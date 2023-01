Se adelantarán los apoyos del Bienestar en Edomex y Coahuila

Ante los procesos para elegir gobernador

AMLO Llama a la población a denunciar el uso de recursos públicos para comprar votos

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que para no entorpecer estos procesos y evitar malas interpretaciones, los apoyos del gobierno federal serán adelantados en Estado de México y Coahuila con motivo de las próximas elecciones a gobernador, que se realizarán en junio.

De acuerdo con el anuncio del mandatario, los beneficiarios recibirán los recursos de la Pensión del Bienestar de dos bimestres en el periodo marzo-abril.

Cuando hay elecciones se adelantan los apoyos, para no entregarlos durante las campañas. Eso se ha hecho siempre, en vez de entregar un bimestre, se entregan dos, para que pase la elección y luego ya continúa normal. Seguramente eso sucederá”, explicó López Obrador.

El mandatario señaló que esta medida sólo aplicará para esas entidades nada más por dicho evento y que no se hablara de ningún tema de manos estados salvo cuestiones que tengan que ver con seguridad y protección civil, si los acontecimientos los ameritan. En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que con anticipación se dará la información más adelante para la población de estas dos entidades, pues recordó que debido a la veda electoral no lo podrá hacer cuando inicie el proceso electoral.

“Cuando sea el momento ya informamos para que la gente sepa sobre todo en estos dos estados y ya no vamos a poder hablar de estos estados porque lo impide la ley y hay que ser respetuoso ningún programa social.

“Hay excepciones que tiene que ver con seguridad que tiene que ver con proteccionismo civil, o sea lo que es urgente, pero el resto de programas se detiene”, agregó. Cabe señalar que para este año el monto que reciben las personas adultas mayores aumentó 25 por ciento, por lo que los derechohabientes recibirán 4 mil 800 pesos por cada bimestre, es decir, 28 mil 800 pesos en total durante el año.

Sobre el tema de los fondos para los adultos mayores, el mandatario mencionó que ya están en marcha las dispersiones de las pensiones.

“Aún existe la mala costumbre de comprar votos”, reconoce

El primer mandatario llamó a la población a denunciar el uso de recursos públicos o de procedencia ilícita en el marco de los próximos comicios en el estado de México y Coahuila, al advertir que “existe aún la mala costumbre de la compra del voto” en algunos procesos electorales

Además, recordó que en cada proceso electoral se debe adelantar los pagos de programas de Bienestar en las entidades para respetar las leyes en la materia que prohíben este tipo de programas durante las campañas.

A pregunta sobre el tema en su conferencia, López Obrador sostuvo que la recomendación es que no se utilice recursos públicos para favorecer a algún candidato y que haya elecciones limpias, “que se acabe el fraude electoral, que no haya compra de votos, que no se condicione el voto a programas para el bienestar, que no se reparta despensas, todo eso que avergüenza”.

En la elección intermedia federal pasada, recalcó, todos los gobernadores junto con él firmaron una carta “para que se dejara en libertad a los ciudadanos, se tiene ese documento y vamos a volver a reproducirlo por estas elecciones que están en puerta”.

A la vez, llamó a los ciudadanos a que “denuncien y no se dejen, y no permitir el fraude electoral”. Recordó que hay instancias con la Fiscalía Electoral en la que se pueden presentar denuncias o el Instituto Nacional Electoral (INE), en los que se pueden presentar pruebas en caso de utilizarse dinero de procedencia ilícita.

“Pero lo fundamental que es que los ciudadanos ayuden” para establecer una auténtica democracia y “no se trafique que con la pobreza de la gente, que no bombardeen con publicidad a los ciudadanos porque eso ha costado muchísimo, no sólo dinero, sino eso ha causado el estancamiento económico del país, porque antes se elegían así a las autoridades, con mucha publicidad; era como meter al mercado un producto, aunque fuese chatarra, como vender detergente”, agregó.

AMLO pide dar protección a Guillermo Sheridan,

“para que no ande inquieto”

Por otra parte, el presidente López Obrador informó que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, se pondrá en contacto con el escritor Guillermo Sheridan para brindarle protección, luego que éste la solicitara tras los señalamientos que hizo en su contra el mandatario federal en su mañanera.

En su mañanera, López Obrador manifestó que los señalamientos que hizo en contra de Sheridan es un “debate”.

“Le di instrucciones a Alejandro Encinas, va a buscar a Sheridan porque dice que se sintió amenazado, por el “debate”, de todas maneras se le va a dar protección para que no ande inquieto”, dijo en conferencia de prensa.

El miércoles, el escritor Guillermo Sheridan solicitó la protección de organismos internacionales, así como el de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A través de sus redes sociales expuso que el Gobierno de México le declaró la culpa por “cometer el crimen de pensar y escribir en libertad”.