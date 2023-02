Doble festejo de Manoella Torres: celebrará el mes del amor y 50 años de trayectoria

La mujer que nació para cantar

Fiel al romanticismo, se presentará los próximos 11 y 17 de febrero

Asael Grande

Será el 11 y 17 de febrero próximos, en el que, Manoella Torres, conocida internacionalmente como “La mujer que nació para cantar”, pise el escenario del Lunario del Auditorio Nacional, como parte del Cabaret Lunario Presenta: “Manoella Torres 50 Aniversario”.

“Será algo muy valioso, en esta etapa donde me encuentro ahora, definitivamente, puedo sentir, valorar las cosas, agradecer y perdonar, y seguir adelante; soy fiel al romanticismo, ya sea al amor, al desamor, espero poder seguir cantándole al amor canciones románticas, de repente, cualquier tipo de canción; he tenido la fortuna de cantarle a la balada, al pop, a las rancheras, a duranguense, muchísima música a lo largo de cinco décadas, y ahora sí que, cantarle al amor”.

Conocida por canciones románticas y sugerentes como Ahora que soy libre, Te voy a enseñar a querer, Libre como gaviota y A la que vive contigo, entre muchas otras, Manoella Torres, comentó sobre sus 50 años de trayectoria: “cuando inicié mi carrera artística, yo amaba México desde los seis años, mi sentir era conocer México, y me pareció con un clima tan bello, y una naturaleza hermosa; cuando empecé a cantar profesionalmente, a los dieciséis años, mi representante, en ese entonces, Alfredo Macedo, y con él empecé en la compañía Productores Independientes de México, donde estaba César Costa, Felipe Gil, y empezamos a hacer cosas, conocí a Armando Manzanero, a quien le canté ‘Sueño imposible’, y él me dijo: ‘tú naciste para cantar’”, recordó la cantante de ascendencia puertorriqueña, quien ha realizado 33 producciones discográficas y ha incursionado en diversos géneros musicales a lo largo de su carrera artística.

Con miras a poder cantar un día en Bellas Artes, Manoella Torres comentó también sobre el papel de la mujer: “quiero decir que, yo estoy en el concepto de Un Billón de Pie, tengo doce años de estar en él, apoyando a la mujer hacia lo que es el abuso, violencia; es increíble que día a día siguen pasando cosas, las desapariciones de mujeres, y cómo es posible, nos falta mucho por hacer para que la mujer tenga la seguridad de caminar por la calle, y nos falta todavía mucho por crecer en nuestro interior; me siento afortunada de poder estar en este concepto, y cantarle al amor nos hace crecer y ser mejores humanos”.

“El Lunario es un lugar único, un espacio sagrado; estoy iniciando esta celebración, y hay mucho por hacer todavía, seguir con el mensaje positivo; la vida es una historia, no estoy de acuerdo con la música que no dice nada, que no tiene nada positivo para los jóvenes de ahora, se ha perdido muchísimo la amabilidad, gracias por seguirme a lo largo de éstos 50 años, gracias por recordar, vamos a pasar momentos de gozo, vamos a ser felices, a pasar momentos de nostalgia, llevándolos por esas canciones que el público ha hecho éxitos”, finalizó la cantante, quien ha grabado más de 350 canciones de famosos compositores. Entre ellos, Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón, Alejandro Jaén, Juan Gabriel, Manuel Alejandro y Rafael Pérez Botija, por mencionar solo algunos.

