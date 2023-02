El INE no es la democracia

Dan la impresión los miles de compatriotas que marcharon en 25 ciudades del país de que defienden al INE y a sus consejeros como si estos fueron los inventores de la democracia y que si falta Lorenzo Córdova se acaba un milenario sistema de gobierno, desaparece el voto y las urnas pasan a formar parte de la historia, para acabar con las elecciones.

Tal parece que están de acuerdo con que el consejero presidente se asigne un salario superior al del Presidente y se asigne una cuantiosa suma por sus servicios prestadores, él y sus incondicionales, y que el Estado mexicano siga proporcionándole cuantiosos recursos para organizar elecciones amañadas y a disponer del dinero público a su arbitrio.

El INE, como muchos otros organismos públicos, dependen de las decisiones del Congreso de la Unión, del Poder Legislativo, que es el facultado para realizar los cambios y modificaciones de acuerdo a la realidad cambiante -como ocurre con la Constitución-, pero de ninguna manera es la democracia como sistema de gobierno.

Es una carga para el erario, la colosal fortuna que se destina a organizar las elecciones debe dejar dispendiosa y distribuirse ese recurso para actividades productivas, para generar empleos a miles de compatriotas sin ingresos, para la atención de personas en situación vulnerable, para dotar de agua a las colonias no para el dispendio de los consejeros del INE.

TURBULENCIAS

Revisar protocolos del Ejército

Una nueva masacre en Nuevo Laredo demuestra la necesidad de revisar los protocolos con los que actúa la tropa, pues la ejecución de cinco jóvenes es una demostración de barbarie y de descontrol -como lo denunció la Comisión de Derechos Humanos-, de los militares que disparan a la población civil al menor pretexto. La barbarie en la ciudad fronteriza hace recordar tiempos que se supone ya fueron superados, pero que se demuestra que siguen vigentes… Claudio X González fue la estrella durante la marcha en defensa del INE en la Ciudad de México, personalidades como Santiago Creel Miranda, Beatriz Paredes y Pagés Rebollar, Marko Cortés, y “Los chuchos” pasaron a segundo término ante la presencia del magnate que es el que aporte las ideas y los recursos para los movimientos opositores que, ha quedado demostrado, tienen capacidad de movilización, pero que no entienden el fondo del asunto: la defensa del INE no es la defensa de la democracia… La embajadora de Noruega en México, Ragnhild Imerslund, fue recibida en el Congreso Local de Oaxaca por la presidenta de la Mesa Directiva, Miriam de los Ángeles Ruiz pasó como por integrantes de las comisiones de derechos humanos, género y pueblos indígenas y le indicó que la agenda de defensa de los derechos humanos es un compromiso de larga data y elogió los esfuerzos de cooperación, solidaridad y tareas que en conjunto realizan en la comunidad internacional… Los ex presidentes de la Canacintra, José Enoch Castellanos y Rodrigo Alpízar Vallejo, fueron acusados de intervenir abiertamente en el proceso de renovación de la directiva a favor de María de Lourdes Medina Ortega, ex titular del Instituto de la Mujer de Toluca y de ser ésta candidata del Grupo Atlacomulco, y de orquestar ataques contra el candidato José Manuel Sánchez Carranco… Y el mismo equipo del gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo ha sido señalado de orquestar una campaña de más desprestigio en contra de la candidata de Morena al gobierno del Estado, Delfina Gómez, con el objeto de favorecer a la priista Alejandro del Moral. Los ataques políticos en la vecina entidad son pan de cada día y constituyen una tradición dado los vastos recursos económicos y políticos que manejan las distintas dependencias públicas de los tres niveles de gobierno.

