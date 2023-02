Martes fatídico para Layda Sansores

El martes se volvió un día fatídico ni más ni menos que para la controvertida gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román y, -quién lo diría-, ella que había escogido justo ese día para despertar, no al tigre, sino al jaguar y denunciar lo que según ella eran las corruptelas de la oposición porque Morena es un instituto político impío y dos clarísimos ejemplos son: el dirigente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, todo se le descompuso a la ex senadora que seguramente recordó aquel refrán que dice que en día martes (y esta vez no fue 13), “ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”.

Así, el tristemente famoso “Martes del jaguar”, que se convirtió en un hasta vulgar “talk show”, mediante el cual, la mandataria estatal mediante recursos baratos como hacer “bombas” yucatecas, rimas, cantar (lo hace bastante mal) y bailar, ponía en evidencia a los adversarios, quizás no tanto de ella como del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya en este espacio se consignó en anterior entrega que la señora Sansores se había convertido en el instrumento favorito justo de Palacio Nacional para atacar a los que no están de acuerdo con esta errada y llamada Cuarta Transformación o se atreven a desafiarla, pero por lo que se ve, la van a cambiar por alguien más efectivo.

Y fue precisamente el martes, cuando a la gobernadora le cayó una bomba, y no precisamente yucateca, por la información difundida por el noticiero nocturno de Televisa y en evidencia quedaron varios distinguidos e incorruptibles miembros de su gabinete como el jefe de la Oficina de Layda Sansores, Armando Toledo y el de Educación, Raúl Pozos Lanz, así como la senadora Rocío Abreu.

Los nervios y el negarse a hablar, fue la tónica que prevaleció entre quienes aparecieron en videos recibiendo fajos de billetes de a 500 pesos y poniéndolos en bolsas de papel; cómo se nota que a algunos integrantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación lo que les gusta, o bien, lo suyo, lo suyo, es el papel de estraza y los sobres amarillos.

Y es que si bien a la mente de todos vino el recuerdo de cuando René Juvenal Bejarano recibiera fajos de billetes atados con ligas, de parte del empresario argentino, Carlos Ahumada Kurtz, con lo que se ganó el mote del “señor de las ligas”, tampoco hay que soslayar cuando el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibió igualmente fajos de billetes en sobres amarillos y en ninguno de los dos casos, hubo explicación alguna que justificara tales acciones.

Podría decirse que el único que reaccionó más pronto, fue el incólume dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, quien indicó que su partido no es “tapadera de nadie” y que en todo caso, se investigue a quienes aparecen en dichos videos y que podrían ser bautizados como “los señores del papel de estraza”.

Un detalle no puede escapar a la memoria. Hace casi dos años, el partido Morena estaba más que obstinado en extraditar al empresario argentino para traerlo a México. Incluso, el Juzgado Nacional número 9 en lo criminal de Buenos Aires, ya había aprobado y dictaminado procedente la solicitud del gobierno mexicano.

Y fue entonces cuando esta errada y llamada Cuarta Transformación que asegura haber acabado con la corrupción, recibió un balde de “agua helada” porque el señor Ahumada Kurtz, respondió que si lo seguían molestando daría a conocer importantes video escándalos de quienes forman parte de esta administración.

La advertencia fue muy clara: “No quiero hablar de Thalía Lagunas (en ese entonces), oficial mayor de la Secretaría de Hacienda; no quiero hablar de Reyna Basilio, (también en ese entonces, involucrada en las irregularidades de la Línea 12 del Metro), jefa de compras de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de Aduanas y así puedo seguir”.

Entonces, de manera un tanto misteriosa, los afanes por extraditar a Carlos Ahumada se apagaron de repente y se optó por dejar el asunto por la paz, acaso sabedores de que el material en posesión del empresario argentino, podría tener consecuencias fatales de haberse difundido.

Algo similar -guardada toda proporción-, le ocurrió a la flamante gobernadora de Campeche, que tan a gusto acudió el domingo pasado al 106 aniversario de la Constitución, en Querétaro y se dio tiempo para tomarse una “selfie” junto con otros de sus compañeros gobernadores morenistas y “Claudita”, como ella le dice a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuando se refiere a sus pocas posibilidades de que pueda alcanzar el 2024.

Por lo que se ve, el jaguar ya no tuvo fuerzas para rugir.

Municiones

*** Por cierto, el senador Ricardo Monreal, habló de varios temas importantes como el “plan “B” de la reforma electoral. Al respecto, el legislador zacatecano subrayó que aun cuando se tarde una semana la discusión de la reforma, no se va a evitar que se interpongan los recursos de inconstitucionalidad a los que se tienen derecho, ya que la Constitución y la ley lo previenen. Asimismo, señaló que una vez que las y los integrantes de las Comisiones dictaminadoras deliberen y voten el documento, se procederá a enviarlas al Pleno para que ahí se defina lo correspondiente. “Nunca le hemos dado vía rápida o fast-track, las comisiones no actúan así”, expresó el coordinador morenista e hizo muy bien porque lo que desesperadamente quieren en la colegisladora, la Cámara de Diputados, es que sobre las rodillas, los senadores aprueben las órdenes y leyes que emergen desde Palacio Nacional. Monreal Ávila recordó que la oposición ya presentó algunas acciones de inconstitucionalidad contra las dos primeras leyes, “las dos están impugnadas ante la Corte”, al tiempo que expresó que los ministros de la Suprema Corte tienen el tiempo suficiente para analizar, deliberar y resolver sobre esta materia tan importante.

*** Respecto a la situación que se vivió en la tensa ceremonia del aniversario de la Constitución, sí, esa de la que López Obrador dice sentirse muy orgulloso, el senador Ricardo Monreal subrayó que la cortesía política nunca sobra, siempre ayuda y el que se asuma una posición de diplomacia no compromete la división de poderes ni la autonomía. “Nunca hay que perder la cortesía política, ni la diplomacia, aun cuando tengamos diferencias, pues junto con ella, la tolerancia, la verdad, la conciliación, el respeto, son valores de la democracia y de las sociedades modernas. Reiteró su respeto por el Poder Judicial y el Ejecutivo, pero “la cortesía política no me quita nada en asumir mi posición, principios y criterios, no vendo ni pongo en riesgo mi autonomía e independencia con ser cortés y amable”.

