“Los monólogos de la vagina” celebrará 25 años del Día V y una década de Un Billón de Pie

Continúa haciendo hitoria en México

Once intérpretes conforman el elenco actual de la obra que se presentará durante febrero y marzo en el Nuevo Teatro Libanéss

Asael Grande

La puesta en escena que más ha roto tabúes y hecho historia en nuestro país, “Los monólogos de la vagina” regresa a los escenarios, a punto de celebrar ocho mil funciones, sumarse a las actividades del Día-V y Un billón de pie.

Será el escenario del Nuevo Teatro Libanés, el que reciba, a partir del 14 de febrero, a Andrea Legarreta, Dalilah Polanco, Janett Arceo, Patricia Reyes Spíndola, Michelle Rodríguez, Gloria Aura, Pilar Boliver, Irasema Terrazas, Diana Lein, y Susana Moscatel en esta obra que reapertura temporada enmarcada en dos celebraciones internacionales, impulsadas por Eve Ensler, autora de “Los monólogos de la vagina”: los 25 años de la instauración del Día-V (de la vagina) y el décimo aniversario de la celebración de Un billón de pie, que conjugarán cientos de actividades en materialmente los cinco continentes, para impulsar el fin de la violencia hacia las mujeres y las niñas.

“Recuerdo que, en el año dos mil, me habló Morris Gilbert para proponerme estar en ésta obra; la leí, y me emocionó muchísimo, la realidad es que me tocó en muchas formas, hace veintitrés años, y la disfrutaba de otra manera y, ahora, que me vuelvo a encontrar con el texto, y parece que nunca la he dejado de hacer, pero, mi forma y mi sentir es distinto, agradezco ser la voz de muchas mujeres”, dijo, la conductora televisiva, Andrea Legarreta.

Para Patricia Reyes Spíndola, “‘Los monólogos de la vagina’ es un texto que está vigente, las mujeres no cambian, son las mismas, y los ataques que pueda sentir una mujer, siguen siendo los mismos”. Once intérpretes conforman el elenco actual de la obra que se presentará durante febrero y marzo. “Quiero pedir al público que ayude a hacer que renazca esta temporada de los monólogos de la vagina, porque ahora es más necesario que nunca, la violencia contra las mujeres todavía no ha terminado, desgraciadamente, han aumentado, esta obra viene a hacer un servicio sumamente importante para hacer conciencia”, expresó la actriz, directora y locutora mexicana, Janett Arceo.

El 19 de octubre del 2000, la cartelera teatral capitalina se cimbró con el estreno de un montaje que desde el título mismo anticipaba un antes y un después en el teatro en México. Se trataba de “Los monólogos de la vagina”, que ahora, a casi 23 años de distancia, vuelve con un mensaje más necesario que nunca: “esta obra ha marcado historia, los monólogos de la vagina fue mi primer obra no musical, y Morris me dio esta gran oportunidad, para mí fue un abrazo al corazón, esta obra tiene un mensaje muy poderoso”, agregó la actriz, conductora, compositora y cantante, Gloria Aura.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día son asesinadas en México un promedio de 11 mujeres, lo que da una escalofriante cifra de más de 4 mil muertes al año; y, de acuerdo a la misma fuente de información, sólo 24% de esos casos son investigados como feminicidio.

“Los monólogos de la vagina” ofrecerá una función especial el martes 14 de febrero, con la participación de Andrea Legarreta, Dalilah Polanco y Janett Arceo, en el Nuevo Teatro Libanés, a las 16 horas. Los ingresos de la taquilla de la función del martes 14 de febrero serán donados a la fundación de Un Billón de Pie, que los destinará a sus programas de apoyo a mujeres y niñas, que han sido víctimas de violencia de género.

Y ante la entusiasta respuesta que de inmediato ha tenido el público, y en el marco de Día internacional de la mujer, que año con año se celebra en todo el planeta, el 8 de marzo, “Los monólogos de la vagina”, producida por MejorTeatro y Morris Gilbert, ofrecerá las siguientes funciones:

Sábado 18 de febrero, 18 y 20:30 horas; Domingo 19 de febrero, 18 horas; Jueves 23 de febrero, 23 horas; Jueves 2 de marzo, 20 horas; Jueves 9 de marzo, 20 horas; Viernes 10 de marzo, 19 y 21:15 horas; Sábado 11 de marzo, 18 y 20.30 horas; Domingo 12 de marzo, 18 horas; Jueves 16 de marzo, 20 horas; Jueves 23 de marzo, 20 horas; Jueves 30 de marzo, 20 horas.

Hasta ahora, “Los monólogos de vagina” ha contado con la participación de 130 valientes mujeres, a quienes se sumará ahora Gabriela de la Garza, quien debutará a principios de marzo. Y, como ha sido costumbre en esta producción, tendremos muchas sorpresas en esta reapertura.

Los boletos para las funciones de febrero y marzo de “Los monólogos de la vagina” ya están a la venta en la taquilla del teatro y en Ticketmaster.

