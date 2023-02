Vamos ministros, es por México

Carlos Ramos Padilla*

Después de este 26 de febrero no queda más que medir el tamaño de la Suprema Corte de Justicia y de sus ministros. Ellos, los más altos aplicadores de la ley, deben pensar por México y nuestros jóvenes. AMLO ha demostrado que si no pasa por bandos es por memorandas por iniciativas o por planes secundarios y de eso no se trata: De imponer.

Nadie del gobierno de la República se asomó siquiera a escuchar a una multitud, una colectividad. Ni un cristal roto diría aquel, pero con una gran diferencia, esta convocatoria fue por voluntad y no se cargó al dinero de los mexicanos. Aquel plantón fue con dinero sucio, por trampas políticas, y causando daño a la ciudad. No importaron los derechos y garantías constitucionales, tenía que treparse en una plataforma para autodesignarse “presidente legítimo”, para eso tanto abuso y atropello. Ahora está en Palacio por elección y cumpliendo las órdenes constitucionales, ahora que lo distingue el cargo político de mayor honra y responsabilidad ha radicalizado, ha separado, ha boicoteado, ha insultado e impuesto su arrogancia. Quiere saltarse la ley, así de fácil. Más que cobijar al Instituto Nacional Electoral, buscamos un digno Estado de Derecho y fórmulas ejemplares de democracia. Respaldamos a las instituciones de mayor respeto y credibilidad como el INE, la UNAM y el Politécnico. El multimencionado “plan B” resulta un capricho frente al rechazo a su anterior iniciativa de reforma que cada día más convence de su negatividad, no únicamente a los partidos de oposición. Las mañas y trampas al ser descubiertas merecen un trato de repudio. Frente a miles y miles de personas, los enviados de Morena intentaron colocar una enorme manta sobre los portales del Zócalo que fue desmantelado ante el aplauso de todos porque buscaba contaminar a los manifestantes con el veredicto contra García Luna. La propia gente se dio a la tarea de derribar esa manta así como todos los pegotes colocados en bardas y postes intentando golpear al ex presidente Calderón. Juego sucio, porque no vimos ninguna alusión a Pío López Obrador o a José Ramón López Beltrán o a Yasmín Esquivel. Vamos Ministros, no se rajen. Los cientos de flores que fueron colocadas a las puertas de la Corte es un ánimo respetuoso para que se guíen por la ley, no por las pasiones y presiones. Muestren su calidad y no dejen a la deriva los procesos en Coahuila, Estado de México y la elección presidencial.

Bien dijo Beatriz Pagés: “El país no es de un sólo hombre, México es de todos o no es de nadie. Si permitimos que nos roben el voto, después, vamos a permitir que nos roben otros derechos y otras libertades”.

El ex ministro Cossío señaló: “A finales del año pasado asistimos al intento, deliberado y consciente del actual gobierno y de sus mayorías parlamentarias para hacerse, desde la Constitución, con el sistema electoral…. El Presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes (de la Corte), ante la posibilidad de que declaren total o parcialmente sus reformas electorales…a los ministros queremos hablarles con el respeto que nos distingue a los demócratas”. Hoy hubo una manifestación democrática legítima, libre y fresca. Parte de la población enseñó, mostró, sus conclusiones y desafíos dentro de la ley. Deben, debemos ser escuchados y considerados. Las presiones para los ministros son mayúsculas, pero lo sabían y se han preparado para esto y más. No caben los mentirosos, menos los tramposos en los pasillos y mesas de trabajo de los ministros. Son ejemplo, son un poder fundamental en nuestra estructura nacional. No sabrán fallar.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.