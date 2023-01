Jair Campos celebra 20 años de exitosa trayectoria profesional

Actualmente interpreta a Jafar, en el musical de Broadway, “Aladdin”



El actor, cantante, locutor y productor mexicano, Jair Campos, quien actualmente interpreta el personaje de Jafar, en el musical de Broadway, “Aladdin” y quien ha participado también en musicales de primer nivel, como “Jesucristo Súper estrella” y “El Beso de la Mujer Araña”, está celebrando 20 años dedicados al mundo del espectáculo, en las diferentes áreas que domina.

Para el artista, “ha sido un viaje maravilloso y he disfrutado cada momento al máximo. Afortunadamente nunca he parado de trabajar, durante ya dos décadas, incluso en la pandemia tuvimos que reinventarnos. En mi caso seguí trabajando en la industria del doblaje y de la locución, algo que representa mucho en mi vida, porque de verdad que hacer doblaje es algo maravilloso, mágico, único”. Como en todo, hay cosas complicadas, por ejemplo: “Pienso que para cualquier actor lo más difícil es el proceso de casting y el enfrentarnos constantemente al ‘no’; puedes hacer cientos de audiciones, castings y pruebas pero solo te escogen en algunas; muchas veces enfrentarte a esos ‘no suele ser muy desalentador, pero sin duda cuando llega un ‘si’ y en proyectos tan importantes y trascendentales, como en mi caso, resulta muy gratificante”, comentó.

Comprometido con él y con los proyectos que le abren las puertas, Jair seguirá feliz en el musical “Aladdin”, interpretando a Jafar, personaje antagónico de esta gran historia que se presenta en nuestro país, con gran éxito, desde hace varios meses. Sin embargo, los artistas tienen que estar pensando en los proyectos que vienen y en el caso de Jair se prometió que para este 2023 descubrirá nuevos horizontes, principalmente en el cine y la televisión.

“Quiero reencontrarme nuevamente con la televisión y experimentar nuevos personajes, salir de mi zona de confort y retarme como actor. Sin lugar a duda he sido muy afortunado y prácticamente he tenido una carrera ininterrumpida, además de teatro musical hago mucha locución, doblaje y conducción, lo cual me ha permitido disfrutar 20 años de hacer lo que me gusta.

“Cada personaje que ha llegado a mi vida lo recibo de manera muy especial y me gusta darle vida propia, descubrir su voz, sus ademanes, su forma de pensar, su historia y poco a poco ir dándole vida para que cuando llegue al público lo disfruten tanto como yo. Qué bendición hacer lo que nos gusta.”

Al preguntarle a Jair Campos sobre cómo se describe y qué cualidades considera que tiene, las cuales lo han llevado a tener una plena trayectoria artística, hasta el momento, señaló:

“Hablar de mi siempre me es un poco difícil, pero pienso que una cualidad o particularidad que la vida me dio es mi voz, constantemente recibo halagos y comentarios muy lindos por mi voz, así que la aprovecho para darle vida a los personajes que me den la oportunidad.

“También creo que la disciplina y puntualidad es una cualidad que en este medio es indispensable y que me he encargado de cuidar mucho, porque un actor no sólo actúa, un actor debe ser respetuoso con el trabajo y con el tiempo de los demás, con sus compañeros y desde luego, con el público”, concluyó Jair Campos.

Cabe mencionar que tambièn ha participado en otras obras bajo la producciòn del exitoso Alejandro Gou, como “Billy Elliot”, “La Bella y la Bestia”, de Ocesa y Disney; “Annie”, producida por la Sra. Tina Gaindo y Claudio Carrera; “La Fierecilla Tomada” (Teatro de primera) y Spring Awakening (Escenari), entre otras.

En el mundo del doblaje es la voz oficial del personaje “Bestia” en la película de Disney “La Bella y la Bestia” (Live Action para México y Latino America); además ha prestado su voz para distintos personajes y películas de Disney como “Un mundo salvaje”, “Aladdin”, “El Rey León”, “Un mundo extraño” y “La Dama y el Vagabundo”, sólo por mencionar algunas cintas.