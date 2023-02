Ordena AMLO empezar a medir muertes por sobredosis, en el país

Riesgo latente, el consumo de drogas sintéticas

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las autoridades de salud empezar a medir las muertes por sobredosis, luego de calificar como un riesgo latente el consumo de drogas sintéticas en el país.

Detalló que el martes se envió una circular a los sistemas de salud de todo el país para que en las actas de defunción se establezca, y no se omita u oculte, la causa de muerte si está relacionada con el consumo de alguna sustancia.

“Vamos a estar informando sobre causas de fallecimientos, de muertes por sobredosis y en comparativos. Hasta ahora se dan, pero no igual que en otras partes. Acabamos de dar instrucciones para que se envíe una circular a todo el sistema médico para que en actas de defunción se establezca y no se omita o no se oculte”, expresó.

El Presidente mencionó que esta medición servirá para tener un control de lo que está sucediendo en el país sobre el consumo de drogas sintéticas y, de esta manera, poner especial atención a la prevención.

Indicó que el consumo de estas sustancias se tiene identificado que se concentra en Guanajuato y en algunas zonas de la frontera con Estados Unidos.

“No esperar por ninguna causa que eso se haga extensivo, es un riesgo latente, es algo que tenemos que atender y lo estamos haciendo y, repito, lo que más nos ayuda es la gran reserva de valores que tiene el pueblo de México. (…) Lo del cristal básicamente en algunos lugares de la frontera y del caso al que me estoy refiriendo”, agregó.

López Obrador aseguró que uno de los objetivos de su gobierno es avanzar en el combate a la inseguridad, sin embargo, reconoció que si no se atiende al mismo tiempo el consumo de drogas, la situación podría complicarse más.

Dijo que el fentanilo y otras drogas sintéticas son un asunto “gravísimo” y la muestra es lo que ocurre en Estados Unidos donde han muerto más de 100 mil personas por dosis de fentanilo. Insistió en que es necesario hacer una campaña de información tan fuerte como las que hacen Coca-Cola y Sabritas.

“Tenemos localizados algunos sitios, por ejemplo Guanajuato, no nos explicábamos por qué tantos homicidios si es un estado con una tradición cultural de mucho tiempo, de valores, de integración de la familia, de creencias, pero, además, con mucho crecimiento económico, entonces ¿por qué tantos asesinatos y entre bandas? Estamos llegando a la conclusión y se está trabajando en eso de que tienen más consumo interno que en otras partes…

“Eso afortunadamente no lo tenemos, les ponía yo el ejemplo, ni en Sinaloa, donde tenemos esos laboratorio no hay ese consumo; lo de estos laboratorios es para tráfico, eso es narcotráfico”, agregó.

Ninguna ruptura con EU por prohibición de maíz transgénico: AMLO

Sobre la prohibición de importación de maíz para consumo humano, el presidente López Obrador dijo que no hay ningún rompimiento con. Estados Unidos, sino, al contrario, hay convencimiento sobre el por qué su administración debe privilegiar la salud de los mexicanos.

“Estamos platicando con ellos en muy buenos términos, explicando por qué tomamos esta decisión que tiene que ver con la salud y ofreciéndoles que podamos hacer, las agencias de salud, un análisis sobre el maíz transgénico, sobre sus contenidos.

“Ellos dicen que tienen expertos, tienen contratados a premios Nobel, pero sigue habiendo mucha desinformación en contra de estas semillas y sobre todo la utilización de agroquímicos que afectan la salud”, sostuvo el primer mandatario en su mañanera de este miércoles.

Hace unos días, el gobierno federal publicó un decreto para revocar permisos y no conceder nuevas autorizaciones de uso y liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado para consumo humano, a fin de evitar una disputa con Estados Unidos sobre el comercio de este alimento.

El decreto, firmado por López Obrador, instruye a las autoridades de bioseguridad a revocar y negar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana y plantea que habrá una sustitución gradual.

“Esto no solo es en beneficio de los consumidores de México sino de los Estados Unidos; no se deben permitir alimentos que son dañinos para la salud. Estamos avanzando con ese propósito hasta ahora han venido ellos entendiendo que tenemos que actuar así.

“No hay ruptura, es fijar con claridad en que no se admite el transgénico para alimento humano”, afirmó.

El decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla. Lo anterior, no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos.

Asimismo, fija un periodo de transición para reemplazar el glifosato en la agricultura con límite hasta el 31 de marzo de 2024.