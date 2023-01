Participación ciudadana en asuntos públicos

Luis Muñoz

Sin duda, de gran interés y trascendencia que los capitalinos puedan decidir el destino de recursos económicos y realizar proyectos de mejora que beneficien a sus colonias, pueblos y barrios originarios, y puedan elegir a sus representantes vecinales que funjan como vínculo directo con las autoridades para atender sus demandas ciudadanas.

Todo eso será posible con la reciente aprobación de las convocatorias respectivas, con las que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició la organización de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024, así como con la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.

Lo anterior fue señalado por la Consejera Presidente del IECM, Patricia Avendaño Durán, durante la presentación del “Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023”, que realizará el INE del 27 de febrero al 4 de marzo de este año.

Ante el Consejero del IECM, Bernardo Valle Monroy, se informó que “el objetivo del Foro es conocer experiencias de cómo se han organizado ejercicios de democracia directa en el mundo, no sólo en regímenes democráticos, sino también en autocráticos, sean militares o civiles”.

Por ello, el foro se abre como un espacio para el análisis, la deliberación y el intercambio de experiencias nacionales e internacionales, sobre las perspectivas y alcances de la democracia directa, en un contexto amplio y de erosiones democráticas a nivel global, poniendo énfasis en la región de Latinoamérica.

La Consejera Patricia Avendaño celebró la organización de este foro y dijo que “en el IECM estamos convencidos en que la democracia no es un ejercicio que se logre de una vez y para siempre, la democracia se construye día a día y se defiende con cada una de nuestras acciones y se debe transmitir a las nuevas generaciones para que se apropien de ella, hagan uso de sus derechos, los conozcan y los exijan”.

Finalmente, aseguró que en este momento, en el que surge la gran discusión nacional de cuál es el futuro de las instituciones democráticas, se debe escuchar cuál es el sentir de la ciudadanía, porque a final de cuentas las instituciones democráticas sirven para un solo fin: brindar a la ciudadanía el ejercicio pleno de sus derechos, garantizando que la democracia no sólo se manifieste en el bienestar ciudadano.

En su oportunidad, la Consejera del IECM, Erika Estrada Ruiz, mencionó que una de las grandes preocupaciones de las autoridades electorales es buscar los mecanismos idóneos para lograr que la ciudadanía se interese aún más en los asuntos públicos, para terminar con la brecha que existe entre gobernantes y gobernados. “De eso se trata la democracia directa y ahí radica la importancia del foro”.

Indicó que en la Ciudad de México se cuenta con una Ley de Participación Ciudadana que incluye más de 20 instrumentos de democracia directa, que permiten a las personas incidir en las decisiones públicas y que se involucren con las autoridades, fortaleciendo así la reconstrucción del tejido social.

Tercera Feria del Pulque en Iztapalapa

Se espera una importante derrama económica con la realización de la Tercera Feria del Pulque que se llevará a cabo los días 21 y 22 de este mes en Iztapalapa, con la participación de 40 productores de Hidalgo, Toluca y CDMX, y una asistencia de más de 20 mil consumidores.

Como parte de las fiestas patronales de San Pablo, uno de los ocho barrios de la alcaldía, se realizará esta Feria del Pulque denominada “Del Campo a la Mesa” con un horario de las 10:00 a 22:00 horas, donde podrán disfrutar de más de 50 sabores de esta bebida milenaria, antojitos mexicanos, danzas autóctonas, productos artesanales, música. La entrada será libre.

Los organizadores informaron que durante el evento anual (entre las calles de Morelos y Estrella de la demarcación), los asistentes podrán disfrutar de la tradicional ceremonia de esta bebida ancestral con propiedades benéficas para la salud.

Uno de los objetivos de la Tercera Feria del Pulque es mostrar al consumidor los orígenes de la bebida, fomentar su consumo nutritivo, alimenticio y curativo y generar la convivencia familiar.

Sus propiedades curativas, energéticas, refrescantes y complementariamente aptas hasta para mujeres embarazadas y en estado lactante; se ha comprobado que en la actualidad los principales consumidores son personas del sexo femenino.

Por eso es importante que la industria del pulque siga vigente, que no se extinga, pues miles de familias que habitan en zonas rurales y urbanas dependen económicamente de esta bebida. Investigadores del IPN y la UNAM han confirmado que el pulque es la única bebida en el mundo que se puede consumir de la tierra al paladar; lleva casi dos siglos de vida; no es nociva para la salud, no causa adicción, no contiene compuestos químicos; es cien por ciento artesanal y es una de las bebidas más antiguas del México Moderno.

