Recula Armenta: respeto al Poder Judicial

Desde el portal

Ángel Soriano

El senador Alejandro Armenta, aspirante a la gubernatura de Puebla en 2024, reculó en su exigencia de la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa al considerar que es vergonzoso que continúe en el cargo una vez que ha sido acusado de haber plagiado la tesis con la que obtuvo su licenciatura en Derecho y por dignidad debería de retirarse.

Una vez expresado lo anterior, reculó y apareció en las redes sociales indicando que su dicho había sido tergiversado y reiteró su respeto al Poder Judicial y a sus integrantes, pero sobre todo a la abogada, pues no se ha comprobado los cargos que se le imputan y, pese a ser presidente de la Mesa Directiva, no representa al Senado y respeta las instituciones.

El retiro de las palabras del poblano en sendas críticas a la poderosa magistrada demuestra, una vez más, la subordinación de poderes. En esta ocasión no se sabe si el Judicial está sobre el Legislativo y ambos bajo el Ejecutivo y que la orden de no pelear y de defenderse en asuntos personales es lo más importante para la conservación de las instituciones.

Esto puede ser también la justificación del “choro mareador” del rector Enrique Graue, que le da vueltas a un asunto que la misma UNAM se ha encargado de documentar: El plagio de la ministra, el engaño a las instituciones y la usurpación de talentos. El rector ha sido duramente cuestionado por esa actitud de servilismo, pero las presiones son más poderosas como lo demuestra la permanencia de Yasmín en su asiento de la SCJN.

TURBULENCIAS

Destraban conflicto en Coatlán y va la autopista

Un reparto a medias de las 19,600 hectáreas en disputa entre San Vicente Coatlán y Sola de Vega parece ser la solución mágica para dar vía libre a la conclusión de la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido y cuyo litigio es de décadas. En su visita 30 a Oaxaca y en la supervisión de los trabajos, el presidente López Obrador advirtió que si el problema no se destrababa en un mes, se cambiaría el trazo de la carretera. Esto llevó a la reflexión de los nativos de la región que entregaron al gobernador Salomón Jara una carta de intención donde ofrecen llegar a un acuerdo con Sola de Vega mediante el reparto de 50 y 50 entre ambas poblaciones. Sólo falta saber qué responde Sola de Vega… El líder sindical del Metro, Fernando Espino, afirmó que el 100% de las fallas en el STC obedecen a problemas técnicos y no de acciones de sabotaje como se pretende hacer creer e indicó que los protocolos de prevención y atención de accidentes de relevancia han cambiado, pero éstos no se solucionarán de manera mágica o con persecución, sino con mantenimiento de las instalaciones que datan ya de unos 60 años. Y esto es lamentable, pues se juega con la vida de millones de usuarios, cuyo sufrimiento y angustia diaria, pues no saben si se ponchará una llanta, habrá un cortocircuito o fallara alguna otra cosa, los angustia. Se capitaliza esa drama con fines electorales y se lucra con el dolor de los pasajeros para posicionar un producto electoral de suyo ya descartada… La secretaria de Cultura, Alejandra Faustro, se comprometió con el gobernador Salomón Jara a promocionar en forma conjunta los valores de los pueblos originarios sus usos y sus costumbres para su conservación y difusión. Esto es importante luego que anteriores administraciones habían hecho un lucrativo negocio de las culturas originarias desplazando su forma de vida para darle un sesgo mercantil, obtener ganancias para unos cuantos y dejando a los pueblos y comunidades en el olvido. Del valor de las tradiciones se había hecho un rentable negocio para unos cuantos vivales disfrazados de funcionarios pero en realidad su perfil era empresarial.

