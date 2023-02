Elecciones transparentes, cueste lo que cueste

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Los verdaderos liberales, tomaron el Zócalo

Ni ladrones, ni calderonistas, ni antidemócratas

Ni delincuentes, ni corruptos, ni políticos

Los manifestantes, gente limpia, sin credo ideológico

Ni un insulto; ni una mención a AMLO

Demostraron que México es de todos

Si Calderón es delincuente que se vaya a la cárcel

FGR trata de intimidar a juez que exoneró a Rosario Robles

Tesla se instalará en Nuevo León

El Nintendo de la directora de Alstom y el Tren Maya

Bimbo y su huella de carbono

Gobernar es rectificar

Confucio (551 AC-478 AC), filósofo chino

Parece que no le quedaron claro al presidente López Obrador los motivos por los cuales millones de mexicanos no estamos de acuerdo con las modificaciones a la estructura del sistema de elecciones en el país.

Parece ser que sus asesores no le dan información sobre la orden de sus gobernados para no cambiar el régimen legal de los árbitros electorales.

O, de lo contrario, sabe perfectamente lo que está haciendo y actúa de mala fe, con abuso de poder y desde el púlpito de Palacio Nacional, que es una estrategia para acabar con la insípida, pero efectiva democracia mexicana.

Tuvieron que pasar muchos sexenios, décadas, para tener un órgano confiable para las elecciones que llevaron a la alternancia y al poder a Morena, que ahora lo quiere aniquilar.

Que quede claro, no fue una marcha para apoyar a Felipe Calderón, ni a García Luna, ni a un partido en especial. Fue para exigirle a la Suprema Corte de Justicia, que el “plan B” no sea ratificado, por inconstitucional y atentatorio de la democracia mexicana.

Y, que no se equivoque el Presidente. No marchamos los corruptos, ni los delincuentes electorales, ni quienes quieren al antiguo régimen. Salimos a tomar el zócalo de la Ciudad de México gente de bien, gente aspiracionista que busca únicamente que su voto valga y que el pueblo sea el que decida quienes serán sus gobernantes. Y, se los digo a aquellos que quieren descalificar a esa manifestación. Como muchos apoyadores del oficialismo, del sistema lopezobradorista, amamos a México. Que no haya la menor duda Que rechazamos la corrupción que imperó en el priismo y panismo, e impera actualmente en los gobiernos de Morena.

Que la enorme mayoría de los que están en contra del gobierno de AMLO, son gente de trabajo, que tiene un poco más de dinero, que los ubica en la más incipiente y arriesgada clase media. Que quiere tener dos o más pares de zapatos, un coche, una casa, educación para sus hijos (que no le crean a ningún político que sólo busca el poder y el dinero), pero que defienda la democracia como el único sistema de convivencia, desarrollo y proyección social.

Las descalificaciones desde el púlpito de Palacio Nacional, contra los dirigentes a los mexicanos nos tiene sin cuidado. Si acusa, tiene que probar, aunque sea el Presidente. De lo contrario, se convierte en cómplice de quienes acusa de corruptos, delincuentes de cuello blanco y otros calificativos que parecen más chismes, que auténticas acusaciones.

Si es cierto, que presente pruebas contra Felipe Calderón, Vicente Fox. Por cierto, no tocó a Ernesto Zedillo, su padrino político, ni a Enrique Peña Nieto, quien lo apoyó para llegar a la Presidencia. ¿Ahí no hubo corrupción? Entonces el priismo, cuna de los morenistas, son totalmente decentes. Cárcel a quienes hayan traicionado la confianza del pueblo, sean del partido que sea; incluido Morena.

Señor Presidente, ¿es un pecado social pedir respeto, paz, armonía, desarrollo, oportunidades, seguridad y otras obligaciones que tiene que cumplir un gobierno (que lo prometió en sus campañas)? Lo dijiste Andrés Manuel y, también lo creo, es el origen de todos nuestros males: la corrupción es el origen de la miseria que impera en el país.

Quiere que nuestro gobierno reparta la riqueza, no la miseria y el hambre. Eso es sólo exigir lo que un pueblo, como el nuestro, con sus recursos y trabajo de los mexicanos, tenemos derecho.

PODEROSOS CABALLEROS

Terrible lo que hace la Fiscalía General de la República, al tratar de intimidar a un juez que le otorgó a Rosario Robles la exoneración de los delitos que le acusó desde el gobierno federal a la ex titular de Sedesol, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por la llamada “estafa maestra”. Por un documento que tenía una dirección distinta a su INE, que no es delito, la mantuvieron sujeta a proceso, al tiempo que la persiguieron por una cuenta que no explicó con 2,500 pesos. Si la “línea” era mantener en la cárcel a Rosario, por capricho de Palacio Nacional, fue un rotundo fracaso del fiscal Alejandro Gertz Manero y sus abogados. *** TESLA: Definitivamente se instalará en México y en Nuevo León, la empresa de autos eléctricos de Elon Musk, Tesla. Pero, ¡cómo la hicieron de emoción! El dato se confirmará en los próximos días. No fue por presiones de AMLO, sino porque es viable financieramente la empresa, el motivo por el que se quedará en esa entidad que gobierna Samuel García (Movimiento Ciudadano). Además, les adelanto que colocarán oras instalaciones de Tesla en otras ciudades, con el fin de surtir autopartes. Es negocio para Tesla y para México, definitivamente. *** ALSTON: Como una escena de Nintendo, la directora de AIstom, la empresa que venderá los convoyes al Tren Maya, Maite Ramos Gómez, explica por palitos y bolitas como funcionará ese proyecto icónico del gobierno federal. En un video, dice que garantiza que en todo momento y en todo lugar hay comunicación con el tren y se indican todos los detalles para avanzar, frenar, gracias a los más de dos mil cámaras, 200 servidores, y elementos como la energía, telecomunicaciones, radiolocalización, que contribuyen a que el Tren Maya sea el tren más seguro en el mundo. Ah, y de su responsabilidad social, para evitar la depredación de la Selva en la zona, se oscurece ante los cientos de millones de dólares que se llevarán en la operación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BIMBO: Por sus acciones a escala mundial para mitigar los efectos del cambio climático, la organización no gubernamental, Carbon Disclosure Project reconoció a Grupo Bimbo, liderado por Daniel Servitje, con el máximo puntaje que una empresa puede alcanzar, en la categoría de Cambio Climático; es la más alta del ranking The A List 2022, en el que participan 15 mil compañías globales y sólo un 2% logra este reconociendo.

