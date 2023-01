Golpe a Ovidio/visita a Biden

Desde el portal

Ángel Soriano

Previo al arribo a la Ciudad de México del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las Fuerzas Armadas de nuestro país detuvieron a Ovidio Guzmán, uno de los emblemáticos jefes del narcotráfico como una señal del gobierno federal a los EU de que lucha contra las organizaciones criminales va en serio y de que no hay impunidad ni complicidad.

El Estado mexicano cuenta con todos los recursos tecnológicos, humanos, financieros y técnicos para realizar una operación de este calibre sin causar mayores afectaciones a la sociedad civil y así quedó demostrado, salvo incidentes colaterales inevitables, pero que confirman la eficacia de las fuerzas de seguridad nacional.

Sólo que, pese a que ya había sido detenido en una primera ocasión hace tres años, el nuevo arresto se planeó con seis meses de dedicación, de acuerdo a la información del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval y éste fue eficaz, sin descartar las afectaciones naturales en la capital sinaloense y el resto de la entidad.

Sin duda que, si el gobierno mexicano se decide pacificar el país y combatir a las bandas criminales, se puede hacer; lo que ocurre es que no hay o no ha habido la voluntad política suficiente para echar a andar un operativo de esta naturaleza; para eso el pueblo de México paga sus contribuciones: Para contar con un gobierno eficaz que garantice su tranquilidad.

TURBULENCIAS

Ratifican a Carlos Joaquín como embajador

Así lo demuestra también la ratificación del ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, como nuevo embajador de México en Canadá, a unos días del arribo del primer ministro canadiense Justin Trudeau, y que se hace necesario el contacto diplomático con fines protocolarios; la ratificación de Carlos Joaquín se había detenido, tanto por asuntos burocráticos como oposición de diversos sectores al nombramiento, pero finalmente tuvo que acelerarse y la ex gobernadora tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel cumplió su cometido al sacar adelante tal designación… En Quintana Roo, también el director de Insabi, Juan Ferrer, acompañado de la gobernadora Mara Lezama, recorrió en Felipe Carrillo Puerto los terrenos donde habrá de construirse un hospital con 60 camas, luego de las protestas ante el presidente López Obrador de que el municipio se encontraba abandonado y con pésimo servicio médico en medio de las cuantiosas inversiones para construir el Tren Maya… Se sigue cuestionando la gubernatura de Sergio Salomón Céspedes en Puebla, quien de acuerdo a los conocedores, arribó a la Casa Aguayo sin cumplir con las normas constitucionales y por lo consiguiente carece de legitimidad su encargo; el mandatario considera que sus adversarios sólo tratan de “meter ruido”, pero la realidad es que se cumplió con las formas… Como ex secretaria de Gobernación y ministra en retiro de la SCJN, la senadora Olga Sánchez Cordero necesariamente tuvo que ver con el relevo en el Poder Judicial el pasado 2 de enero, pues nadie conoce la Judicatura mejor que ella; prueba de ello es que la ministra Norma Piña fue su cercana colaboradora y la conoce perfectamente bien. La flamante nueva presidenta de la SCJN ha sido bien recibida y creó un ambiente de tranquilidad en el país, al que se suma la detención de Ovidio Guzmán para devolver a México la paz que ha sido arrebatada por la impunidad y la complicidad entre mandos policiacos y la delincuencia organizada que han dejado a un país sumido en el terror y la desesperanza. Ojalá y con estas dos acciones y la visita del presidente Biden se mejoren las cosas; México es una potencia en todos los aspectos, sólo falta un liderazgo moral para recomponer las cosas y eso llegará cuando se demuestre que sí se puede aplicar la Ley sin distingos.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista