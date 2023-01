Los artistas no somos cifras: Danna Paola

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Llegará al Auditorio Nacional con su

XT4S1S Tour los próximo 25 y 26 de febrero

Mi vida cambió para bien, estoy más feliz que nunca. No se trata sólo de encajar en algo, se trata de ser yo y no de complacer a los demás», dijo la bella actriz y cantante que está trabajando en su nuevo disco

“Lo artistas no somos cifras, los artistas no nos definimos por eso, , cada uno hacemos arte a nuestra manera y a quien quiera escucharnos y a quien quiera conectar están bien y a quien no quiera conectar es válido porque hay muchas canciones”, expresó la bella y talentosa Danna Paola en una conferencia de prensa, convocada por Ocesa, que se realizó en el lobby del Auditorio Nacional, donde la cantante y actriz, que el próximo 23 de junio cumplirá 28 años de edad, presentará nuevamente su gira “XT4SIS”.

Vestida con un corsé rojo, traje negro de piel, unas botas con con suela track y accesorios de la firma Versace, deslumbró con su belleza a los medios de comunicación.

De cara a la promoción del “XT4S1S Tour”, Guadalajara (11 de febrero, Auditorio Telmex), Monterrey (18 de febrero, Auditorio Citibanamex) y CDMX (25 y 26 de febrero, Auditorio Nacional), el 3 de marzo en Querétaro, el 4 de marzo en León y el 11 de marzo en Tijuana, Danna Paola dijo que tras un complejo 2022, en el que tuvo desencuentros profesionales y personales, ha conseguido salir a flote y se siente mejor que nunca.

“Lo que viví en el 2022 fueron golpes de madurez, de realidad, viví momentos complicadisimos en muchos sentidos, fue un año de mucho crecimiento, crecí en muchas cosas”, explicó Danna Paola tras el accidente que sufrió en su gira “XT4SIS Tour” en Guadalajara, Jalisco, la noche del sábado 12 de noviembre de 2022 cuando se golpeó en el ojo derecho y se abrió la ceja, por lo que tuvo que detener el show por unos minutos

“Los errores suceden, nada es perfecto y aprendí muchísimo, de mí, y de mi equipo. Lo hicimos bien. Parte de las cosas que aprendí es que todo tiene solución, yo lloraba y lloraba, hacía mucho drama, viviendo esa experiencia aprendí a desconectar, ejecutar estando arriba del escenario y como soy muy perfeccionista, me gusta que todo salga perfecto, pero no siempre es así. Se solucionó’. “He aprendido a desconectar, ejecutar estando arriba del escenario y como soy muy perfeccionista, me gusta que todo salga perfecto, pero no siempre es así. Se solucionó, todo mundo estaba nervioso, acabé con un black eye y fue muy cool y dije ‘lo di todo’”, apuntó.

“NO SOY EJEMPLO DE NADIE”

Danna Paola dejó en claro no ser ejemplo de nadie, “me quité esa presión hace un año. Todavía vivía con esa presión de que me decían ‘no, Danna, no digas eso; no, Danna, no hagas esto… Y decidí hablar las cosas que no me parecen, empecé a poner límites, no tenía que ser perfecta, dejé de presionarme por eso. Mi vida cambió para bien, estoy más feliz que nunca. No se trata sólo de encajar en algo, se trata de ser yo y no de complacer a los demás”, dijo Danna Paola.

“EL ARTE ES ES LA MEJOR GUÍA PARA LIBERAR EMOCIONES”

DICE DANNA, SOBRE TEMA DE SHAKIRA

Cuando se le preguntó sobre el tema “Session #53” de Shakira, Danna Paola se limitó a decir: “Creo que el arte es la mejor guía para liberar emociones, nuestra catarsis, y ahora si que a quien le quedé el saco o quien quiera empoderarse… yo a ella la amo con todo mi corazón, la admiro muchísimo y cada quien hace su arte como quiere”,

“CADA VEZ QUE ESTOY COMPONIENDO

ME TOMO UN VINITO O UNA CHELITA”

Luego del tuit que posteó la cantante, actriz, modelo, productora y compositora mexicana., el cual decía que llevaba una semana entera bebiendo, lo que sorprendió a algunos, la nominada al Grammy Latino por su sexto álbum de estudio “K.O”, afirmó: “Sí es enserio, yo cada vez que estoy componiendo me tomo un vinito o una chelita, pues es que… es parte de la vida ¿no? y aparte, obviamente está un trago, está la promo, tiene mucho que ver. En la semana en la que publiqué el referido tuit estuve trabajando en la producción, por un no creo que uno deba preocuparse”, señaló la intérprete de “XT4S1S”.

“TENGO ANSIEDAD”

Asimismo, Danna Paola apuntó que sufre de ansiedad. “Tengo ansiedad como muchas personas, a veces soy mi peor enemiga, hay que saber controlar con terapia y ver la luz después del túnel”, dijo Danna Paola, quien tiene 27 años.

La también actriz externó que está pasando por un proceso de renacimiento, que se siente orgullosa de hablarlo, y que incluso considera terapéutico al externarlo y manifestarlo con sus seguidores.

“El concierto es una gran terapia para mí, todos aquellos, y todes, les doy algunas palabras de terapia, hacemos terapias juntos, lloramos juntos. Si vas a llorar, lo que quiero es que llores perreando, bailando, bebiendo, en un show, eso en la vida necesitamos todes, ser felices”, dijo la guapísima Danna Paola, quien tiene una seguridad al hablar impresionante.

“SOY FELIZ, TENGO UNA PAREJA,

UNA FAMILIA, ME LA PASO MUY BIEN”

“Yo no estoy preocupada por mi mala fama, así soy yo, me gusta la fiesta, me echo una copa, estoy produciendo, estoy trabajando, no, no puedo darles gusto a todos (…) Lo que yo disfruto es la vida y no tengo por qué pensar en qué me tienen qué decir. Soy feliz, tengo una pareja, una familia, me la paso muy bien”, expresó feliz Danna Paola, quien se presentará en el Coloso de Reforma los próximo 25 y 26 de febrero.

“UN HONOR INTERPRETAR A DEBANHI ESCOBAR SIEMPRE Y CUANDO

LA HISTORIA ESTÉ DIRIGIDA CON RESPETO HACIA LA VÍCTIMA”

La cantante se mostró sorprendida que el señor Mario Escobar, padre de Debanhi, tiene planeado realizar una serie sobre el caso de su hija, para narrar la historia sobre el feminicidio ocurrido en abril pasado, y mencionó que Danna Paola podría interpretar a Debanhi, “un honor para mí, estaría dispuesta a hacerlo, siempre y cuando la historia esté dirigida con respeto hacia la víctima. De verdad es un honor para mí que el padre haya pensado en eso”.

Mujer, no estás sola, no te quedes callada nunca y que… hermana, estamos juntas en esto, y que ni una más México y en el mundo, creo que es lo único que tengo que decir”, aseveró Danna Paola.

HA PISADO LOS ESCENARIOS MÁS IMPORTANTES

DE EUROPA, ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMÉRICA

Con su “XT4SIS Tour”, Danna mostrará todo su dinamismo, carisma y talento que llenarán de euforia los corazones de sus fans.

Danna Paola tuvo una exitosa presentación en mayo pasado durante la primera edición del festival Tecate Emblema, por lo que compartirá su talento con sus seguidores de las principales ciudades del país en las siguientes fechas:

La carrera de Danna Paola comenzó como actriz infantil, protagonizando decenas de programas de televisión en México y Estados Unidos. Durante el 2012, reveló al mundo su talento y estilo musical con su LP homónimo, del que se desprendió “Ruleta”, su exitoso sencillo Billboard, mismo que se posicionó rápidamente en las listas de pop en español.

En 2022 lanzó su sencillo “Solo Quédate En Silencio”, tema que perteneció originalmente al grupo RBD y en homenaje al aniversario de la banda, fue interpretado por Danna Paola junto con Moderatto. El tema se ubicó rápidamente en las listas más importantes en México y, actualmente, cuenta con más de 70 millones de reproducciones a través de Spotify y YouTube.

Danna Paola ha pisado los escenarios más importantes de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Además de ser una de las representantes más queridas dentro de la comunidad LGBTI+, a quienes ha demostrado su apoyo a través de sus canciones.

Con nueva música y nominaciones en los Premios Juventud, Kids Choice Awards y reconocida como “Celebrity Crush” en los MTV Miaws 2022, la exitosa mexicana prepara muchas sorpresas que a lo largo de este año irá revelando. Por ahora, se encuentra concentrada en sus próximos shows.

Danna Paola