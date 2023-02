Marcha en 50 entidades, el 26

Arturo Ríos Ruiz

AMLO, nada contento

Obsesión, quitar el INE

El próximo 26 de febrero se llevará a cabo la nueva marcha a favor del INE por parte de organizaciones civiles, actores políticos opositores y miembros de la sociedad con el fin de expresar su rechazo al “plan B” electoral del Presidente.

La convocatoria de los organizadores ha tenido respuesta, pese a las descalificaciones del primer mandatario; se ha logrado convocar a diversos contingentes que se agregarían al llamado en varias entidades del país.

Se han sumado 28 estados de los 32 del país. De acuerdo a una imagen de la organización Unid@s del empresario impulsor de Va por México, Claudio X. González, cerca de 50 ciudades participarán en la marcha. Se dio a conocer que dos en el extranjero; Madrid, España, y Washington DC, en los Estados Unidos.

Como la costumbre ya conocida, el Presidente afirmó ayer que están convocando a una marcha en defensa del INE porque supuestamente el “plan B” de la reforma electoral afecta.

Explicó que lo que se pretende con el “plan B” es reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos y que no se repitan los fraudes electorales. Muchos conocedores y ciudadanos captamos bien la intención de despojar al INE de su autonomía para manejar las elecciones a su antojo y para su provecho.

Con la medida que no ha descansado en mantenerla vigente y más ahora que se acercan las elecciones de 2024, le urge al mandatario deshacerse del INE actual porque no es manipulable como él exige, acostumbrado a imponer, y no le interesa la democracia. Está claro.

Es preocupante la alianza ya no tan soterrada con la delincuencia organizada que únicamente los atrasados aceptan tácitamente y lo ven bien, pero un porcentaje razonable del país tienen bien cimentada en sus mentes la visible sociedad Narco-Estado que cada día cobra notoriedad.

Un dato irrefutable es el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que en el proceso electoral en México del 6 de enero de 2021, fueron asesinados 91 políticos candidatos de diversos partidos opositores; así como amenazas a los votantes en diversas casillas y a elegidos para abandonar la contienda y dejar el camino para el del partido oficial.

Esa acción quedó registrada en un sinfín de documentos, denuncias ante la autoridad electoral sin resultados de justicia y se dejó ejemplo de lodo de un país dominado por un régimen claramente aspiracional de convertirse en dictatorial.

Con todas las argucias presidenciales y de sus cercanos que a todo lo que le interesa le hacen eco; el 26, domingo venidero resonarán en la capital y el resto del país los gritos de la inconformidad que ya es más notoria en el final de la agitada diariamente sociedad mexicana.

El domingo 26 que viene se escucharán por toda la nación los gritos incómodos para el mandatario: “El INE no se toca”, “yo apoyo al INE”, Mi voto no se toca”. La primera de estas frases es la que más ha calado en el jefe del Ejecutivo que lanzó desde una de las mañaneras un “Ya chole con que el INE no se toca”.

Si la organización de la marcha tiene éxito, se advierte que tal vez, el mandamás ordene otra a su favor como lo hizo el 27 de noviembre del año pasado para pretender opacar la anterior del 13, que dejó abollada la imagen presidencial.

