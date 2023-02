Layda, Pío, Segalmex, Notimex, etc, no se tocan

COMO ANILLO AL DEDO-. A escasas 72 horas de las marchas MI VOTO NO SE TOCA, que cuando menos se llevarán a cabo en setenta puntos del país, al padre de la Cuarta Transformación le llegó el premio de un boleto yanqui, la condena de Genaro García Luna.

Entre tanto, asuntos relacionados con malos manejos y denuncias de corrupción, donde están involucrados, como presuntos, destacados cuadros de primer nivel del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, duermen el sueño de los justos, pero no sólo de las autoridades, también de algunos medios de comunicación, analícelo y verá.

Usted dirá con acierto que no hay comparación entre los hechos que se imputan a Genaro García Luna con casos como los de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; la senadora que parece haber perdido la memoria al no recordar cuándo ni dónde recibió ese dinero, o bien el del hermano Pío López Obrador también recibiendo dinero, pero sobre todo los malos manejos por más de diez mil millones de pesos en Segalmex, denuncia que no avanza, no obstante la sólida documentación que se tiene.

De los casos citados el tortuguismo es alarmante, pero en el tema del hermano Pío, parece ser que incluso hay indicación judicial de no abrir el expediente hasta después de cinco años, para no dañar la imagen pública del involucrado, ¿Cómo la ve?

Casos semejantes de tortuguismo se viven en la Conade donde la intocable Ana Gabriela Guevara es inamovible, no obstante inconformidades de varias federaciones como la de natación; pero de entre todas ellas sobresale, por lo prolongado del problema, el caso Notimex, donde otra consentida de la Cuarta Transformación, SanJuana Martínez, lleva años COBRANDO como directora de la agencia informativa del Estado y cuyos trabajadores llevan meses de huelga y SIN COBRAR.

OPORTUNISMO ELECTORAL-. Como los anteriores casos domésticos no se tocan, menos en las mañaneras, sabedores de que la mejor política exterior es la interior, el dictamen de la justicia norteamericana se potencializa desde ahora en menor grado para las elecciones locales de Coahuila y Estado de México; pero sobre todo será para la presidencial de 2024, al tiempo.

El púlpito mañanero empezó ayer mismo, pero seguirá hoy y mañana, con sus ataques a la población que participará este domingo en la marcha MI VOTO NO SE TOCA, tan corrientemente que el sermonero presidencial dice que los marchantes lo harán en apoyo no del INE, sino de Genaro García Luna, como que está fuera de lugar.

Pero abusando de la credibilidad de la que goza el pastor guinda, seguirá sus ataques por lo que si usted ha decidido participar, hágalo donde quiera que esté.

