López Obrador muestra temor y enojo por la movilización del 26 de febrero

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

* “Si no hay imposición, vamos a ganar: Ricardo Monreal Ávila

El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anduvo de gira por Sonora y el gobernador de ese estado, Alfonso Durazo, no se cansó de dedicarle loas y loas a su jefe. Sin embargo, lo que sí quedó de manifiesto es que el inquilino de Palacio Nacional tiene una mezcla de sentimientos encontrados: Temor y enojo y esto es porque ya estamos en la cuenta regresiva para la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, así como otros puntos de encuentro en diferentes ciudades del país, del ya próximo 26 de febrero, donde de nueva cuenta, la ciudadanía saldrá a manifestarse para defender, tanto al Instituto Estatal Electoral, (INE), como el voto.

Por las “ex benditas redes”, también el Presidente ha quedado más que exhibido. Por ejemplo, en sus intentos de engaño y mentiras, como cuando en uno de sus gustadísimos “stand-ups” mañaneros se pregunta textualmente: “¿Por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones? Es el país que gasta más en la organización de elecciones”.

Como le contestan por esa misma vía, eso es una mentira total porque el voto de cada uno de los mexicanos, cuesta alrededor de 86 pesos, —más barato que en Estados Unidos y Canadá—, y el INE ha absorbido otro tipo de funciones que los institutos electorales de otros países no tienen, como la expedición de la credencial para votar de manera gratuita, así como los dineros que se reparten a los diferentes partidos, por ejemplo.

Bueno, pero retomando el tema inicial, en Palacio Nacional preocupa no sólo a López Obrador, que la ciudadanía vuelva a salir a defender su voto. Como se recordará, el tabasqueño se inventó una nueva concentración, esta vez, para festejar, el 18 de marzo, la expropiación petrolera aglutinando a todos sus seguidores, así como antes, en la marcha ciudadana de noviembre del año pasado con la consigna “El INE no se toca”, el de Tepetitán decidió adelantar su enésimo informe, —previa marcha de alrededor de cinco horas—, en el que también dijo una retahíla de mentiras que él llamó logros y resultados.

Ahora, inaugurada ya la intempestiva carrera de sus “corcholatas”, que tanto trabajo le ha costado controlar, López Obrador no sabe cómo frenar esta nueva movilización ciudadana a la que, curiosamente, se han sumado un buen número de los llamados “arrepentidos”, es decir, los que votaron en el 2018 por el tabasqueño y conforme la errada y llamada Cuarta Transformación ha seguido, la decepción va cada vez más en aumento, —pero finalmente y esto lo debería de tomar muy en cuenta el mandatario—, se ejerció el derecho al voto.

“Aunque se estén haciendo ilusiones”, Morena se mantendrá en la Presidencia de la República en 2024. Esto último puede inferirse porque en Cajeme, López Obrador dijo que su sucesor o sucesora, tendrá sus mismas ideas. En este sentido, la que más promociona su cercanía con el presidente, es ni más ni menos que la flamante jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, pero trae sobre su cabeza varios problemillas que por un lado y otro le brotan y no puede resolver y eso, definitivamente, le resta puntos, pues hay otros, como el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se la llevan mucho más relajado que ella. De hecho, en la gira del Ejecutivo por Sonora, el gobernador Durazo se manifestó abiertamente a favor del responsable de la política interna del país. Así que #EsClaudia, la que debería estar muy preocupada, ¿o no?

Municiones

*** Al asistir al cuarto informe de actividades legislativas de la senadora Soledad Luévano Cantú, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal señaló que: “A pesar de que las encuestas, los sondeos de opinión, a veces nos colocan en el tercero o hasta en el quinto lugar, en verdad no me preocupa. Si no hay imposición vamos a ganar. No vamos a claudicar, no vamos a desistir, no vamos a negociar”. Añadió que, “hoy vamos a desatar un movimiento nacional en el país… ya hay en todas partes del país un movimiento monrealista”. El senador Monreal recordó que aunque tardío el reconocimiento a mi inclusión, fue la perseverancia, la resistencia, el ánimo y la lucha la que logró ese propósito. Sí pugnamos por un juego limpio y sí exigimos cancha pareja”, y prometió “actuar con inteligencia, con mesura y con una actitud de serenidad, porque lo que México necesita es reconciliación”, sostuvo. Añadió que “este día que estamos en Zacatecas, en el marco de esta celebración del informe de actividades legislativas, quisiera expresarle al pueblo de Zacatecas, contundentemente: Que ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Vamos a morirnos en la raya por el bien del país”. Asimismo, el legislador zacatecano expresó que está preparado para lo que viene “y por eso aquí frente a mis paisanos en Zacatecas, frente a mis paisanas, les comento y les comunico que he decidido luchar para ser Presidente de México”. Una vez más subrayó que no cree en la confrontación permanente, “lo he dicho en muchas veces, muchas ocasiones. Creo en la reconciliación. Creo que México puede llegar al mismo puerto, al mismo lugar, al mismo objetivo si logramos estar unidos en lo fundamental”, indicó. Finalmente, Ricardo Monreal sostuvo que los pueblos crecen, las sociedades se desarrollan, las naciones se fortalecen cuando hay unidad en lo fundamental. Reconoció que se pueden tener diferencias como todo y como en todas partes: Ideológicamente, políticamente, socialmente podemos tenerlas, “pero en lo fundamental debemos estar unidos”, remató.

*** Este fin de semana fue en Huixquilucan donde la candidata de la coalición Va por México, Alejandra Del Moral Vela, rindió protesta, pero con el PAN. Como se recordará, el fin de semana pasada, lo hizo en un multitudinario evento del PRI, donde estuvieron presentes panistas distinguidos como el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; Enrique Vargas y el dirigente del panismo mexiquese, Anuar Azar. Ahora, reunida con la cúpula albiceleste, el dirigente de ese partido, Marko Cortés, señaló: “Mi primer agradecimiento es para un amigo que pudo estar hoy aquí pidiendo el apoyo para él, pero que no lo hizo así con altura de miras, pensando en que no venga al Estado de México lo peor que significa la política en México”. Desde luego, el líder de Acción Nacional, se refería precisamente a Enrique Vargas, quien en su momento, declinó a favor de Alejandra Del Moral, con tal de sacar adelante la coalición “Va por México”.

