La teoría de la conspiración se valida con la Guardia Nacional en el Metro

Miguel Ángel Rivera

En defensa de la aspiración de la “corcholata” favorita de obtener la candidatura presidencial de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llevaron la teoría de la conspiración al límite y, como resultado práctico, desde ayer el Metro de la gran metrópoli quedó al cuidado de la militarizada Guardia Nacional.

Desde el pasado día 8 del presente mes, en su esfuerzo de evitar que su potencial heredera fuera acusada de incumplimiento de su tarea de gobernar a la capital del país y, en particular, de que prosperara la hipótesis de que los accidentes en el Metro —incluido el choque ocurrido un día antes en la Línea 3— se derivan de un inadecuado mantenimiento en ese vital sistema de transporte colectivo.

Las sospechas surgieron con fuerza luego del incendio que se registró el principal centro de control del Metro de la Ciudad de México, ocurrida el 9 de enero de 2021. Una de las suposiciones que tomó fuerza fue la falta de mantenimiento, hipótesis que se reforzó casi cuatro meses después, a raíz del desplome de un tren del Metro en la Línea 12 del Metro, ocurrido el día 3 de mayo de 2021, tragedia en la que murieron 26 personas y resultaron heridas casi cien más.

“Aquí no se ocultan las cosas, se habla con la verdad”, dijo López Obrador en su primer comentario acerca de esa tragedia y desde ese momento expresó su respaldo a Sheinbaum.

Desde entonces, López Obrador arremetió contra los integrantes del “partido conservador” por querer sacar “raja política” del accidente.

“Ya he dicho que respaldamos su postura (de Sheinbaum); se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió y a partir de ese dictamen” se llevará a cabo una investigación profunda y “a partir de eso se va a fincar la responsabilidad”.

Una semana después, el jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que la jefa de Gobierno es incorruptible, honesta e incapaz de mentir, por lo que pronto se tendrá el dictamen con las causas del desplome de una trabe en la línea 12 del Metro —ya sea la construcción o el mantenimiento— y habrá justicia.

La “autónoma” Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por la incondicional Ernestina Godoy, se encargó de inmediato de descartar como posible causa del desplome el inadecuado mantenimiento, pero su dictamen no fue decisivo ni para los más recalcitrantes seguidores de la llamada Cuarta Transformación y por eso, tanto López Obrador como Sheinbaum llamaron a esperar el dictamen definitivo de la empresa Det Norske Veritas (DNV), que había sido contratada por el propio gobierno capitalino para tener un dictamen imparcial y cumplir con lo ofrecido por AMLO en el sentido de que “aquí no se ocultan las cosas, se habla con la verdad”.

El diario español El País, en su edición para México, consiguió un adelanto del dictamen, en el cual se señalaban fallas en el mantenimiento del Metro y ante eso el estudio fue repudiado por la administración de Sheinbaum, quien acusó un conflicto de interés con el representante legal de la empresa. El estudio ya no fue dado a conocer y el gobierno metropolitano negoció con DNV para ya no pagarle el total de lo convenido.

El primer mandatario también adoptó la sospecha de que la tragedia de la Línea 12 se utilizaba como parte de una conspiración contra su gobierno y en particular contra su “corcholata” favorita.

AMLO renueva sus quejas por una “conspiración” contra su gobierno

Luego del accidente del pasado día 7, el presidente López Obrador retomó sus críticas contra los conservadores que aprovechan la tragedia con fines electorales, que obviamente afectan a quien parece su favorita para sucederlo.

El primer mandatario condenó la “politiquería” que se ha desatado para encuadrar el accidente en términos electorales y lucrar con el dolor humano. Expresó su solidaridad al gobierno capitalino y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Otra vez pidió esperar los resultados de los dictámenes de expertos y de paso aprovechó para insistir en su teoría de la conspiración.

“Se tiene que ver si fue pues falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado. En fin, se tiene que saber qué sucedió, qué originó el accidente y si quiero aprovechar porque se alborotan los zopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad y apoyo, todo lo que necesite, el gobierno de la ciudad y la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, integra, honesta”.

Advirtió que “todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir responsabilidades, pero no deja de haber ingredientes, lo que antes se le conocía coloquialmente como grilla” e insistió en denunciar que hay sectores que actúan sin “escrúpulos morales”.

La teoría de la conspiración también ha sido asumida por Sheinbaum, quien desde el desplome de la Línea 12 acusó a la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de formar parte de una conspiración con empleados de la empresa noruega DNV y otros actores partidistas para perjudicar a su gobierno.

Ahora, luego del choque en la Línea 3, aparentemente Sheinbaum pide no hacer caso de rumores acerca de un posible sabotaje para manchar su nombre, pero en realidad ha dado validez a esas sospechas, al revelar que una de las cajas negras de los trenes que chocaron había sido encontrada dentro de un vehículo particular, es decir, que fue sustraída antes de que empezaran los peritajes.

También así, con aparente intención de invalidar las sospechas de un atentado, el presidente López Obrador hizo un llamado a que “no haya psicosis y preocupación”.

“Lo que queremos es que no haya psicosis y que encima de todos los problemas cotidianos que tienen que enfrentar, tenga la preocupación de algún accidente en el Metro que pueda ser provocado. Vamos a tener vigilancia y si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad”, comentó por su parte López Obrador.

Pero, en contra de esas recomendaciones de no caer en pánico, en la práctica los gobiernos federal y capitalino tomaron la decisión de encargar la seguridad en las instalaciones del Metro a la Guardia Nacional, lo cual hace suponer, en primer término, que hay riesgos no revelados a los cuales no puede hacer frente el cuerpo de seguridad de ese sistema de transporte.

Es un hecho, PAN, PRI y PRD van aliados en las elecciones de 2023 y 2024

Tal como se había anticipado, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD confirmaron que se mantendrá vigente la coalición Va por México no sólo para las elecciones de este año para gobernadores de los estados de México y Coahuila.

El PRI será el encargado de establecer las reglas democráticas para elegir a los candidatos a contender por las gubernaturas mencionadas, mientras que el PAN será quién dirija el rumbo y elija a los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Presidencia de la República, que estarán en disputa en 2024.

Estamos más firmes y unidos que nunca. No hay obstáculos para construir la mejor alianza de Va por México, una coalición potente construida por partidos y ciudadanos, que va por la defensa de nuestro modelo democrático, afirmó Alejandro Moreno, presidente del PRI.

“Ni nos van a doblar ni nos van a echar para atrás”, repitió el dirigente del tricolor, frase que ha convertido en lema.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, informó que, bajo reglas democráticas contenidas en sus respectivos estatutos, el PAN y el PRI pactaron garantizar la posibilidad de participar en los procesos de selección a todos los interesados con independencia de su afiliación partidista, por lo que abrieron la puerta para postular a algún candidato que proceda de la sociedad civil.

“Vamos a ganar, vamos a redignificar la investidura presidencial, vamos a hablarle a la gente con la verdad, vamos a evitar la división y la polarización, vamos a regresar la paz y la tranquilidad a las familias, vamos a combatir la violencias sin pactos con el crimen organizado, vamos a aplicar y respetar el Estado de derecho, vamos a restablecer la interlocución de la pluralidad garantizando el diálogo y respeto entre todos los sectores de la sociedad, muy especial con las mujeres y los sectores más desprotegidos”, asentó Marko Cortés.

