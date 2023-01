El Show de Terror de Rocky se despide

En el Nuevo Teatro Silvia Pinal

6 de enero, última función

Este 2023 el espectáculo con música, vestuario extravagante y diálogos de humor inteligente, El Show de Terror de Rocky, cerrará su temporada hoy 6 de enero a las 20:30 horas.

Fue en el año de 1973 cuando se vio por primera vez, El Show de Terror de Rocky, en el Royal Court Theatre de Londres, durante el mes de junio. La obra escrita por un entonces actor desempleado Richard O’Brien, habla de mucha naturalidad sobre la sexualidad la libertad, el travestismo y transexualidad; entre otros tópicos, que hoy en día siguen polarizando opiniones en nuestra sociedad del siglo XXI.

“Los temas que se tocan ahí, se abordan con una libertad absoluta, y eso me parece que es muy importante para una sociedad como la nuestra, que necesita recordarnos que estos temas deben ser algo de lo más natural. La sociedad hoy necesita divertirse, pasarla bien y también necesita llevarse algo en que pensar y esta obra lo tiene todo. Es una parodia de películas de ciencia ficción, clasificación B de antaño, pero tiene rock and roll, comedia y momentos para reflexionar”, dijo el director Rafa Maza.

En México, fue Julissa quien se encargó de traducir y adaptar el espectáculo por primera vez en el año de 1976 y luego de su éxito y conmoción en el público, la productora lo regresó una década después en el teatro Fru Fru.

El libreto tiene una adaptación nueva para que se pudiera hacer interactivo como se hace en las puestas de Londres y Estados Unidos y se vuelve más una experiencia, que es algo que también están buscando las generaciones de ahora, que quieren sentirse inmersos en la obra. Para darle gusto a la generación de antes, pues también tenemos toda esta onda retro y también le vamos a dar gusto a los fans, porque estamos respetando cosas icónicas de la obra y la película, que la gente busca por tradición”, aseguró el también actor.

Anteriormente se había manejado la información de que está obra se estaba montando bajo el asesoramiento de Julissa, sin embargo, su director asegura que únicamente se le pagaron los derechos correspondientes y se retomó el famosísimo, Baile del Sapo, que nació de esta obra y que después cobró enorme popularidad por la interpretación de la agrupación Timbiriche. “La verdad es que quiero y admiro a Julissa, yo trabajé con ella mucho tiempo, pero ahora en realidad le pedimos y nos autorizó con su debido pago, su traducción del baile del sapo, porque nos parece que su versión la va a hacer cantar a la gente y esta a su vez se va a querer parar a bailar y no es lo mismo si cantan otra letra a que si cantan la que todo el mundo se sabe”, aclaró Maza.

Rafael Maza asegura que esta obra está siendo revolucionaria, no solo por su nueva propuesta, sino también por la forma en que se está gestando desde los ensayos: “Gran parte de hacer esta obra partió de la idea de hacer las cosas con otro ambiente de trabajo, siempre desde que empezamos este proyecto, la línea que nos rigió fue que solo tuviéramos gente buena onda, así lo dijimos desde el principio, que todos estemos en el mismo canal, lo hagamos por el disfrute y por el goce de hacer, por la pasión que nos caracteriza a los teatreros de hacerlo y buscamos no solo a los mejores sino a un elenco que realmente tuviera una vibra especial y así estamos disfrutando todos los ensayos. Muy pocas veces hay una compañía con la visión de que la estrella es la obra, no una persona, no hay egos, estamos todos trabajando para que la historia se cuente y la gente se la pase espectacular”.

Recuerda que hoy, 6 de enero será cuando este show con 20 actores en escena, músicos en vivo, cambios de vestuario, escenografías e iluminación, tenga su gran cierre al público en el Teatro Silvia Pinal de la Ciudad de México ubicado en la Calle de Versalles 27 en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc a las 20:30hrs.

El elenco principal está conformado por: Beto Torres como Frankenfurter, Gerardo González como el narrador, Gloria Aura como Janet, Moi Araiza como Brad, Juan Fonsalido como Riff, Mari Filippini como Magenta, Ceci Arias como Columbia y Marce Carraro como Rocky.

La parte creativa corre a cargo de: Rafael Maza y Jaime Calpe en la producción, Rafa Maza en la dirección de escena traducción y adaptación, Mario Cabuto en la Dirección Musical, Hugo Robles en la dirección Vocal, Hugo Curcumelis en la coreografía, traducción y adaptación del baile del Sapo de Julissa, Emilio Zurita en el diseño de escenografía, Emilio Rebollar como vestuarista, Miguel Pérez Cuesta encargado del diseño de iluminación.

Los boletos para El Show de Terror de Rocky, pueden ser adquiridos a través de la web de Ticketmaster y en taquillas del Teatro Silvia Pinal, los precios van desde los 300 hasta los 900 pesos.