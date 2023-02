AMLO justifica incrementos en presupuesto del Tren Maya

Por obras complementarias

Ya van 8 mil 200 millones de dólares más, respecto a lo planeado inicialmente

A menos de un año de la fecha pactada para la inauguración del Tren Maya, su avance sigue en un marco de dificultades de diferentes tenores, desde la oposición de los ambientalistas hasta el cuestionamiento sobre el incremento en el presupuesto aprobado para el mega proyecto federal.

No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón y reitera que el tren estará listo en tiempo y forma, asimismo, justificó que el costo del proyecto se elevó al triple, bajo el argumento de que se han agregado obras complementarias en cada uno de los estados por donde está el trazo.

Durante una de sus conferencias mañaneras, argumentó: “De 700 kilómetros de doble vía con energía eléctrica, el agregarle el aeropuerto de Tulum, los parques, los hoteles; sin embargo, es una obra importantísima que está costando lo justo y, diría, menos si la hubiesen hecho, aunque eso tiene que ver más con un milagro, los gobiernos neoliberales, porque ellos no hacían obras así, y no las terminaban a tiempo, las dejaban inconclusas, se robaban hasta los anticipos y cobraban tres, cuatro, cinco veces de lo estimado”.

En ese mismo sentido, asegura que en anteriores gobiernos hubo retrocesos en el país “No se habían atrevido los revolucionarios a eso, estos se fueron con todo, y todo legal, ¿eh?, ‘legalito’. Por eso, cuando hablan de que la ley es la ley y de que el derecho por encima de la justicia, yo no concuerdo con eso, porque todo fue legal, todas esas reformas fueron legales, las votaron en el Congreso y en 36 años, repito, no reformaron nada en beneficio del pueblo”.

Retomando el cuestionamiento del sobrecosto del Tren Maya, dijo: “Lo importante es que no se permita la corrupción porque hace mucho daño al país. Y cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde, y es lo que se está demostrando. Tenemos presupuesto suficiente, no hemos endeudado al país, hay estabilidad económica, financiera, y se está ayudando al pueblo como nunca en los últimos tiempos”.

Hay que recordar que el año pasado, López Obrador reconoció que el costo del Tren Maya estaba entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de 8 mil 200 millones de dólares, si se considera que a principios de ese año se estimó que este proyecto costaría 11 mil 800 millones de dólares.

Conflictos por tierras retrasan Tren Maya

Según información dada por ejidatarios, varias secciones del Tren Maya en Quintana Roo se encuentran paralizadas, debido a que aún no se resuelve el 40% de los conflictos por las tierras por donde va el trazo.

Los involucrados, refieren que al menos cinco ejidos se encuentran en esta situación, tales como el ejido Alfredo V. Bonfil, en Benito Juárez (Cancún); Juan Sarabia, en Othón P. Blanco (Chetumal); el ejido de Bacalar, en el municipio homónimo; el ejido Felipe Carrillo Puerto y el ejido Jacinto Pat, en Tulum.

Esto se viene a sumar a los cinco amparos interpuestos por terceros interesados y por personas que estuvieron inconformes por la expropiación de sus tierras, en los juzgados federales, los cuales están por resolverse, cabe mencionar que tres de éstos proceden de los tramos 5 sur y norte, que comprende Playa del Carmen-Tulum en Quintana Roo.

El gobierno federal puntualiza que tan sólo en el último año se han destinado al menos 280 millones de pesos adicionales para “destrabar” estos conflictos, no obstante, el monto podría ser mucho mayor, ya que hasta el momento no se ha revelado una cifra oficial.

Mientras tanto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), refiere que en diciembre de 2022, se acordó con el Ejido Juan Sarabia pagar 12 millones de pesos adicionales a los 23 millones que le habían entregado a sus integrantes para llegar a un acuerdo.