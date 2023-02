No, no es El Chapulín Colorado, es Calderón que busca “salvar a México”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El expresidente Felipe Calderón no descubre el hilo negro. Invitado por Mario Vargas Llosa participó junto al ex presidente Ernesto Zedillo en el Foro del XX aniversario de su Fundación Internacional para la Libertad, donde consideró que con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional el país va directo a una dictadura populista corrupta, incompetente y autoritaria.

Para evitarlo, propone una serie de pasos absolutamente irrealizables e inaceptables por las cúpulas dominantes del PAN, PRI, PRD y MC como abrir cada uno de ellos a la ciudadanía, restituir sus padrones de militantes para que operen con mecanismos absolutamente auditables, a fin de lanzar candidato único a la Presidencia de la República y al resto de los procesos electorales en 2024.

Sería reorganizar y readecuar a la oposición para dar una respuesta uniforme que detenga y dinamite el agandalle que ha sido ya puesto en marcha por Andrés Manuel López Obrador, vía Morena, y el lanzamiento de sus corcholatas no sólo para garantizar el triunfo de su heredero en Palacio, sino el control de las Cámaras de Diputados y de Senadores en el siguiente sexenio.

Para el ex presidente Felipe Calderón la única vía de salvación de México es lograr una ciudadanía organizada a través de reconstruir la oposición y fortalecer la alianza Va por México, según lo expone en un artículo reproducido por Reforma.

Si bien considera que no todos los ciudadanos podrían aceptar a PAN, PRI, PRD y MC, el ex presidente dice que pues no hay de otra porque estos partidos ya tienen registro y financiamiento público y son los únicos que hoy pueden postular candidatos.

“La situación actual presenta tres serios agravantes. Uno, la restauración autoritaria de AMLO va de la mano del crimen organizado. Es quizá lo más grave. Dos, esa autocracia apoyada por el crimen va junto a un claro intento de cooptar política y económicamente, no al Ejército, sino a algunos generales encumbrados vía prebendas y opacidad; esperemos que las fuerzas armadas puedan resistir. Y el tercer agravante —sobre el cual podríamos actuar— es la triste ausencia de una Oposición respetable, vigorosa, creíble y con liderazgo.

De dónde nace la fuerza de AMLO, se pregunta… No había habido un poder tan vertical hace décadas. Su “aprobación presidencial”, sin ser excepcional, es consistente. Su aprobación surge de los beneficiarios de los programas sociales, especialmente el de “adultos mayores”. Este tiene un efecto distributivo que debe reconocerse.

Las desventajas, sin embargo, son múltiples, afirma. La esencial es que no rompe estructuralmente la pobreza, al no mejorar los principales “igualadores” de oportunidades: Educación, salud y servicios públicos de calidad para los más pobres… agota los recursos públicos… si la disponibilidad de dinero fuera infinita, el programa debiera expandirse sin fin, y al mismo tiempo el gasto en educación, salud, seguridad, infraestructura… ¡qué más quisiera cualquier gobernante! El problema es que el presupuesto es limitado, y el programa se hace crecer ilimitadamente.

Para mantener ese programa se han recortado otros: Educación, salud, creación de infraestructura, seguridad, ciencia y tecnología, y un largo etcétera. Si sigue esa tendencia, será insostenible para las finanzas públicas.

En fin, nada que no hayamos dicho y analizado antes.

Así que…

Y Monreal volvió a prender a Zacatecas

Amparado en el informe de labores de su compañera de fórmula estatal, la senadora Soledad Luévano Cantú, el precandidato presidencial Ricardo Monreal encendió de nuevo la esperanza entre sus conciudadanos, ahora para tener en 2024 su primer Presidente de México nacido en este estado.

“Voy a ganar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República… aunque en las encuestas me pongan en tercer o quinto lugar”, advirtió en medio de la algarabía de sus conciudadanos.

“Si no hay imposición vamos a ganar. No vamos a claudicar, no vamos a desistir, no vamos a negociar… hoy vamos a desatar un movimiento nacional en el país, créanlo, ¡créanlo!, ya hay en todas partes del país un movimiento Monrealista”, subrayó.

Desde el templete principal, indicó que ha decidido aportar todo lo que sea indispensable para alcanzar no sólo su sueño, sino el de todos los zacatecanos.

“He decidido participar en este proceso interno de Morena, que, aunque tardío el reconocimiento a mi inclusión, fue la perseverancia, la resistencia, el ánimo y la lucha la que logró ese propósito. Sí, pugnamos por un juego limpio y sí, exigimos cancha pareja”, insistió.

Les recordó que en 1997-1998, él, con el apoyo de los zacatecanos, desató un movimiento social en el estado que lo llevó a ser gobernador.

“Esta vez vamos a lograr salir adelante con pasión, con inteligencia, con prudencia, con talento. No nos vamos a acelerar, no vamos a apresurarnos, no nos vamos a precipitar. Vamos a actuar con inteligencia, con mesura y con una actitud de serenidad, porque lo que México necesita es reconciliación”, sostuvo.

Con un pueblo encendido, Monreal agregó: “Este día que estamos en Zacatecas, en el marco de esta celebración del informe de actividades legislativas, quisiera expresarle al pueblo de Zacatecas, contundentemente: Que ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Vamos a morirnos en la raya por el bien del país”.

Y todavía hay quienes creen que Monreal va por un cargo de compensación, sí cómo no.

