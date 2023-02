Andrea Bocelli ofrecerá un evento nunca antes visto en México

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Traer al tenor italiano costará 35 millones

de pesos por su alto costo de producción

El evento exclusivo del próximo 19 de febrero, en Campo Marte, el maestro Bocelli tendrá como invitada a Susana Zabaleta, quienes ofrecerán una velada muy especial, que se hará realidad gracias a Global Pear Live Events y Music Vibe, quienes a la par de este majestuoso concierto llevan a cabo la campaña altruista “Asientos para todos. La música viendo a los que no ven», dirigida a las personas invidentes

La venta de boletos para los tres conciertos es a través de funticket.mx

México tiene la fortuna de ser anfitrión del evento artístico más exclusivo y cultural, el más esperado del año, el cual se realizará el próximo 19 de febrero en el Campo Marte, de la Ciudad de México. Sí, se trata del concierto que ofrecerá el maestro Andrea Bocelli junto a la soprano Susana Zabaleta, donde presentará parte de su más reciente producción “Believe”.

Además de escuchar sus exitosos clásicos “Time to Say Goodbye” (“Con te partirò”) ; “Ave Maria”, “Perfect Symphony”, “Vivo por Ella”, “Nessun Dorma”, “Fall on Me”,

También habrá temas del género pop, con los que el tenor italiano ha tenido colaboraciones con Ed Sheeran, Dua Lipa y Ellie Goulding.

El evento exclusivo del próximo 19 de febrero, en Campo Marte, el maestro Andrea Bocelli tendrá como invitada a Susana Zabaleta, un evento nunca antes visto México, con una velada muy especial y completamente exclusiva que no te puedes perder, y que se hará realidad gracias a Global Pear Live Events y Music Vibe, quienes a la par de este majestuoso concierto llevan a cabo la campaña altruista "Asientos para todos. La música viendo a los que no ven", dirigida a las personas invidentes, ya que "en México existen 2 millones 700 mil personas que carecen de la vista y que por su condición de salud no acceden a conciertos, por lo que en las tres presentaciones que tendrá en México Andrea Bocelli, se obsequiarán 200 lugares distribuidos en dichas presentaciones", anunció José Luis Alva Briseño, CEO de la empresa Music Vibe.

Es importante destacar que las personas que adquieran sus boletos para la presentación de Andrea Bocelli en el Campo Marte, no solo disfrutarán dos horas de un impresionante concierto, sino que las puertas de Campo Marte se abrirán desde las 3 pm., para vivir una verbena en donde habrá alimentos, degustación de vinos de la Casa Bocelli, que no se distribuyen en México.

Debido a que será una experiencia única, de varias horas, la cantante Susana Zabaleta advierte a las damas no llevar tacones, para disfrutar mejor de la experiencia.

En conferencia de prensa, en un conocido restaurante de Polanco, Susana Zabaleta, dijo que el tenor es como un ángel de la guarda ya que cuando canta a su lado todo sale perfecto, maravilloso, como ocurrió cuando cantaron juntos en Ensenada y Quintana Roo.

Susana Zabaleta indicó que “tener una orquesta”, como con la que comparte escenario con Andrea Bocelli, “es como ponerte ese vestido que nunca te alcanzó, así se siente, no puedo estar más feliz, me siento como pez en el agua”.

ASIENTOS PARA TODOS

“Serán más de dos horas mágicas con la música y el acompañamiento de los músicos, que serán todos mexicanos, dirigidos por el maestro estadounidense Eugene Kohn”, dijo Susana Zabaleta, acompañada de los representantes de la Fundación AMADIVI y del Instituto para Ciegos, Débiles Visuales Ezequiel Hernández Romo.

FunTicket en conjunto con MusicVibe son empresas que se dedican a la creación

de estos eventos y creen firmemente que el entretenimiento debe ser inclusivo, tanto así que su misión es democratizar los conciertos y ponerlos al alcance de todo tipo de público en cada rincón del país. Por eso, ahora lanzan Asientos Para Todos: una iniciativa que visibiliza que las personas con discapacidad visual merecen tener acceso a este tipo de acontecimientos, como cualquier otra.

La campaña se activará en los conciertos de Andrea Bocelli: 19 de febrero en Campo Marte, CDMX; el 21 de febrero en el Parque Fundidora de Monterrey y el 24 de febrero en Las Cañadas Country Club en Guadalajara. FunTicket brindará un espacio a más de 250 personas con discapacidad visual en donde podrán disfrutar a este tenor italiano de talla internacional. Esta iniciativa se replicará en los tres conciertos de Andrea Bocelli.

La empresa que va a estar colocando a la venta los boletos para los tres conciertos es funticket.mx, mientras que la labor altruista de Andrea Bocelli, contribuye a “contemplar a las personas que carecen de vista y no son incluidos para este nivel de conciertos”, reiteró Susana Zabaleta.

El precio de los boletos para la zona VIP en CDMX van desde los $16,391.80 hasta los $24,990, mientras que en zona Tenor B, Tenor C y Oro es a partir de $6,990. El boleto más económico es de $2451.80.

Para Bocelli es primordial la locación de sus conciertos, por ello es imprescindible un lugar al aire libre y rodeado de naturaleza.

Andrea Bocelli es un cantante, músico, multiinstrumentista, escritor y productor musical italiano. Ha grabado doce óperas completas (Andrea Chénier, Carmen, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore, La Bohème, Manon Lescaut, Pagliacci, Roméo et Juliette, Werther, Tosca, Turandot de Puccini y Aida de Verdi), además de discos con canciones clásicas y música romántica, es conocido internacionalmente, y ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo.

LA CASA BOCELLI, PRESENTE

Vino tinto – Sangiovese di Toscana, traído desde la provincia de Grosseto. Hecho con uva 100 por ciento Sangiovese, con aromas a cerezas secas y frutos rojos, equilibrado con un cuerpo vibrante y final suave.

Vino espumoso – Prosecco DOC traído desde el corazón de la zona vinícola del Véneto. Hecho con uva 100 por ciento Glera, destaca por su excelente calidad, sutiles aromas florales y frutales, que, en boca son deliciosamente ligeros.

