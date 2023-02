Con vacunas anticríticas, Monreal saca esta semana “plan B” de AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Escuchamos a todos, diría a fines de la semana Ricardo Monreal al adelantar que esta semana saldrá finalmente para su promulgación en “plan B” electoral de AMLO.

Otra cosa será su viabilidad. Eso lo decidirá la Suprema Corte, admitió.

Reconoció que todo lo aprobado en un ejercicio de mayoriteo partidario —y con el rechazo de la oposición y amplios sectores e instituciones de la población—, no cumple con la Carta Magna y que contiene cientos de artículos inconstitucionales que finalmente podrían ser anulados por la Corte.

Y es que las 6 Leyes del “plan B” electoral integran casi 460 artículos muchos de los cuales violan flagrantemente la Constitución, indicó.

Para disminuir la crítica y la confrontación que acarreaba la aprobación del “plan B”, el zacatecano tuvo que retar los límites de la paciencia y tolerancia de AMLO al abrir el Senado a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama y otros consejeros del INE, así como a representantes de unas 80 asociaciones civiles críticas al “plan B”.

Con esa jugada el zacatecano vacunó las reformas de recriminaciones autoritarias.

“Escuchamos a todos… no hay tema que no se haya abordado”, subrayó.

Se ufanó de que la difusión y debate tanto del llamado “plan A” como del “plan B” fue amplia. El “plan A” que contenía reformas constitucionales fue desechado en San Lázaro, indicó.

Sólo quedó entonces el “plan B” que ahora será cumplimentado por el Senado.

Monreal aceptó seguir preocupado al igual que muchos otros por la aprobación del “plan B”, y que “tan convencido estoy de sus preocupaciones, que en su momento voté en contra y emití un voto particular, que pueden consultar en la página www.ricardomonrealavila.com”.

Subrayó que por fortuna existe el artículo 105 constitucional que faculta a la Suprema Corte a declarar la inconstitucionalidad de lo aprobado por el Legislativo.

Existe separación de poderes

En otro tema, y ante las críticas sobre el maltrato de AMLO a Norma Piña y a Santiago Creel, presidentes respectivos de la Suprema Corte y de la Cámara de Diputados, el zacatecano consideró que con el cambio de régimen se vive en México una auténtica división de poderes.

“No me importa si la ministra, el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado se sientan lejos del presidente de México, lo que importa es que no haya invasión de los poderes”, afirmó Monreal.

Y consideró que la división de poderes no debe derivar en confrontación sino en colaboración institucional.

Fue, dijo, lo que se planteó en campaña, una separación auténtica de poderes, no subordinada, no supeditada, no simulada

“Eso es vivir en República y será mejor para todos que cuidemos la Constitución, la ley y la justicia”, finalizó.

Recriminaciones por Águila Azteca a Díaz-Canel

No pocos le recriminaron al presidente Andrés Manuel López Obrador haber entregado la condecoración del Águila Azteca, el mayor reconocimiento del gobierno mexicano a un extranjero, al presidente de Cuba Miguel Díaz Canel.

Una rápida revisión en Google nos dice que ese reconocimiento lo recibieron entre otros nada más ni nada menos que el mayor de los sátrapas latinoamericanos, el dominicano Rafael Leónidas Trujillo, personaje central de La fiesta del Chivo, novela sobresaliente de Mario Vargas Llosa. Igual se lo dieron a Fidel Castro, al Sha de Irán, a Alberto Fujimori y a Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo la ve?

Esta semana, fin al show de García Luna

Quién va a ponerse triste pronto es el presidente Andrés Manuel López Obrador porque el juez del tribunal de Nueva York, que lleva el juicio de Genaro García Luna, al parecer cerrará este show en estos días.

Y es que AMLO tenía todo gratis puesto en su mesa de descalificaciones públicas. Primero: su gobierno no fue quien detuvo y enjuició al ex secretario de Seguridad. Segundo: es allá en Manhattan donde se han soltado toda clase de conjeturas que le han servido a él para enlodar y hacer juicios de valor en sus mañaneras sobre otros personajes, por ejemplo, de Felipe Calderón. Tercero: se han abierto supuestas fortunas del ex secretario que nadie ha podido comprobar. Y Cuarto: le han permitido abrir hipótesis sobre situaciones que han desviado la atención del grave y muy comprometedor momento actual de México en que se habla de complicidades con cárteles y de indagatorias en EU que podrían llegar incluso a Palacio Nacional, como ocurrió en su momento con lo que llevó a la captura y enjuiciamiento de Manuel Antonio Noriega en Panamá.

Esto ocurre en el momento en que cada vez más personajes, como fiscales, gobernadores y legisladores republicanos, reclaman en Estados Unidos que el presidente Joe Biden declare como terroristas a cárteles mexicanos por considerar que afectan a su seguridad interior.

Declararlos como terroristas obligaría al gobierno de EU a llevar sus acciones no a la captura, sino al exterminio de los líderes de esos grupos estén donde estén.

Para Biden se acabaría el respeto a la política de AMLO de lo de abrazos, no balazos para entrar en el abierto uso de drones y acciones militares en contra de quienes integran estos cárteles.

Así de sencillo y directo.

