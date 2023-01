Fortalecer sector educativo, prioridad para Mara Lezama Espinosa

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Acuerda la gobernadora con la titular de la SEP regularizar plazas de docentes y personal administrativo

La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con la secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, con el objetivo de elevar la cobertura educativa en el estado y lograr acuerdos en beneficio de alumnos y profesores.

En sus redes sociales, la titular del Ejecutivo estatal, agradeció el respaldo y la disposición de la funcionaria federal para trabajar en saldar la deuda con la educación de las niñas y niños en la entidad.

La gobernadora adelantó que pusieron sobre la mesa temas como la regularización de las plazas de los y las docentes y personal administrativo, entre otros de vital importancia para el sector educativo.

Dicho encuentro con Leticia Ramírez Amaya se realizó en el marco del Nuevo Acuerdo en la búsqueda para garantizar el futuro y bienestar educativo de los estudiantes en cada uno de los municipios del estado.

No descartan basificación de más de mil 600 trabajadores

Mara Lezama Espinosa y Leticia Ramírez Amaya acordaron cerrar filas para atender el crecimiento de la plantilla escolar y garantizar el futuro educativo de los estudiantes del estado.

Ambas, revisaron la posible basificación de más de mil 600 trabajadores que prestan sus servicios al sector educativo por honorarios en Quintana Roo, con lo que se tendrá ahorro por más de 14 millones de pesos mensuales que podrán utilizarse en la rehabilitación, equipamiento y mejorar las condiciones de infraestructura en todos los niveles del sector educativo.

Ningún aumento a taxistas; habrá sanciones para abusivos

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) confirmó que no habrá aumento a las tarifas del servicio de transporte público ofrecido por los taxistas en Chetumal, de tal manera, que el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo advierte que sus choferes serán sometidos a las sanciones correspondientes por cobros excesivos.

De acuerdo con el Imoveqroo, al cierre del 2022 se esperaba que fuera publicado en el Periódico Oficial de Quintana Roo, una autorización al alza de tarifas; no obstante, Rodrigo Alcázar Urrutia, confirmó que en Chetumal no habrá dicho aumento y para Benito Juárez, (Cancún) no se ha proporcionado información al respecto. Luis Mis Aguirre, vocero de este sindicato, declaró que los más de ocho mil 600 choferes que tienen contados en su padrón, van a seguir bajo las reglas internas del sindicato: incluso, aquellos que sean reportados por abusar de los usuarios y realicen cobros excesivos, podrán ser sancionados con días de inhabilitación, entre otras consecuencias.

“Sobre los cobros indebidos, al chofer se le llama la atención la primera vez, si es reincidente se le sanciona con tres días de baja administrativa, y si es una situación en la que también haya maltrato del operador al usuario, incluso, se puede sancionar con hasta 30 días de inhabilitación”, aseguró el líder del gremio.

Aclaró que, hasta el fin de semana, el sindicato no había recibido una notificación oficial del Imoveqroo de que se vaya a rechazar la solicitud de aumento a la tarifa, aunque es probable que la respuesta se dé durante esta semana, que recién comienza.

La solicitud al aumento de los precios fue ingresada durante el segundo semestre del año pasado, con el objetivo de aumentar los pasajes alrededor del 30%, argumentando que los combustibles y refacciones se están encareciendo, de tal manera, que necesitan cobrar más por los viajes a fin de seguir siendo competitivos.

Mientras eso se resuelve a favor o en contra del alza a las tarifas, Mis Aguirre, explica que la ciudadanía puede solicitar a los taxistas el tarifario para comprobar precios, mismo que por reglamento, todos los operadores deben tener disponibles y deben de respetar, así como portar su tarjeta de identidad y su uniforme.

Mientras tanto, el vocero del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo recordó que esta semana, se va a atender la revisión del amparo de Uber, de tal manera que se podrían presentar nuevas movilizaciones por parte de taxistas, quienes se manifiestan en contra del servicio de plataforma digital, frente al edificio del Poder Judicial de la Federación. “La convocatoria para que los taxistas se reúnan en el Poder Judicial no es por parte del sindicato, sino de los operadores. Tampoco se busca bloquear caminos como circuló por redes sociales la vez pasada, sino se quiere que la movilización sea pacífica”, explicó.

Chafiretes exigen alza de tarifa en Chetumal

En este escenario, los taxistas de Chetumal han salido a increpar al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), luego de que determinaron no autorizar el incremento a las tarifas que solicitaron desde el año pasado, pues aseguran que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la ley a fin de obtener ese beneficio, pues aseguran, que el tarifario actual ya no les deja ganancias.

Azael Gordillo González, integrante del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler destacó: “No es justo, desde hace casi cinco años que el precio del pasaje se mantiene sin aumentos mientras que los insumos, el precio de la gasolina, las refacciones y los propios gastos del taxista se han disparado con la inflación. Ya no es un negocio”.

Mientras que, el titular del organismo, Rodrigo Alcázar Urrutia, argumenta que la anterior administración no entregó la documentación de la petición de los ruleteros en tiempo y forma, por lo que se decidió negar el incremento. “Tendrán otra oportunidad, hasta el cuarto trimestre de este año, de presentar otra solicitud como debe de ser”, dijo

Y agregó: “Tenemos entendido que el 27 de septiembre, justo unos días antes de que terminara el periodo de la anterior administración, presentaron su petición de alza a las tarifas. Lamentablemente no sabemos qué hizo ese gobierno con los documentos, pues no los encontramos y por eso no pudimos aprobar el alza”. Ante tal justificación, los taxistas califican de ridículo, el argumento y destacan que a finales de diciembre el propio titular del Imoveqroo anunció que el SUCHAA fue el único de los 27 sindicatos del estado que cumplió en tiempo y forma con esta solicitud, lo que viene a contradecir ahora lo dicho por el instituto.

Gordillo González declaró: “Me estás diciendo que en todo este tiempo de octubre a diciembre no pudieron decir: Oigan, no encontramos su solicitud, pero pueden volver a meterla si quieren. Pero en su lugar se esperaron hasta terminar el plazo límite para decirnos que lo que presentamos se perdió, algo que nos parece fue realizado con alevosía y ventaja para rechazar nuestra petición”.

Y por último, concluye que, ya platicaron con su dirigente sindical a fin de exigir una reunión de trabajo con el Imoveqroo y aclarar la situación, en caso de no llegar a acuerdos amagó con que van a salir a manifestarse, hasta que sean escuchados.

Piden regular servicio de grúas

En otro orden de ideas, usuarios salieron a exigir a las autoridades que se regule el servicio prestado por las empresas de grúas en el sur de la entidad, pues aseguran, que siguen siendo víctimas de abusos en el cobro de las tarifas de arrastre, sin que, ninguna autoridad haga nada al respecto. Una usuaria afectada, según lo publicado por Sipse, habría denunciado que sufrió un accidente vehicular en la avenida Insurgentes, de Chetumal, donde los agentes de tránsito llamaron a una grúa para que traslade su vehículo hasta su casa, lo cual hicieron sin su autorización y obligándola a pagar por el servicio de forma abusiva.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com