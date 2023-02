Legisladores morenistas, con la consigna de incendiar todo lo que venga de oposición

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Inició ayer un período de sesiones más en el Congreso de la Unión y, para variar, en la Cámara de Diputados, Morena exhibió su lado más rijoso; se nota que la “línea” que tienen, desde Palacio Nacional, los legisladores que coordina Ignacio Mier y sus fieles rémoras es polarizar o más que eso, incendiar todo lo que provenga de la oposición, básicamente porque -ojo- estamos en año electoral: Los comicios en Coahuila y el Estado de México y la madre de todas las elecciones, las de 2024. Entonces, el juego en el Legislativo, más que presentar iniciativas, será el de exhibir a unos y otros sus debilidades y errores. Pero en este punto, los de Morena hacen eso por cuenta propia, ellos solitos se “balconean”; ahí están los casos de la senadora Claudia Balderas que se niega a pagar la renta de la casa donde vive y no tiene intención alguna de dejarla, así como una serie de dislates de la mayoría de los legisladores del partido oficial. Esto es solo un “botón” de muestra.

Tan encendidos están los ánimos que iniciando los trabajos de apertura en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en una sesión que duró apenas 10 minutos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Santiago Creel, como lo dijo en repetidas ocasiones, hizo cumplir la ley al no permitir la entrada al Salón de Sesiones a la escolta militar para rendir honores a la Bandera porque hasta los músicos iban armados, argumentando que ese era parte del equipo que un militar debe llevar.

“Hicimos los honores de la Bandera afuera porque los integrantes de la escolta están armados y no pueden entrar armados a este pleno, por eso convenimos que así fuera”, reiteró el diputado Creel.

No es osado señalar que esto puede ser una importante señal porque, hay que recordar, si por algo se ha caracterizado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es porque les ha entregado literalmente todo a los militares: el Aeropuerto Internacional Felipe Angele; el Tren Maya; la Refinería que no refina, Dos Bocas e incluso -según se sabe-, las fuerzas armadas tienen la mira puesta en otras atractivas concesiones, con lo que ponen en evidencia que ya se sienten dueños de todo.

Desde luego, los diputados de Morena, armaron la “rebambaramba” y acusaron a Santiago Creel de haberse comportado de manera excesiva, empezando por el flamante coordinador morenista, Nachito Mier y en el colmo, la fracción parlamentaria del partido oficial y sus rémoras, le gritaron irrespetuoso al diputado Creel Miranda.

Obvio, el presidente de la Mesa Directiva de la colegisladora, Alejandro Armenta, opinó del tema y señaló que: “Las mesas directivas de ambas Cámaras son muy respetuosas del protocolo, tan es así que acompañé al presidente durante todo el desarrollo. Considero que hubo errores de logística y esos errores pueden ser interpretados como violación a la ley de símbolos patrios. Así lo expresaron en lo que pudimos escuchar por los legisladores.

Agregó Armenta Mier: “Seguramente durante los próximos días, el señor presidente de la Cámara de Diputados dialogará con los coordinadores de los grupos parlamentarios aquí en la Cámara; y dialogarán y analizarán lo sucedido durante este primer día, durante la apertura del periodo”.

Pues lo que se avizora es muy diferente al diálogo, ya que como se consideró en líneas anteriores, de lo que se trata es de descalificar al adversario y el primero que puso la prueba, por cierto, fue el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, hasta celebró que el líder moral de la izquierda en México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hubiera tomado distancia de esta nueva organización, “mexicolectivo”.

Resulta extraño, por decir lo menos, que Cuauhtémoc Cárdenas hubiera reaccionado así a la que fueron prácticamente amenazas por parte del inquilino de Palacio Nacional. De entrada, no debió de haberle preocupado mayormente al ingeniero. O, ¿acaso será que en su delirante pensamiento único haría algo en contra de quien tantos beneficios le propició?

Al respecto, opinó ni más ni menos que el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que también forma parte de “mexicolectivo”: “Resulta pueril, y para mí desvergonzado y cínico, que muchas personas que le aplaudían su valentía y su determinación (a Cuauhtémoc Cárdenas), hoy que sigue con la misma determinación y valentía , lo ofendan y lastimen”.

Bueno, como se consignó en este espacio en anterior entrega, el Presidente de México está mucho más ocupado en proteger a Manuel Bartlett, que quién sabe qué le sabrá al tabasqueño.

Municiones

*** ¿Será que el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, pueda meter orden en las campañas de las “corcholatas”?, está difícil. De cualquier manera, en conferencia de prensa, el morenista intentó “tirarles línea” y les pidió a los aspirantes, “corcholatas” o no, que dejen de momento su promoción personal para enfocarse exclusivamente en las elecciones que tendrán lugar este año en Coahuila y el Estado de México. Por diversas encuestas se sabe que en Coahuila, el candidato de Va por México, Manolo Jiménez, lleva ventaja sobre el abanderado morenista, Armando Guadiana Tijerina, quien, como se recordará, hará una pausa porque no puede faltar al juego del Super Bowl entre las Aguilas de Philadelphia y los Jefes de Kansas City, el próximo 12 de febrero. Eso es más importante para el senador que su campaña, esa, puede esperar. En tanto, en el Estado de México, la abanderada morenista, Delfina Gómez, de nueva cuenta está envuelta en el escándalo porque andan “perdidos” algo así como 830 millones de pesos de cuando ocupaba la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, no obstante, sigue utilizando el lema de que ella es muy honesta y esto ha derivado en que la candidata Alejandra Del Moral, de Va por México, vaya cerrando la distancia con 8 puntos abajo y lo que falta. Habrá que ver qué tanto interés tienen los aspirantes de Morena en apoyar a los señalados abanderados en Coahuila y el Edomex.

*** El tristemente famoso “plan B” de la reforma electoral de López Obrador se encuentra ya en el Senado de la República y de acuerdo a lo informado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Alejandro Armenta, fue turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos para su anáisis, pero este delicado asunto tendrá que esperar unos días más y será hasta la semana entrante cuando se dictamine.

