Predios de Fonatur serán declarados reservas naturales: López Obrador

Las 16 mil hectáreas están ubicadas en seis estados

Para evitar más privatización de playas y proteger flora y fauna, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la protección como reservas naturales de 16 mil hectáreas propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), distribuidas en seis entidades del país.

Se trata de terrenos que comprenden 66.80 hectáreas en Baja California, 8 mil 64.69 hectáreas en Baja California Sur, 981.71 hectáreas en Guerrero, 5 mil 263.18 hectáreas en Oaxaca, 115.79 hectáreas en en Quintana Roo y mil 921.87 en en Sinaloa.

El primer mandatario dijo que uno de los propósitos de esta decisión es proteger la flora y la fauna presente en estos lugares, así como garantizar que la población general pueda disfrutar de estos espacios que durante el periodo neoliberal eran privatizados.

“El propósito principal es proteger la flora, la fauna, especies en vías de extinción. Lo segundo es que la población puede disfrutar de estos espacios, ya saben ustedes como en el periodo neoliberal se fueron privatizando las playas y la gente no tiene la posibilidad de disfrutar el mar”, afirmó el mandatario. Javier May, titular del Fonatur, explicó que el objetivo de este decreto es no permitir que se sigan desarrollando complejos turísticos que no benefician en nada al pueblo.

“En Fonatur no queremos más playas privadas ni desarrollo turístico a costa del sufrimiento del pueblo; las playas de México son de todas y de todos los mexicanos (…) Estamos erradicando el turismo depredador para pasar a un turismo responsable con el medio ambiente y con dimensión social”, expuso el funcionario durante la conferencia matutina.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Adán Peña Fuentes, aseguró que con la declaratoria quedarán protegidas especies endémicas de las diferentes regiones como la rata canguro y la lagartija de piedra en Baja California Sur, o el jaguar en Oaxaca, así como la guacamaya verde o la tortuga golfina en Guerrero, para un total de hasta 15 especies.

El proceso para la declaratoria de las nuevas áreas naturales protegidas iniciará con la elaboración de un estudio técnico justificativo; la publicación de una aviso en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la realización de una consulta pública, para finalizar con la publicación del decreto en el DOF.

Peña Fuentes adelantó que la figura de protección que podría aplicarse a los terrenos de Fonatur sería la de parque nacionales. Dijo que con esta medida México superará las más de 190 áreas naturales protegidas, además de 1 millón de hectáreas destinadas voluntariamente a la conservación.

AMLO anticipa demanda contra dueños de Aeromar

Sobre el caso Aeromar, López Obrador reconoció que el rescate financiero de una empresa con altos pasivos como los de Aeromar es totalmente inviable por lo que, después de los proteger a los trabajadores, se procederá a interponer denuncias contra los dueños de la compañía aérea por los adeudos al Estado mexicano.

El mandatario federal consideró que la empresa fue mal administrada y como en otros casos, los dueños han resultado impunes, pues huyen del país para no enfrentar su responsabilidad administrativa. “Podemos decir que fue una empresa mal administrada, son de esos casos donde quiebran las empresas pero no los dueños; fue como, o es como, lo del Fobraproa: bancos quebrados, banqueros ricos.

Los dueños se fueron creo que a Israel, dejaron abandonada a la empresa con deudas de tiempo atrás mucho antes de la pandemia”, afirmó.

“No le pagaban a los trabajadores; nosotros, para que no cerrara la empresa, mantuvimos sin cobrarles deudas al Estado mexicano, al aeropuerto, al SAT, Infonavit, a distintas dependencias a las que les deben; al final dijeron ‘cerramos, no podemos’ y se está buscando, fue la instrucción que dí, apoyar a los trabajadores”.

“Es totalmente inviable, en lo comercial, rescatar algo que tiene un pasivo altísimo, debe hasta la renta de los aviones y no tienen bienes, deben combustible, no perdieron, quedaron con esas deudas, pero los dueños por lo general se protegen”, reprochó el jefe del Ejecutivo federal.

Respecto a la posibilidad de que los empleados de la aerolínea puedan ser colocados en la nueva Mexicana de Aviación, López Obrador dijo que se están buscando acuerdos con Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus para que se integren a sus plantillas laborales.

“Se está buscando colocarlos, ya se está avanzando en ello, son alrededor de 500 trabajadores y a quienes compraron boletos se les va a reconocer su dinero, las rutas están dispuestas a cubrirlas creo que tres líneas aéreas Volaris, Aeroméxico y se va a devolver el dinero si compraron boletos”, sostuvo el Presidente.