Morena y Delfina Gómez van en retroceso en el estado: opositores

“Sus enemigos, en casa”

Texcoco, Estado de México.— Los mexiquenses no merecen ser tratados como ignorantes, como ingenuos, la sociedad del Estado de México con todos sus matices; urbano, industrial, comercial y agrario, es una de las fuerzas más poderosas del país, con técnicos, profesionales, estudiantes, maestros, amas de casa, médicos, obreros y campesinos.

Hay mucho de todo, de ahí que el ámbito político cobra singular relevancia, al grado de llamar la contienda electoral venidera en junio del presente año, como histórica.

Afirmaron opositores a Morena al señalar que “el triunfo es ahora o nunca, es de vital importancia para los contendientes, principalmente para Morena, que dice ser el más fuerte y sin embargo demuestra su miedo, pavor, al ser hoy el partido más débil, de hecho, es hoy el rival más débil porque va en picada, en caída libre, en Texcoco, su militancia no aguantó ni 10 minutos del pobre discurso de Delfina Gómez Álvarez, y emprendió la graciosa huida, se salieron dejándola hablando sola”, dijeron.

Fabián Granados, líder del sector popular del tricolor en el Valle de México, señaló lo anterior luego de preguntarse “¿quiénes son los coordinadores de campaña de la Delfina Gómez?”, bueno, aparte del señor de Palacio Nacional desde su tribuna matutina, aparte de toda la cúpula gubernamental y el séquito de gobernadores de su partido, cuyo debut y despedida se vislumbra ya a la vuelta de la esquina”, dijo.

Recordó que “en Cuautitlán, la coordinadora de Morena es la ex diputada y ex candidata Juana Carrillo, hoy desempleada, y en su intento por agarrar hueso le encomendaron el evento en Cuautitlán, pero no logró llevan ni a su familia, su pleito casado con sus propios compañeros como Ariel Juárez, Arenas, con Pedro Zenteno y con todos aquellos que quieren figurar para volver a contender por Cuautitlán, son sus enemigos políticos y los bloqueó para que no figuraran ante la señora Delfina y al hacerlo, boicoteó el evento y se vio francamente decepcionada con Juana Carrillo, por cierto, cercana de Horacio Duarte”, afirmó.

Finalmente, Fabián Granados puntualizó que “está a la vista de todo el problema interno de Morena, cómo es el caso de Juana Carrillo, que no se sabe si es amiga o enemiga y así le sucedió en Texcoco”.