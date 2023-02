“El gran dictador”, 1940, de Charles Chaplin

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El discurso para criticar a Adolfo Hitler

Nunca pierde actualidad la reflexión

Los delirios de amasios del poder y del dinero

Litio, surgen nuevas tecnologías

Apuesta endeble para el futuro

Oxxo, tecnología para facilitar comercio

Como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado,

la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda

Joseph Joubert (1754-1824) Ensayista y moralista francés

“Lo siento. No quiero ser emperador. Eso no es lo mío. No quiero gobernar, ni conquistar a nadie.

“Me gustaría ayudarlos a todos si fuera posible; judíos, gentiles, negros y blancos. Todos nos queremos ayudar mutuamente. Los seres humanos queremos vivir entre la felicidad de todos, no la miseria de todos. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este planeta hay espacio suficiente. La tierra es buena y rica. Puede proveer a todo.

“Nuestro modo de vida puede ser libre y hermoso. Pero hemos perdido el camino. La avaricia ha envenenado el alma de los hombres, ha dividido al mundo con barricadas de odio; nos ha sumergido en la desgracia y en un baño de sangre.

“Nos ha engatusado en una espiral de miseria y derramamiento de sangre hemos desarrollado velocidad.

“Pero, en cambio, nos hemos encerrado en las máquinas que nos dan abundancia. Aún así nos dejan vacíos.

“Nuestros conocimientos nos han hecho cínicos; nuestra inteligencia, fríos. Pasamos mucho y sentimos poco más que maquinaria necesitamos humanidad; más que inteligencia necesitamos ternura y calidez. Sin estas cualidades la vida será violenta y todo se habrá perdido.

“La radio y la aviación han acercado al mundo. La sola naturaleza de estos inventos, ruega por la unidad de los hombres. Ruega por la hermandad universal coma por la unidad del alma.

“En este instante, mi voz alcanza a millones alrededor del globo; a millones de mujeres, hombres y niños desesperados, víctimas de un sistema que los tortura y encadena. Son gente inocente.

“A todos quienes puedan escucharme, yo les digo no desesperen. La miseria que nos ha caído encima, no es sino el fallecimiento de la avaricia y la amargura de aquellos que resienten el progreso de la humanidad.

“El odio de estos hombres pasará y los dictadores morirán y el poder que le quitaron al pueblo, volverá al pueblo punto y mientras los hombres den su vida por ella coma la libertad jamás morirá.

“¡Soldados, no obedezcan a las bestias! A hombres que les desprecian y esclavizan. Que les dicta qué decir, qué pensar y qué sentir. Que los destruye y los tratan como ganado. Que les usan como carne de cañón. No se sometan a estos hombres anormales. A estos hombres máquina. Con mentes de máquina y corazones de máquina.

“Ustedes no son máquinas. Ustedes no son ganado. Ustedes son hombres. Tienen el amor de la humanidad en sus corazones. Ustedes no odian. Sólo los que no son amados odian, los que no son amados y son anormales.

“Soldados, no peleen para esclavizar. Peleen para liberar.

“En el versículo 17 del Evangelio según San Lucas está escrito: El reino de Dios está en el hombre. No de un nombre, ni de un grupo de hombres. Sino de todos los hombres. En ti. En ustedes”.

“Ustedes tienen el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Ustedes tienen el poder de hacer de esta vida, libre y hermosa. De hacer de esta vida una aventura formidable.

“Por ello, en nombre de la democracia, usemos ese poder. Unámonos todos. Luchemos por un nuevo mundo; un mundo decente, que dará al hombre oportunidad de trabajo. Que dará a todos un futuro y una nueva era de seguridad.

“Bajo estas promesas las bestias se han hecho con el poder.

“Pero ellos mintieron. No honraron esa promesa y nunca lo harán.

“Los dictadores son libres para sí mismos. Pero esclavizan a la gente. Peleemos para que se cumplan esas promesas. Peleemos para liberar al mundo; para tirar nuestras barreras nacionales. Para deshacernos de la avaricia. Para deshacernos del odio y la intolerancia.

“Peleemos por un mundo de razón. Un mundo en el que la ciencia y el progreso trabajen para la felicidad de la humanidad. ¡Soldados, en nombre de la democracia, unámonos todos!”.

Este fue el discurso de la gran película de Charles Chaplin en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, en donde criticó al autócrata Adolfo Hitler y a sus delirios de poder universal.

Este discurso puede ser la conclusión de la manifestación, en la Plaza de la Constitución, de ayer.

PODEROSOS CABALLEROS

LITIO: López Obrador, el fin de semana pasada, publicó un decreto mediante el cual el Litio, un mineral que sirve para fabricar baterías eléctricas para automóviles, celulares, computadoras portátiles y otros artilugios, es nacionalizado. Sólo los mexicanos, según reza el documento, podrán hacer uso de ese mineral “estratégico”. Para ello, en Sonora, se establecerían las plantas de fabricación de baterías, lo que garantizaría el desarrollo futuro de esa entidad. Suena maravilloso, pero llegamos, como siempre, tarde. Todo por el tortuguismo mental de muchos políticos. Este año saldrán las primeras baterías de iones de sodio. El litio y el sodio, tienen similares características para almacenar electricidad en una red, lo que sería un paso adelante en la economía sustentable y para impulsar energías como la eólica y solar. A ello se sumarían otros minerales como el hierro y carbono, que no son tóxicos y además fáciles de reciclar. Otras más se podrán fabricar de hidrógeno o nitrógeno. La tecnología avanza más rápido que el seso de los políticos. ¿Hay que nacionalizar el sodio, el hierro, el nitrógeno o el hidrógeno?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

OXXO: Un éxito resultó la iniciativa de FEMSA; que preside Antonio Fernández. Oxxo abrió en el campus del Tecnológico de Monterrey su primera tienda Grab & Go, con un sistema sin fricciones y 100% digital. Ofrece una experiencia única de compra, donde puedes elegir físicamente los productos y el cargo se hace de manera automática al salir de la tienda.

Escúchame en Heraldo Radio, 98.5 FM, a las 22 hrs., de lunes a viernes,

excepto jueves, con el análisis de la información, con rigor periodístico.

mvsnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx