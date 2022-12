Afores registran plusvalías por 131 mil 046 mdp, en noviembre

Pese a la galopante inflación

Durante los primeros 11 meses del año se han registrado minusvalías únicamente en seis meses

En noviembre, el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) registró plusvalías por 131,046 millones de pesos, informó La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

Lo anterior significó que por primera vez en este año, que ha estado marcado por periodos de alta volatilidad como consecuencia del contexto económico post pandemia y del conflicto armado en Ucrania, se registraron plusvalías para los trabajadores en dos meses consecutivos.

En este sentido, en los 11 meses que han transcurrido se han registrado minusvalías en seis meses (enero, febrero, abril, junio, agosto y septiembre) y en los otros cinco plusvalías.

El dato informado por la Consar evidenció que la plusvalía de noviembre es la más alta del año, con lo cual superó el monto de septiembre de 127,309 millones de pesos.

Por consiguiente, la cifra de las minusvalías se ha moderado entre enero y noviembre. En dicho periodo sumaron 224,827 millones de pesos, según información de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro.

La cantidad es menor si se compara con la minusvalía de 422,268 millones de pesos reportada entre enero y octubre de este año.

Mientras tanto si se considera el periodo entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022, la minusvalía ha sido de 291,222 millones de pesos.

Tanto la Consar como la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) han explicado que las minusvalías del SAR son temporales, y forman parte de la naturaleza de las inversiones, por lo que tienden a revertirse.

Luis Gonzali, co director de inversiones en Franklin Templeton México, comentó que las plusvalías reportadas en noviembre son consecuencia de las mejoras en las expectativas de la inflación en Estados Unidos.

“Comenzamos a ver que el mercado se empieza a revertir tanto de tasa como de renta variable y esto es después del dato de octubre de inflación en Estados Unidos. Salió mejor de lo esperado, el mercado lo tomó bien, y esto hizo que las tasas bajaran y los precios subieran; y vimos un rally en bolsas también”, comentó el analista.

Cabe señalar que la minusvalía no es una pérdida per se; es la reducción del valor del portafolio de inversión. La pérdida se concreta cuando un trabajador se cambia de administradora de fondos para el retiro (afores) o se retiran recursos de la afore, por ello se sugiere no realizar ninguno de estos movimientos en periodos de volatilidad.

El co director de inversiones explicó que las minusvalías, y plusvalías, no deberían de significar gran cosa para los trabajadores porque las administradoras invierten a largo plazo.

“Las afores están haciendo lo que cualquier inversionista a largo plazo, no estar viendo las minusvalías o plusvalías mes a mes, sino que están pensando en el largo plazo y eventualmente, en el largo plazo, van a tener plusvalías”, puntualizó.

Gonzali también comentó que en este momento es idóneo para las afores invertir en renta fija mexicana porque se están pagando tasas de 8 a 10 por ciento.

Cabe recordar que las minusvalías no impactan a todos los trabajadores por igual, pues no todos los portafolios son iguales.

Por ejemplo, datos de la Consar demuestran que en septiembre (último dato disponible) los trabajadores que nacieron entre 1980 y 1984 presentaron minusvalías de 95,120 millones de pesos, una contracción anual de 11.92% en el recurso administrado.

Por el contrario, las personas que están próximas a pensionarse, y que se encuentran en la siefore básica de Pensiones, tuvieron plusvalías por 106 millones de pesos al cierre de septiembre de 2022, la exposición a inversiones de alto riesgo en este portafolio es mínima.

Consar, con posición internacional

Paralelamente, la Consar informó que durante este año logró posicionarse internacionalmente en materia pensionaria puesto que desde abril ocupa la presidencia de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) y que está conformada por nueve países de América Latina y el Caribe.

La AIOS establece un programa para fortalecer el conocimiento y mejorar las prácticas de las instituciones supervisoras en cuatro ejes: inversiones sustentables y fondos generacionales; educación financiera; estadística institucionales e innovación tecnológica.

Asimismo, el mes pasado, la Consar fue elegida como miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones integrada por más de 80 jurisdicciones supervisoras.

A inicios de diciembre el regulador del SAR fue elegido como integrante del Bureau del Grupo de Trabajo en Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos durante su reunión anual en París.

En el evento de la OCDE, la Consar asistió en representación de México y de AIOS donde tuvo una participación exponiendo el tema de la reforma pensionaria del 2020 y que está a apunto de cumplir dos años de su aprobación.

“Con estas acciones, México se posiciona como un referente a nivel internacional en materia de pensiones al ser una institución transparente, vanguardista y donde el trabajador está en el centro de las decisiones”, informó el regulador mexicano.