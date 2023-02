Quema de incienso

Desde el portal

Ángel Soriano

A propósito de la exhibición de una factura de “El Universal” sobre presuntos servicios de publicidad y que no fue incluida en el manejo contable de la empresa, relacionada con el caso del ex jefe policiaco Genaro García Luna y el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se relaciona con la quema de incienso de los medios hacia el poder mediante amplia paga.

Se trata, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, de pago de servicios que se acostumbraban en el pasado para alabar al poder y como estos privilegios se han suprimido, han arreciado las críticas hacia el Ejecutivo como nunca antes se ha visto desde la Presidencia de don Francisco I. Madero, el “apóstol de la democracia”.

Se ha relacionado también casos de sobornos hacia periodistas famosos que han cobrado caro sus servicios, lo mismo para denostar que para alabar, de acuerdo de a cómo sea el acuerdo y no sólo al poder, sino de sus relaciones con la delincuencia organizada como ha quedado de manifiesto, pero de lo que no se exhiben pruebas.

Hay que aclarar los pagos correspondientes, pues no es sano para los medios a los que se pretenda involucrar en componendas con el poder o con la delincuencia, muy por encima de su responsabilidad para con la sociedad, pues ello distorsionaría su función y lejos de ser instrumentos confiables al servicio del pueblo, sólo serían instrumentos de extorsión y enriquecimiento.

TURBULENCIAS

Norma Piña y la falta de educación

Las diferencias personales, ideológicas o de intereses entre los titulares de los tres Poderes de la Unión no deben confundirse con la falta de educación y de respeto hacia los símbolos nacionales, que deben estar por encima de la falta de educación y de incumplimiento de los protocolos establecidos precisamente para honrar a las instituciones. En esas circunstancias cayó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández que tuvo y tiene no sólo la tribuna, sino los mecanismos legales para la aplicar la Ley y la justicia sin dar mal ejemplo a la sociedad de una conducta inapropiada para una autoridad en cualesquiera de sus niveles…Y el gobernador Salomón Jara acusó al director de Ceneval de recibir “moches” para manipular cifras sobre la reducción de la pobreza en Oaxaca que sirvió para que el ahora ex gobernador Alejandro Murat incluso recibiera premios internacionales e invitaciones para dar conferencias sobre cómo le hizo para abatir la pobreza. Salomón Jara reveló que esa reducción sólo existió en la compra de cifras, pero al realidad es lacerante en comunidades indígenas sin los índices de bienestar necesarios para su existencia… En Oaxaca también el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, enfrentó a manifestantes que protestaron por el uso del nombre de Ricardo Flores Magón para inaugurar una nueva librería del FCE en el Teatro Macedonio Alcalá. El revolucionario oaxaqueño persiste en el pensamiento de los oaxaqueños donde al reconocimiento pleno de sus aportes a la historia nacional… La Conago sesionará en Oaxaca el próximo 21 de marzo en la conmemoración del aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez, anunció el gobernador Salomón Jara, quien indicó que la agenda electoral será prioridad así como la atención a problemas sociales de los estados del país, iniciándose una nueva etapa del organismo para enfrentar la realidad nacional. El presidente López Obrador tiene anunciada también su 33 visita a la entidad… El canciller Marcelo Ebrard supervisó el envío de ayuda de material, equipo y expertos en salvamento hacia la devastada Turquía a consecuencia de los sismos que han arrasado ese país y cuyos dramas ya ha sufrido el nuestro.

