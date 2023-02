Firme, la ministra presidenta Norma Piña

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El mensaje de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, en la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, donde la ministra defendió la autonomía del poder judicial a su forma, fue objeto de polémica en el mundo judicial y político.

El hecho de la ministra presidenta de la Corte, uno de los tres poderes de la Unión, no se haya levantado de su silla al momento de que el presidente AMLO entró al Teatro de la República para encabezar la ceremonia conmemorativa de la promulgación de nuestra constitución, como lo hicieron prácticamente todos los asistentes, fue tomado como una falta de cortesía.

Esta acción fue motivo de críticas positivas y negativas. Hay quien señaló como una falta o grosería por parte de la ministra. El presidente AMLO reprochó a la ministra Piña no levantarse; luego dijo que es prueba de su independencia, con la habilidad que tiene para colocar las situaciones y momentos a favor. Dijo: “Es muestra de cambio, antes eso no sucedía”, “los togados ya no son empleados del Presidente”… “quizá estaba cansada o no quiso pararse en la ceremonia de Querétaro”.” Ahora hay división entre los Poderes de la Unión”. Pero luego de la palmadita vino el garrotazo. López Obrador rechazó los llamados al diálogo que hizo en el mismo acto el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel. El mandatario opinó que “el diálogo que ellos quieren busca prebendas, es regresar a los moches”.

Tres de los oradores Piña, Creel y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, defendieron la ley y la Constitución. Kuri afirmó que nadie está por encima de la Constitución, por lo que no admite atajos ni procedimientos legislativos para violentarla y resaltó la importancia del blindaje constitucional.

Es oportuno comentar que minutos antes realizaron un reacomodo del presidium y precisamente los lugares de los otros dos poderes fueron ubicados a los extremos de la mesa, cuando el protocolo dice que deben estar juntos, a los lados, por tratarse de un acto del Estado Mexicano.

Los mensajes encontrados entre el presidente AMLO y su jefe de prensa, Jesús Ramírez, nos dicen que no hay coincidencia. Uno dice que hay cambios y el otro afirma que no se respetó el protocolo. El senador del grupo plural Emilio Álvarez Icaza señala oportunamente que ningún protocolo obliga al titular de un Poder ponerse de pie y aplaudir a su par. Tiene toda la razón, son iguales y nadie por encima del otro.

El protocolo fue violado por ambos bandos, en dado caso. La sutileza de tener atenciones a los demás poderes, a los personajes que los representan, es fundamental, para la vida política de la Nación. Esto se llama diplomacia y es una expresión de buena educación. En este caso es claro que no existe esa buena convivencia entre ellos.

La oposición en el Senado salió en defensa de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador por no ponerse de pie para aplaudirle durante su llegada a la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución de 1917, en Querétaro. La oposición legislativa señaló: “No es su empleada”. La dignidad, firmeza y altura del discurso de Norma Piña incomodó al régimen de Morena, aseguran legisladores.

Es claro que la Corte de hoy es muy diferente. La mayoría de ministros que hoy están en funciones son verdaderamente paladines de la justicia y la Constitución. Mis dudas para Yasmín Esquivel mientras no aclare su situación, que debió de renunciar para aclararlo debidamente, fuera de su toga.

Apuntes

El reporte del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), durante el 2022 en el mundo de Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 126 de 180 países evaluados en el mundo.

Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupó la última posición. En el llamado G20 el grupo que incluye a las principales economías del planeta México y Rusia ocuparon los últimos lugares según reporta el comunicado en el que se dio a conocer el resultado de la evaluación. Así nos ve el mundo.

Los empresarios piden consenso

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que dirige Francisco Cervantes, y los 14 organismos que lo integran, exhortaron al Senado de la República para que el proceso legislativo de la iniciativa de reforma en materia electoral, cuyo análisis, estudio y discusión acaba de iniciar, se lleve a cabo a partir del consenso de los grupos parlamentarios ahí representados. “La relevancia de la elección en 2024 en la que se elegirá Presidente y de los procesos locales que se llevarán a cabo este año, precisa de un marco electoral que otorgue certidumbre y, sobre todo, que sea producto del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas”, afirmaron los empresarios mediante un comunicado. Los empresarios piden legalidad, como todos los mexicanos. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

hmares21@gmail.com