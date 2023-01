Hoy inicia la Feria de León, que dejará derrama económica de 2 mil 600 millones de pesos: Juan José Álvarez Brunel

De cinco estrellas

Victoria González Prado

La marca AMR Collection cambió oficialmente su nombre a Inclusive Collection

Celebra el Día Nacional de los Amantes del Queso –20 de enero– en All inclusive by Marriott Bonvoy

La Feria de León ‘Un mundo por descubrir’ —desde hoy viernes 13 de enero al 7 de febrero— recibirá más de 5 millones de visitantes que dejarán derrama de 2 mil 600 millones de pesos, más de 110 mil turistas hospedados en hoteles con ocupación cercana al 40 por ciento, aseguró Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato en conferencia de prensa.

Acompañado por Alejandra Gutiérrez, presidente municipal de León; David Novoa Toscano, presidente del Patronato de la Feria de León; Guillermo Romero Pacheco, secretario para la Reactivación Económica de León; Yazmin Quiroz López, directora general de Hospitalidad y Turismo 2024 en León; Alonso Limón Rode, director general de la Feria de León y Manuel Mora MacBeath, director de Comunicación Social en León, se dieron a conocer los pormenores de la edición 147 en la que se celebrarán —20 de enero— los 447 años de la fundación de León.

Romero Pacheco, indicó que el costo del boleto de entrada será de 12 pesos y 70 por ciento de las actividades son gratuitas.

En esta ocasión, dijo, se presentará el espectáculo Disney Myst, en el domo de la feria y cuenta con más de 30 bailarines y acróbatas, elenco integrado por grandes artistas del teatro musical.

Así y con la intención de reactivar la economía en León, después de las festividades la feria se convierte en motor económico del estado, gran generador de experiencias que contribuyen a la identidad de los leoneses en espacio donde enlaza la cultura, diversión, emprendimiento y la diversidad por lo que la charrería es otro de los imperdibles.

Para preservar la tradición ganadera y de charrería, la feria suma a las atracciones ‘Mundo Animal’, en el que los visitantes conocerán la exposición ganadera y podrán convivir con los animales.

También se contará con la presencia del espectáculo sobre hielo de Illusion On Ice, evento que creará emoción y revivirá historias en mundo de fantasías. Aquí se logra combinar la magia, música y diversión llevando los recuerdos a la realidad.

En este 2023 se retoma nuevamente el tradicional desfile realizado por el aniversario de la ciudad y se esperan divertidas experiencias por lo que se convierte en uno de los eventos más importantes para este año.

En el Teatro del Pueblo —con acceso limitado— habrá conciertos en los que presentan importantes artistas como Matisse, Moenia, Motel entre otros, mientras que en el Palenque estarán artistas como Natalia Jiménez, María José, Pepe Aguilar, Carlos Rivera y más.

En la feria habrá siete mundos que integrarán todo el contenido de la feria: mundo animal, mágico, de compras, musical, del sabor, aventura y tradición descúbrelos.

✰✰✰✰✰ La marca AMR Collection cambió oficialmente a Inclusive Collection, nombre que fue dado a conocer desde mayo pasado, pero a partir del 14 de diciembre de 2022 es su nueva identidad.

Erica Doyne, vicepresidente senior de Marketing y Comunicaciones de Inclusive Collection de Hyatt, dijo: “todas las marcas que antes formaban parte de AMR Collection serán Inclusive Collection, junto con Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. Con este último logro, unificamos nuestras marcas complementarias bajo una misma cartera y seguimos captando la continua demanda de viajes de placer”.

Asimismo recordó que en 2021 Hyatt adquirió Apple Leisure Group (APL) con sus siete marcas de hoteles: Alua, Breathless, Dreams, Secrets, Sunscape, Vivid y Zoëtry, desde entonces los incluyó en su programa de fidelidad World of Hyatt.

Con el lanzamiento de las marcas Hyatt Ziva y Hyatt Zilara en 2013 y la introducción de Inclusive Collection, los beneficios para Hyatt en los últimos cuatro años son: duplicar el número de habitaciones de lujo. Triplicar el número de habitaciones en su cartera global.

Los turistas alojados y con membresía tendrán más opciones de resorts todo incluido para elegir en América y Europa. La compañía prevé que otros resorts europeos de Inclusive Collection se unan a World of Hyatt y las próximas aperturas en Europa serán con la marca Inclusive Collection.

Entre 2023 y 2024 abrirá cinco resorts todo incluido en destinos búlgaros del Mar Negro, Sunny Beach y Obzor. Operarán con las marcas Alua, Breathlees, Dreams y Secrets. En 2024 se prevé la inauguración del primer Dreams Resorts & Spa en la isla portuguesa de Porto Santo, en Madeira.

✰✰✰✰✰ Para conmemorar el Día Nacional de los Amantes del Queso —20 de enero— de las 31 propiedades del portafolio All inclusive by Marriott Bonvoy, cada destino trae platos y sabores locales a la mesa desde el desayuno a la cena.

De estos el restaurante de Positano, en la costa oeste de Barbados, ofrece emocionante opción gastronómica incluida para los huéspedes de The House by Elegant Hotels All Inclusive y Tamarind by Elegant Hotels All Inclusive, también abierto para visitantes fuera de estos hoteles. Los amantes del queso disfrutarán del entorno del restaurante junto al océano y de la interpretación única de la costa de Amalfi que sirven la comida auténtica italiana en ambiente casual. Pastas con queso hechas a mano con salsas italianas, ensaladas clásicas, y pizzas hechas a mano del exclusivo Pizza Bar equipado con su propio horno rústico de pizza. Los invitados saborearán base de pizza recién hecha, queso de calidad y salsas especiales en horno digno de pizzería italiana tradicional.

Huichol Cocina, en Delta Hotels by Marriott Riviera Nayarit all inclusive, en el restaurante principal de cocina mexicana e internacional los viajeros podrás disfrutar de experiencia llena de variedad de quesos desde el aperitivo al postre.

Gourmet Marche en Royalton Luxury Resorts ofrece sensación especializada llena de variedad de quesos en The Unlimited Cheese Bar. Los huéspedes pueden acompañar su desayuno con gouda, requesón, cheddar o cualquier otro favorito y acompañado con lo que prefieras: huevos, sandwich, frutas y más.

Con propiedades en el Caribe y América Latina, los viajeros que visiten Antigua, Granada, Jamaica y otros destinos podrás saborear deliciosos quesos.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado