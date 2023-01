A Rosario Piedra Ibarra le dicta los discursos López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Marcelo Ebrard se creyó aquello de que el Presidente se la debe

Hasta la cabeza le duele a la flamante presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, cada vez que se tiene que presentar ante los legisladores, porque los morenistas poco la defienden mientras que los de la oposición arremeten duro y directo en contra de ella.

De cualquier manera, la señora Piedra hubo de enfrentar su destino, pese a los tantos sinsabores que ha pasado ante el Legislativo, empezando por su accidentada toma de posesión. Pues ayer, tuvo los arrestos de decir que la CNDH no será utilizada como pretexto para “batallas personales o partidistas”.

¿Qué acaso no recuerda Piedra Ibarra que en sus funciones sólo se ha limitado a reaccionar exclusivamente a las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador?, ¿no fue la titular de dicha Comisión la que “metió su cuchara” manifestándose a favor de la reforma electoral lopezobradorista?

A lo mejor ya se la olvidó a Piedra Ibarra que la senadora panista Kenia López Rabadán, solicitó juicio político en su contra por, sin que sus atribuciones se lo permitan, elegir a dos personas simpatizantes de Morena para conformar el Comité Técnico que incidirá en la elección de 4 consejeros del INE.

No es novedad, pero vale la pena recordarlo; la flamante titular de la CNDH responde a las órdenes de Palacio Nacional y el Presidente hasta los discursos y presentaciones le dicta. Cuestión de revisar lo que planteó esta vez a los legisladores sobre su propuesta entregada a la Cámara de Diputados de una iniciativa de reforma a dicha Comisión “para elevarla a rango de defensoría del pueblo superando el esquema neoliberal que heredamos y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista”. Este último término, el humanista, es uno de los más utilizados en Palacio Nacional, así como aquello de que la CNDH se volverá una “procuraduría de los pobres”, pero ¿para cuándo será esa utopía?

Desde ahorita se puede advertir que nada de lo anterior ocurrirá porque se trata sólo de palabras huecas que lo más probable es que la señora Piedra no entienda, así que la CNDH seguirá naufragando, pasiva pero eso sí, manifestándose siempre a favor de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, siente que va “en caballo de hacienda” en la carrera por el 2024, razón por la cual no quiere el menor “negrito en el arroz”, sin embargo, ayer manifestó cierta molestia por las quejas que la oposición ha presentado ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña.

Bueno, la que definitivamente gana en ese terreno, es la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero también el canciller ha recibido públicos apoyos y ya trabaja desde hace tiempos con sus comités de apoyo. Algo que dijo el titular de la SRE, es digno de llamar la atención: “Nunca he tenido temor a nada, si no, no estaría aquí”. Esto lo respondió a pregunta expresa, pero ¿acaso debería de sentir temor por el “fuego amigo” que en todas direcciones surge desde Morena?, el canciller no tendría por qué ser la excepción y conforme la carrera presidencial avanza, los ataques serán más y más duros y cruentos.

Quizás, Ebrard Casaubon se creyó aquello de que López Obrador se la debe y ahora la buena política dictaría que el tabasqueño tendría que dejar pasar al secretario, aun por las preferencias que pueda tener por su secretario de Gobernación, Adán Augusto López y por su vapuleada “corcholata” consentida, Claudia Sheinbaum.

Y hablando de la carrera presidencial, alguien debería de recordarle al presidente López Obrador por enésima vez, que él no tiene el monopolio de las marchas y manifestaciones y menos aún, puede coartar la libertad de expresión, pero es que luego pega cada coraje.

Ayer, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, visiblemente molesto reaccionó ante el anuncio de que habrá una nueva marcha ahora con la consigna: “Mi voto no se toca”. “Ya chole”, dijo con ese tan característico y pueblerino estilo que tiene e intentó girar sus apreciables instrucciones para que la oposición se retracte de organizar esta movilización y por eso se inventó aquello de que la referida marcha, bien podría ser de los “conservadores” para defender ni más ni menos que a Genaro García Luna y demandó que sus detractores “se quiten la máscara”.

El primero que debería de hacer lo que sugiere, es el propio inquilino de Palacio Nacional, cuyo gobierno ha estado sostenido con los alfileres de las mentiras y las promesas. Además, independientemente de que García Luna esté siendo juzgado en Estados Unidos por su turbio pasado, del que todos coinciden, es culpable, y como medida de precaución, el ex presidente Felipe Calderón, diríase que se refugió en España, por lo que pueda suceder con este juicio que amenaza con embarrar a más de uno, es un hecho que López Obrador utiliza este caso que lo tiene verdaderamente obsesionado, como un distractor.

Pero es una verdadera lástima porque dicho juicio en contra de quien fuera el hombre fuerte de Felipe Calderón, se suspendió para reanudarse hasta el próximo lunes, así que eso de los reportes diarios que el Presidente presentaría en su gustadísima mañanera, ya se le cayeron. Y ahora, ¿qué va a hacer el tabasqueño?

Municiones

*** Ya podrá sentirse muy contento López Obrador porque directamente de la embajada de Rusia en México, le hicieron llegar un reconocimiento por rechazar el envío de tanques alemanes Leopard 2 a Ucrania. Específicamente, la embajada rusa señaló: “Agradecemos a López Obrador por su posición abierta y clara sobre el suministro de tanques alemanes al territorio de Ucrania. Esperamos que nadie tenga dudas de que actualmente hay un choque directo entre el Occidente libre y Rusia… Usted sabe lo que va a pasar con estos tanques”.

*** Y por lo visto, el tabasqueño estaría tratando de congraciarse con Ovidio Guzmán y aprovecha lo que los especialistas había pronosticado, que como a quien también llaman “El Ratón” no está acusado de nada en nuestro país, se vendría una cadena de amparos para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Y ya ganó una suspensión definitiva y tal parece que podrían pasar años para ser extraditado, así que autoridades del vecino país del norte que lo requieren por acusaciones de tráfico internacional de droga, ya que se pueden ir sentando, porque se van a cansar. ¿Será? Ahora sólo faltaría que el Presidente le concediera a Joaquín “El Chapo” Guzmán que sea traído a un penal de México para que pueda estar más cerca de su hijo.

