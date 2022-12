La OMT, nombra a Creel, pueblo mágico de Chihuahua, ‘Best Tourism Villages 2022’

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Vinos de Baja California ideales para cerrar el 2022 y dar la bienvenida al 2023

La Organización Mundial del Turismo (OMT) dio a conocer su ranking de ‘Best Tourism Villages 2022’ (Mejores Pueblos para el Turismo) y el pueblo mágico de Creel, en el estado de Chihuahua figura en este listado junto a 32 destinos de todo el mundo.

El Gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo de la entidad, se refirió al nombramiento otorgado por la OMT a Creel, en el municipio de Bocoyna, como parte del exclusivo grupo de Best Tourism Villages of the World 2022.

Este galardón enaltece la labor de destinos con perfil rural que han hecho del turismo su principal motor económico brindando oportunidades de empleo y mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Lo anterior mientras preservan y promueven sus valores e identidad como su mayor atractivo.

Esta iniciativa reconoce el nivel de compromiso con la innovación y sostenibilidad lo que indica su desarrollo turístico alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dictados por la propia OMT.

Durante 2022, 32 pueblos de 18 países recibieron tal distinción después de que consejo independiente evaluó 136 candidaturas de 57 miembros de la OMT en base a nueve criterios: recursos culturales y naturales, promoción y conservación de los recursos culturales, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, desarrollo turístico e integración de la cadena de valor, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad, salud y seguridad.

Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, dijo sentirse complacida por el reconocimiento para Creel e instó continuar trabajando por promover a Chihuahua como destino viable, sostenible y competitivo en materia turística hacia el exterior y para el mercado interno, pues su gobierno considera esta actividad económica como prioritaria.

Con este nombramiento, Creel tiene acceso al programa de mejora y se incorpora a la red mundial de UNWTO Best Tourism Villages creada en 2021 que proporciona diversos beneficios, entre ellos formación presencial y online, intercambio de buenas prácticas y el reconocimiento y la visibilidad de la manera a nivel internacional.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en Al-Ula, Arabia Saudita los días 27 y 28 de febrero de 2023, coincidiendo con la primera reunión presencial de la red de ‘Best Tourism Villages by UNWTO’.

Edibray Gómez Gallegos, secretario de Turismo de la entidad, resaltó que esta excelente noticia es resultado del arduo trabajo coordinado entre secretarías y organismos como la Secretaría de Cultura, Coordinación de Gabinete, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), Fomento al Desarrollo Artesanal de Chihuahua (Fodarch), Parque de Aventura Barrancas del Cobre, Fideicomiso ¡Ah, Chihuahua!, Tarahumara Sustentable, Unidad de Manejo Forestal (Umafor), Centro de Desarrollo Alternativo Indígena (CEDAIN), Siné Communar, Rakema, Fundación Llaguno, entre otras, encabezado por la Sectur Chihuahua con el objetivo de ser destino de turismo sostenible y sustentable en sus diferentes segmentos.

Creel, municipio de Bocoyna es pueblo mágico localizado a 126 km al sureste de Basaseachi por la carretera federal 23 a San Juanito. Desde Chihuahua son 257 kilómetros por la carretera federal 16 y la estatal 127 (vía San Juanito).

Por su ubicación y por el paso del Chepe, este poblado es considerado capital informal de la Sierra Tarahumara. Creel tiene perfil pueblerino con construcciones bajas de dos aguas, su plaza de armas arbolada y parajes asombrosos como el Valle de los Hongos, el Lago Arareko, el Valle de los Monjes y el de las Ranas.

Llamado originalmente Rochivo, recibió su actual nombre en honor a Enrique C. Creel, gobernador de Chihuahua en 1907, cuando se inauguró ahí la estación del ferrocarril. En 2007, recibió de la Secretaría de Turismo federal la designación de Pueblo Mágico.

El Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah, Chihuahua! encabezado por Julio Chávez, implementó estrategia de promoción para continuar impulsando a Creel como destino predilecto de los viajeros que buscan espacios abiertos con servicios turísticos de calidad y experiencias que cambian vidas al estar en contacto con tradiciones milenarias como la lengua indígena ralámuli.

Por ello, los Pueblos Mágicos de Chihuahua serán protagonistas de la participación del destino durante la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo 2023 en Madrid así como en el Tianguis turístico en la Ciudad de México en marzo próximo.

✰✰✰✰✰ 2022 está a punto de terminar y para celebrar los buenos instantes que dejó e iniciar el 2023, no puede faltar la compañía de las personas que amamos y buen vino bajacaliforniano creado con uvas de esta región vinícola y que podrás encontrar en tiendas especializadas.

Merlot Malbec de Casa Magoni. Es proyecto de Camillo Magoni, uno de los pioneros del mundo del vino en Baja California, que desde hace más de 50 años dedicó su vida a cultivar y producir su vino en la región del Valle de Guadalupe. Su Merlot Malbec, vino elaborado de variantes de ambas uvas de aroma intenso a frutos rojos y negros, casis, arándanos, fresa ligeramente madura, ciruela roja, piel de cereza y nota floral a regaliz. De color rubí brillante te encantará a la vista y en sabor encontrarás acidez sutil con final sedoso y bien balanceado. Ideal con costillas o alimentos a la parrilla.

Nebbiolo de viñedos Las Nubes. Concebido con uva 100 por ciento Nebbiolo del Valle de La Grulla y de Guadalupe. Es vino que ha pasado por largo tiempo en su proceso de maduración. Tiene añejamiento en barrica francesa, un tercio de barrica nueva por 24 meses y 18 meses de guarda de botella. Su producción es limitada. Destacan notas frutales de ciruela madura, arándanos, notas sutiles de tostado de la barrica, tabaco y sabor complejo y equilibrado en acidez. Pruébalo con platillo con cerdo, ternera o cuete mechado en salsa de ciruelas.

Único de Bodegas de Santo Tomás. Proveniente de la vinícola más antigua de Baja California. Es de la línea premium de una de las primeras vinícolas que sembraron uvas en todo el continente americano. Pasó 18 meses de creación en barrica de roble francés. 60 por ciento es Cabernet Sauvignon y 40 por ciento Merlot con aromas a de cacao, café, vainilla y especias que dan sabor delicioso a grosella y trufa. Va perfecto con buen corte de carne, mole rojo o estofado de cordero.

Ricrac de Hilo Negro. Vinícola que inicia su trabajo en 2012 en Valle de Guadalupe. Es mezcla perfecta entre uva Nebbiolo, Syrah, Cabernet Sauvignon, que ofrece apetitoso perfume a fruta roja y especias. Con un año de añejamiento en barricas francesas y americanas. Es vino elegante, intenso con notas de vainilla y caramelo que dejará sensación aterciopelada en tu boca. Marida con buen pozole.

Miguel de Adobe Guadalupe. Vinícola que nace del amor de una madre a su hijo y el homenaje a la fascinación por el alma mexicana. Cada uno de sus vinos fueron nombrados ángeles y Miguel es vino tinto de tonalidad rojo oscuro con reposo de 10 meses. A la nariz descubrirás cerezas y rosas rojas con sabores en el paladar de frutos rojos como cerezas y ciruela. Para platillos con salsa de quesos añejados como pastas o con carnes rojas, como pierna al horno.

Cada vez es más fácil encontrar vino mexicano en tiendas comerciales. Si no sabes cuál elegir, te invitamos a conocer los de Baja California, quizá en viaje por sus tierras. Son reconocidos a nivel internacional por sus altos estándares de calidad y compiten con vinos de otros países.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado