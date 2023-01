P.i.S. promueve hacer uso siempre del criterio propio

Personas Insatisfechas Socialmente

Una banda nacida a raíz de la pandemia y las quejas diarias

Isabel Violeta

P.i.S. (Personas Insatisfechas Socialmente) es una banda de Punk Noise / Grunge que nació a raíz de la pandemia mundial que vivimos, son originarios de la Ciudad de México y está formada por Omar Smu, en la voz y guitarra; Luis Ghoosh, en el bajo y los coros; y Fabz en la batería.

En DIARIOIMAGEN platicamos con Omar Smu, quien nos contó, primero sobre el porqué de este nombre “nacemos de la insatisfacción de la pandemia, somos de esa camada de bandas logradas en pleno Covid, y siento que nos quedó muy bien, veníamos frustrados, sorprendidos por una situación que no sabíamos que íbamos a pasar. Y mucho del rezago y la vida cotidiana, del capitalismo, nació ese sentimiento de furia e insatisfacción sobre el vivir en el mundo moderno”.

Para muchos, la pandemia no fue buena, por que perdieron sus trabajos, mientras que, otros renacían con algo nuevo, pero como en todo siempre existen los retos, y Omar con respecto a eso nos comentó “la primera barrera es que no podíamos hacer nada en vivo, pero nos ayudó en el proceso de las canciones y producirlas. Cuando iniciamos no teníamos baterista, tuvimos que hacer méritos digitales para obtener el ritmo y después de un año pudimos debutar en vivo, lo interesante del show es que si necesitábamos interactuar”.

El pasado mes de octubre la banda lanzó dos sencillos que fueron “Amenazados” y “Nothing”, ambos con videos oficiales, la respuesta del público ha sido muy buena y lo confirmó diciendo “la respuesta ha sido bastante buena, si recomendamos que nos vean en vivo, es una experiencia diferente y más disfrutable, pero en general hemos recibido buenos comentarios”.

Aunque su principal motivación fue en un inicio la pandemia, aún tienen muchas ideas e inspiración y sobre esto el vocalista explicó “somos de una filosofía grande y tendremos de donde sacar algo, no nos limitamos a la protesta social, en nuestros temas incluimos el día a día y las luchas con uno mismo, y de uno mismo contra el mundo”.

En cuanto al mensaje de la banda dijo “no tenemos un mensaje en específico, promovemos mucho el criterio propio, porque la libertad de expresión se ha vendido mucho, pero creemos que lo que más debe promoverse ahora, es el criterio de uno mismo y eso tratamos, que la gente se haga de una identidad y poner en tela de juicio toda la información con la que nos bombardean diariamente”.

En cuanto a sus presentaciones comentó “queremos hacer mucho booking y salir mucho, por todos lados, ahorita tenemos dos fechas, en Guanajuato es el 20 de enero en el callejón y el 21 en Irapuato, estamos armando la gira para este año y poder tocar en todo México”.

Finalmente, invitan a todos nuestros lectores a seguirlos en redes sociales, pues es donde seguirán anunciando sus fechas y nuevos temas.