Aeromar es la segunda aerolínea que quiebra en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De la mano de Interjet, se aniquilaron 2 mil empleos para pilotos y otros 5 mil de personal de sobrecargos, de tierra, técnicos y todos los aspectos administrativos. Y, sin apoyo gubernamental y con la firme intención de acabar con las líneas aéreas mexicanas, abren los cielos a cabotaje internacional.

El tema de Interjet, en el cual su dueño, Miguel Alemán Magnani, está resguardado en Francia, ya que cuenta con la doble nacionalidad, ya lo hemos analizado varias veces en este espacio.

Sin embargo, en el de Aeromar, encontramos a su dueño Zvi Katz, otro caso similar a los que han defraudado miles de millones de pesos, muchos de ellos del erario público y están fugados.

Katz, al igual que Alemán Magnani y Gastón Azcárraga (caso de Mexicana de Aviación), no pagó ni a los que les prestaba el servicio de aeropuertos, así como turbosina, los arrendadores de aviones y a sus trabajadores.

Los tres tienen un común denominador: viven como príncipes en Europa y Estados Unidos. Alemán, en París; Azcárraga en Nueva York; y Katz en Milán. Todo mundo sabe dónde se encuentran y no se les toca ni con una foja de una averiguación previa. Impunidad de los de cielo blanco.

Ayer, a la medianoche vencía el plazo para pagar los adeudos que tiene con el AICM. Se sabía perfectamente que no podían pagar y desde muy temprano las instalaciones fueron tomadas por agentes de la Sedena y la Marina. No salían, ni entraban aviones. De esa forma, pretendían cobrar lo incobrable.

Si había dinero en las cuentas, estas las saqueó Katz, mediante sus empleados. Los bienes en el aeropuerto de la CDMX, no son de su propiedad. Tampoco los aviones, ni ningún otro activo. No hay que olvidar que la mayoría de las aeronaves de las empresas de aviación, las arriendan con fines fiscales y de tener aparatos relativamente nuevos.

La nueva Mexicana

Que mejor inicio podría tener la línea aérea de la Sedena, Mexicana de Aviación, que teniendo los slots de Aeromar.

Fácilmente lograría tener aviones arrendados, servicios de regalo, ya que se los proporcionaría la SICT, a través del AICM, cuyo director es el vicealmirante piloto aviador Carlos Velásquez Tiscareño, forma parte del mismo equipo. Seguramente le daría mejores condiciones que al resto de las aerolíneas privadas.

Datos fríos: Aeromar trasladaba al año medio millón de pesajeros en el país y el extranjero; quedó a deber más de 150 millones de pesos en impuestos; 121 millones de pesos en 64 facturas de recolección del TUA; es dueño de Aeromar, la Línea Aérea Ejecutiva de México, Festival de Tarifas, Charters Aeromar, Paquetes Aeromar, Altitud Aeromar y Aeromar.com.mx.; deudas al AICM por 140 millones de pesos al AICM.

Las deudas no eran impagables, pero no había voluntad de liquidarlo por parte de Katz, ni del gobierno federal. Era mejor ponerla a dormir.

De esa manera, Mexicana de Aviación sería la principal beneficiaria de este proceso. Es obvio que empezaría con escasas operaciones, para cubrir las rutas de Aeromar.

Por lo pronto, la aviación mexicana vuela de capa caída. ¿Cuánto tiempo sobrevivirán las compañías mexicanas ante la feroz competencia mundial y con la entrega de los cielos mexicanos?

Todo como anillo al dedo.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, ya logró destrabar el nombramiento de 44 magistrados electorales en el Senado. Sólo bastó un ratito sentado con el líder de la Jucopo del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal, y ya hizo más que el resto de las bancadas de oposición y sus coordinadores. Desde su llegada al Poder Legislativo, "Alito" ha rechazado 3 iniciativas presidenciales y consolidado una alianza con los pesos completos del Senado. Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, diputada por Morena, se le ocurrió que la mejor manera de quedar bien con el Presidente de la República era aumentar las multas a quien lo injurie. A ella no le importan las libertades ciudadanas, como la de expresión. Sólo la zalamería con el poder presidencial. Aunque no se olvida que la legisladora zacatecana fue detenida en el aeropuerto de Tapachula con un millón de pesos en efectivo. Cuando se maneja en viajes el efectivo, es porque no se pagaron los impuestos correspondientes. O, ¿me equivoco? Por el momento, el presidente López Obrador, anunció que vetará esa ley, si pasa en Diputados. Diga lo que diga Ignacio Mier, también quería sumarse con líder de la jucopo de Diputados, al canto zamalero, pero se le acabó rápido la risa. El fue el que autorizó pasar esa ley al pleno.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Bajo el liderazgo de Jorge Rangel de Alba Brunel, CIBanco, eligió a Google Cloud, la nube más limpia de la industria, para impulsar una transformación digital en línea con su compromiso de disminuir su impacto ambiental a través de la reducción de emisiones de carbono. En colaboración con Google Cloud, le permitirá a CIBANCO identificar nuevas posibilidades de negocio, así como impulsar una innovación basada en datos, que los apoye a la generación de servicios y experiencias hiper personalizadas para sus clientes de hoy y mañana, que al igual que esa institución se preocupan por la creación de un mundo más sustentable.

