez más tras una pregunta sobre los pronósticos económicos, ante lo que insistió en que continuará dando información al pueblo a través de sus conferencias matutinas.

“Lamento mucho que estén enojados, por eso hay que investigar bien el lamentable atentado a Ciro Gómez Leyva. He dado instrucciones de que se haga una investigación a fondo, a fondo, para que haya justicia. Porque nosotros no nos vamos a manchar”.

El tabasqueño aseveró que es posible saber lo que sucedió. “Por dos razones, primero porque hay mucha gente que está con nuestro movimiento y nos va a ayudar a saber sí escuchó que llegó alguien en una moto y que estuvieron discutiendo y los carros cruzaron, y quién pasaba por ahí, las trabajadoras, los trabajadores domésticos, choferes tenían mucha información que nos llega.

“Eso es importante, pero lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado. Porque es muy difícil de desentrañar cuando es un crimen de Estado. Eso sí es complicado, el saber toda la verdad sobre el asesinato de (John F.) Kennedy, el saber toda la verdad sobre el asesinato de (Luis Donaldo) Colosio. Pero cuando no es un crimen de Estado, hay información, se consigue la información, porque los organismos del Estado que están para hacer justicia actúan, no hay impunidad”.

Para el mandatario estimó que el que no trascienda información es conveniente para ciertos sectores. “¿Esto a quién le conviene? Pues primero a Ciro, porque imagínense un atentado a la vida, a su vida. ¿A quién le conviene? A los dueños de los medios de información donde trabaja Ciro. ¿A quién le conviene? Pues a todos los que participan en política. ¿A quién le conviene? Pues desde luego a la autoridad. Y ver si no es el crimen organizado, la delincuencia organizada, o la delincuencia de cuello blanco”.

“Politizo, no polarizo”, responde AMLO a

periodistas que piden cesar hostigamiento

Tras la publicación de la carta que alrededor de 180 comunicadores le dirigieron al Presidente para pedirle cesar el hostigamiento en contra de la prensa, López Obrador dijo que no polariza a la sociedad mexicana, sino que la politiza.

“Como no pueden, pues los insultos, y se sienten agredidos los abajo firmantes, puro periodista del régimen diciendo de que yo polarizo. No, no, yo politizo y lo voy a seguir haciendo, en bien del pueblo, porque es algo muy importante como para dejar este asunto de la información en manos del hampa del periodismo”, comentó.

180 periodistas mexicanos , entre ellos reporteros, editores, columnistas y articulistas, acusaron en una carta que “todas las emanaciones de odio” hacia la prensa se “incuban, nacen y se esparcen” desde Palacio Nacional, por lo que exigieron terminar con el hostigamiento por parte del presidente de la República.