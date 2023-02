Celebra este 14 de febrero con Los musicales de Brod-Güey

Lleva a tu pareja, crush, peor-es-nada o a quien tú quieras y te aseguramos 2 horas de risa y diversión

No hay fecha más romántica que el 14 de febrero…

Las flores, los chocolates, las cenas, los corazones… todo se junta en un día lleno de amor. Pero si realmente quieres impresionar a tu date y que te diga que sí a la primera, te aseguramos que tu mejor opción está en Los musicales de Brod-güey.

¡Fiyero le dio el SÍ a Elphaba después de ver Los musicales de Brod-güey!

Aldonza no aceptó la invitación del Quijote no porque no le gustara, sino porque nunca la llevó a Los musicales de Brod-güey.

Hamlet y Ofelia tenían planeada una cita romántica para ver Los musicales de Brod-güey, pero después ella enloqueció y todo terminó muy mal para la pareja…

Y si con estos ejemplos aún no estás convencido de que somos tu mejor opción para festejar el Día del amor y la amistad, te dejamos estas súper promociones:

EL CLÁSICO

Para aquellas parejitas de enamorados que siempre buscan plan para el 14 de febrero, el jueves 2×1 de Ticketmaster es su mejor opción. Recuerda que esta promoción únicamente es válida comprando tus boletos a través de la página de la boletera. Simba y Nala están contando las horas para poder entrar a Ticketmaster.com y hacerla válida.

EL MISMO CLÁSICO (PERO EN TAQUILLA)

Para los que buscan ahorrar un poco más, pueden comprar directamente en taquilla 2 boletos a un precio súper especial de sólo $400. Ya que nunca tiene dinero, esta es la oferta que aprovechará Aladdin para invitar a Jazmín.

PARA LOS MÁS OPEN MIND… ¡EL TRÍO!

Si el poliamor es lo tuyo, aquí está la promo ideal diseñada para ti. Al pagar 2 boletos en la taquilla del teatro el tercero va por la cuenta del tío Brod-güey. El fantasma, Christine y Raoul ya confirmaron su asistencia con esta promoción.

EL COMBROD-GÜEY PARA SOLTEROS

¡Aquí está la buena si quieres empezar la noche con alcohol! Si llegas solo a la taquilla, el tío Brod-güey no sólo te ofrece tu boleto a $250, sino que también te regala una bebida en el Brod-güey bar. Con esta promoción, Mary Poppins no llegará sobria al final de la función.

Y PARA TERMINAR… ¡UN GRAN FINAL!

Para concluir la noche, al finalizar la función el tío Brod-Güey rifará entre todos sus asistentes a la función del 14 de febrero UNA CENA PARA DOS PERSONAS cortesía de La terraza Camila, ubicada en División del Norte #612.

Como ves, este 14 de febrero el plan se pondrá buenísimo en el Teatro Enrique Lizalde.

Majo Bernal, Minah Cerviño, Manu Bermúdez y Jorge Mejía son los 4 actores que interpretan totalmente en vivo 25 canciones que narran, a través de una serie de divertidas viñetas, desde el difícil proceso de montar un musical hasta los premios teatrales, pasando por un sinfín de temas intermedios que van desde el fútbol, las telenovelas e incluso los Godínez.

El equipo creativo de Los musicales de Brod-güey está integrado por Toño Romero y Mónica Bravo como productores del proyecto, Andrea Arrieta en la coordinación de vestuario, Jorge Mejía en el montaje vocal y Christian Guerra como jefe de foro. La dirección, texto y producción corren a cargo de Álvaro Cerviño.

En la recta final de su CDMXVIII temporada, episodio 87, (no quisiéramos despedirnos aún, pero nos vamos de gira a Nueva York, Texas, Luisiana, Nebraska, Filadelfia y otras calles más en la colonia Nápoles) Los musicales de Brod-güey se presentan los martes a las 20:30 hrs. en el Teatro Enrique Lizalde, ubicado en la calle de Héroes del 47 #122, col. San Mateo, en la alcaldía Coyoacán.

Los boletos están a la venta en la taquilla del teatro o través de Ticketmaster y tienen un costo de $500.