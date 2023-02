Desafíos de la economía global

Segunda vuelta

Luis Muñoz

De acuerdo con un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la economía mundial se enfrenta a importantes desafíos. El crecimiento ha perdido impulso, la elevada inflación se ha extendido por todos los países y productos, y está resultando persistente. Los riesgos están sesgados a la baja. La escasez de suministro de energía podría provocar un mayor aumento de los precios. Las subidas de las tasas de interés, necesarias para frenar la inflación, aumentan las vulnerabilidades financieras. La guerra de Rusia en Ucrania incrementa los riesgos de endeudamiento en los países de bajos ingresos y la inseguridad alimentaria.

Sin embargo, se prevé que la inflación mundial disminuya de 8,8% en 2022 a 6,6% en 2023 y a 4,3% en 2024, niveles aún superiores a los observados antes de la pandemia (2017–19) de alrededor del 3,5 por ciento.

Ya se ha dicho que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha provocado una enorme conmoción en los precios de la energía que no se veía desde la década de 1970.

El aumento de los precios de la energía lastra con fuerza la economía mundial, lo que se agravará si los niveles de gas europeo almacenados son insuficientes. Dicho escenario podría imponer un racionamiento en Europa y perjudicar también al resto de países, a medida que se disparan los precios del gas en todo el mundo.

Pero hace unos días, se ha dicho que los temores por un invierno negro en 2023 parecen haberse esfumado antes de llegar al continente europeo. Esto parecía casi imposible en octubre (2022), cuando se aseguraba que el Ejecutivo comunitario se preparaba para los peores escenarios, incluidos apagones generalizados. Con reservas al alza por encima del 82% (frente a una media histórica del 70%), unas temperaturas cálidas al menos 7% por encima del promedio de los últimos diez años y un consumo que acumula cinco meses a la baja, con un descenso adicional del 12% en diciembre, según datos de Morgan Stanley, el fantasma de los altos precios parece haberse alejado al menos temporalmente.

Se prevé que factores como el endurecimiento de la política monetaria, el aumento de las tasas de interés reales, la persistencia de los elevados precios de la energía, el débil crecimiento de los ingresos reales de los hogares y el descenso de la confianza debiliten, todos ellos, el crecimiento. Estados Unidos y Europa están experimentando una brusca desaceleración y se prevé que, en 2023, las principales economías de mercado emergentes de Asia representen cerca de tres cuartas partes del crecimiento del PIB mundial.

Se proyecta que la inflación se mantenga alta en el área de la OCDE, en más del 9% este año. A medida que entre en vigor una política monetaria más restrictiva, las presiones sobre la demanda y los precios de la energía disminuyan y los costes de transporte y los plazos de entrega sigan normalizándose, la inflación se moderará gradualmente hasta el 6,6 % en 2023 y el 5,1 % en 2024.

Excluyen al PRD de la alianza

Las dirigencias nacionales del PAN y PRI, a través de un comunicado en el que no fue incluido el PRD, refrendaron la división de las tareas de la alianza Va por México rumbo a las elecciones de 2023 y 2024: El tricolor llevará el proceso en el Estado de México y Coahuila, mientras que el blanquiazul será responsable de la Presidencia y la Jefatura de la Ciudad de México. La acción, según información de PolíticoMX, derivó en un choque con el Sol Azteca, por la que Jesús Zambrano, presidente del partido, explicó que no aparecieron en el documento porque no lo acompañan e incluso planteó que podrían analizar continuar con sus aliados si no se realiza un proceso democrático por las candidaturas.

Embestida contra la oposición

El diputado Héctor Herrera Marmolejo anunció que los comités del PAN en las 16 alcaldías irán de la mano con la ciudadanía para conocer el malestar al que están sujetos día con día por las omisiones de funcionarios locales y alcaldes de MORENA y no dudó en señalar que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está entre los peores gobernantes que tiene el país, después de Cuitláhuac García, de Veracruz, quien es repudiado por sus habitantes.

Por ello adelantó que su partido en la Ciudad de México reforzará el trabajo de sus 16 comités delegacionales para salir a la calle y exponer los resultados parlamentarios a lo largo de esta Legislativa local, que son a favor de las y los citadinos. “Mientras Morena se dedica a descalificar y ordena a Godoy para que nos intente intimidar con la Fiscalía, la realidad es que la CDMX se alista para una alternancia seria”, recalcó. Dijo que en la capital del país “nos gobiernan los mismos de hace 20 años” y agregó que es “una farsa que exista un movimiento de cambio bajo las siglas de la 4T”.

Por su parte, Ernesto Sánchez Rodríguez, secretario Nacional de Elecciones del CEN del PAN, reveló que el GPPAN capitalino cuenta con todo el respaldo político de Marko Cortés, dirigente nacional, para organizar redes vecinales y vínculos con sectores privados con el objetivo de avanzar en el verdadero bienestar económico de las familias y su estabilidad patrimonial.

