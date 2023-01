Productos y servicios se disparan hasta en un 15% en Quintana Roo

Empresarios ya no resisten alza en insumos

Como ya se venía anticipando, el año 2023 arranca con nuevos golpes a la economía de las familias quintanarroenses, pues la inflación no cede y con ello el precio de los productos y servicios básicos se ha venido encareciendo paulatinamente, llevando a que los salarios no alcancen para cubrir las necesidades; escenario que podría permanecer no sólo este mes, con la llamada “cuesta de enero”, sino que se podría prolongar, sino se establecen acciones.

En este sentido, el sector empresarial argumenta que el alza de precios es de hasta 15% en los productos y servicios, pero que es una consecuencia directa de la inflación y de que ahora deben cumplir con el aumento a los salarios mínimos, eso sin mencionar los impuestos que han entrado en vigor con el primer día de este año.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), Eduardo Martínez González, declaró que si bien, depende de cada empresa la aplicación de estos aumentos, “los encarecimientos van desde el 10 hasta el 15%, pero es para tratar de estabilizarnos ante el incremento de impuestos”. Asimismo, reconoció que el aumento de los impuestos, termina por complicar el incremento del salario mínimo para los trabajadores y a su vez golpea el costo final de los productos.

Aumento en insumos podría continuar

En ese mismo escenario recordó que “al cierre de 2022 el alza inflacionaria fue por arriba de 8%, en Quintana Roo, y este año el aumento en el costo de insumos podría continuar, adicional se tiene el incremento de 20% al salario mínimo que deben absorber las empresas, lo que lleva a que se deban elevar los precios”.

Agregó que este año estará lleno de retos y es que a pesar de la reactivación del sector; “vemos complicado el aumento a 12 días de las vacaciones, sumado a el cumplimiento de los impuestos. Esto es lo que lleva a que el producto final se tenga que comercializar arriba del porcentaje de la inflación, esperemos que se estabilice todo pronto”.

De tal manera que, las empresas empiezan a implementar sus incrementos en el precio de servicios, así como de productos, pero aún confían en que el escenario pueda mejorar.

Hay que recordar que los precios de la canasta básica han sufrido encarecimientos desde el segundo semestre del año pasado, asimismo, la pobreza laboral ha aumentado, es decir, que cada vez el número de trabajadores cuyo salario no les alcanza ni para comer, es mayor.

Entre otros productos, los que más han sufrido alza en los precios, son: chiles, limones, tortillas, eso sumado al intermitente comportamiento del costo en combustibles, como gasolina y Gas LP, pues durante todo 2022, ciudades como Cancún, Chetumal, Cozumel, y ahora Isla Mujeres, han figurado entre las que ofrecen diferentes tipos de gasolina a los precios más excesivos de todo el país.

Isla Mujeres, con la gasolina más cara

De acuerdo con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield; ayer, Isla Mujeres, se colocó como el municipio donde se ofrece el precio más caro de la gasolina Magna en todo México, es decir, que ya no sólo Cancún, Chetumal y otras grandes ciudades quintanarroenses han figurado en esta lista negra, sino que ahora se les suma la isla.

En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario destacó que se trata de Oxxo Gas, donde se registra el margen más alto de ganancias de todo el país, específicamente en la sucursal ubicada en Isla Mujeres.

En este lugar, se está pagando por un litro de combustible regular 23.89, es decir, que la empresa cuenta con un margen de ganancia de 3.47 pesos mexicanos.

De la misma manera, durante la sección “Quién es quién en los precios – Gasolinas”, Sheffield presentó otras regiones que tienen los precios más altos de este combustible, pero en lo que se refiere a la Premium y en este caso, Tulum apareció en la lista.

El establecimiento que registra un mayor margen de ganancia es el que está ubicado en carretera federal Cancún-Chetumal, manzana 13, Lote 1, supermanzana 01, donde se ofrece al público el combustible Premium a 25.04 pesos..

Mientras que, Solidaridad (Playa del Carmen) tuvo presencia en la lista de los precios más caros en la de tipo diésel, pues, este combustible en el municipio es de 24.99 pesos precio final al consumidor.

El titular de la Profeco, finalmente destacó que el costo del barril del petróleo en México, con corte del 12 de enero, tuvo un precio de 67.54 dólares. Y agregó que esta semana todas las gasolinas tendrán un incentivo fiscal para seguir manteniendo un precio bajo, quedando de la siguiente manera: Magna, $22.01 (IEPS-43.3%), Premium, $24.15 (IEPS-25.3%) y Diésel – $23.63 (IEPS-83.6%).

Sigue la llegada de migrantes

A decir de las cifras proporcionadas por la plataforma , desde 2020 y hasta mediados de 2022, fueron alrededor de 18 mil migrantes extranjeros los que llegaron a vivir a Quintana Roo, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, Guatemala y Argentina.

La cifra mencionada supera en casi 28% el número de personas que llegó del extranjero durante el periodo de 2017 al 2019, es decir, que las cifras siguen creciendo y se espera un comportamiento similar para 2023.

refiere que siete mil 810 de estas personas llegaron buscando oportunidades laborales, la mayoría de migrantes llegó desde Estados Unidos y Europa para realizar “home office” y es que muchos entre de este grupo de jóvenes optaron por pasar la “cuarentena” en alguno de los destinos de la entidad entre 2019 y 2021.

Por otro lado, según datos del gobierno federal, hubo un cambio en la dinámica de arribo de migrantes, pues ahora la mayoría llega ahora para trabajar para una empresa en el sector servicios o fundar su propio negocio, principalmente en el sector náuticos, o de alimentos y bebidas, sin dejar de lado la industria hotelera, en donde también se han incorporado.

Las cifras de señalan que cuatro mil 500 migrantes más llegaron por cuestiones familiares, debido a que contaban con parejas, padres o hijos que ya vivían en la entidad y se reunieron para permanecer viviendo juntos a partir de ahora.

Otros mil 750 llegaron al estado con el objetivo de adquirir una vivienda y así descansar en la entidad, ya sea de manera temporal en vacaciones o de manera definitiva durante el retiro. Asimismo, algunos llegan para invertir en propiedades para después ofertarlas a través en Airbnb u otras plataformas, únicamente 739 llegaron por cuestiones educativas y 280 arribaron huyendo de la precariedad de sus países de origen.

El resto de los extranjeros llegaron por cuestiones personales, legales, por emergencias o cuestiones sociales. Finalmente, se dijo que la mayor cantidad de migrantes que ingresó a Quintana Roo eran originarios de Estados Unidos, con seis mil 190 personas; Guatemala con cuatro mil 284 y Venezuela, con dos mil 450, no obstante, también llegó una buena cantidad de colombianos con mil 300, rusos fueron 920, canadienses 492 y el resto se reparten en otras nacionalidades como de China, España, Australia y países europeos.

