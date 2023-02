Regresan las noches de SETLIST

Comedy Lane presenta:

Un show de standup improvisado

Como parte de los comediantes del show SETLIST contaremos con el humor de Ana Julia YEYE, Javier Villalvazo, Alan López, Francisco Retamal, Nadia María y Juan José Covarrubias, quiénes se enfrentarán a una aventura a ciegas, muchas posibilidades de no hacer reír, como la primera vez que entraron en contacto con el público en directo, cruel y expectante de una risa inesperada.

¿Cómo funciona?

Host + 5 comediantes, 3 profesionales y 2 amateurs, 15 min de soledad en el escenario y un sin fin de premisas sin conocer. El público presente decide de qué hablarán los comediantes. 1.30h de pura improvisación de rutinas donde es el público el que manda.

¿Quién ha participado?

Por el escenario de Setlist han sufrido grandes artistas como Alex Fernández, Alexis de Anda, Slobotzky, Carlos Ballarta, Marcela Lecuona, Ana Julia Yeye, Fran Hevia y muchos más.

SETLIST es un concepto dentro del stand up comedy creado por Paul Provenza. Setlist pone a prueba la capacidad de creación de material con las bases del Stand Up en el escenario. Suena algo fácil, pero grandes comediantes han fallado

Reparto: Juan José Covarrubias @juanjoseco, Javi Villalvazo @javiervillalvazo, Ana Julia Yeyé @anajuliayeye, Alan López @arre.alan, Nadia María @lanadiamaria y Francisco Retamal @panchitoretama

Comedy Lane Showcase es un espacio dedicado a la comedia, en específico al Stand Up comedy, donde más de 100 comediantes de habla hispana convergen para impulsar este estilo de comedia prácticamente desconocido en México, pero que es líder como opción de entretenimiento en otros países. Una opción de entretenimiento accesible, de calidad y para todos.

El stand up, llamado también monólogo o comedia en vivo en algunos países de habla hispana, es un estilo de comedia donde el actor y humorista se dirige directamente a una audiencia presente en el lugar, generalmente de modo unipersonal, con un texto que expresa su visión del mundo. A diferencia del teatro tradicional, el comediante de stand up mantiene un estilo de interacción con el público, que suele incluir diálogos cortos con la audiencia. También se usa el anglicismo stand up comedy (literalmente, «comedia de pie»), expresión que alude a la característica típica del género: un comediante de pie, con un micrófono, frente a un público y sin otros elementos dramáticos.