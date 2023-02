Canal Once. ¿Más Solórzano que Cárdenas?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

CANAL ONCE, A JALAR-. A partir de ya, el Canal Once, y seguramente los otros integrantes del sistema de Radio y Televisión Pública a cargo del otrora crítico del sistema Genaro Villamil, incluirá en sus contenidos televisivos el tema del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

Incluso en programas que tradicionalmente abordaban y abordan asuntos de otro corte, preferentemente económicos o electorales; pero por lo visto hay que incluir en la media hora o en la hora de algunos de esos programas, el tema del ex funcionario foxista y calderonista.

María Amparo Casar, Lorenzo Meyer, José Antonio Crespo y Sergio Aguayo comentaron en su programa de este principio de semana, denominado En Primer Plano o algo así, —dado que participan en algunos otros—, dijeron que por uno, dos meses o más, tendrían que incluir en su programa el asunto del juicio contra Genaro García Luna en la Unión Americana.

Conocedores ellos mismos del comportamiento mediático no obstante sus distintas especialidades de origen, externaron que el tema García Luna lo tendrían que incluir, sin poder ocultar algunos de ellos sentirse incómodos ante ello, aun cuando con inteligencia silenciosa omitieron nombres de personas o instituciones que dieron la instrucción, pero no es difícil elucubrar.

Tanto como la RETIRADA “voluntaria” del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de la organización MEXICOLECTIVO, cuyo, protagónico ausente fue y sigue siendo Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de AMLO, como lo escribió ayer en su SERPIENTES Y ESCALERAS de El Universal Salvador García Soto, coincidiendo con este provinciano labriego de la tecla. Gracias al jefe por recordármelo.

El lapidario Don Teofilito, filoso como es, remató, “es que Cuauhtémoc tiene más de Solórzano que de Cárdenas, ¿no lo crees?, imagínate al general presidente reculando en algo”. Ni para contradecirlo.

Regresando al Canal Once, en el programa de referencia además de Amparo Casar participa pura chucha cuerera en eso del análisis político, como Lorenzo Meyer, José Antonio Crespo y Sergio Aguayo, quien justamente por sus posturas críticas ha sido demandado por algunos funcionarios y afortunadamente ha salido bien librado.

La inclusión del tema García Luna en un programa de contenido no policiaco viene a reforzar lo que el predicador del púlpito mañanero anunció hace días en el sentido de que para informar al pueblo bueno del desarrollo del juicio contra el ex funcionario calderonista, incluiría un resumen del caso en sus conferencias.

Usted dirá que hay otros canales para no ver los programas apologistas de la Cuarta Transformación y está en lo cierto, pero da la casualidad que los canales abiertos del gobierno son los únicos que se ven en poblaciones alejadas donde no llega la televisión de paga, ni modo.