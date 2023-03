Los “asegunes” de la ampliación de mandato de “Alito” Moreno

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La prórroga está aprobada, el Consejo Político Nacional decide; INE no la tiró

Como lo dijo ni más ni menos que la senadora Beatriz Paredes Rangel, el asunto de que el Instituto Nacional Electoral, (INE), le “tiró” al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas la ampliación de su liderazgo al frente del Revolucionario Institucional hasta el 2024, tiene muchos “asegunes”.

Por su parte, el líder tricolor declaró que ese asunto no le preocupa mayormente, ya que en términos estrictos, se trata de un trámite administrativo e incluso dio sus razones al señalar específicamente que: “La prórroga está aprobada unánimemente desde el 2020, por las y los consejeros (del INE) y por las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; eso está aprobado, por eso cuando dicen: Le dan un golpe a las reformas del PRI para ampliar su mandato, no, ni siquiera ha sucedido, y eso se tiene que solicitar, la prórroga que está aprobada, eso se solicita en tiempo y forma, si así se considera, y es el Consejo Político Nacional el que aprueba o no”.

En resumidas cuentas, el ex gobernador de Campeche especificó que “al final del día, la prórroga está ahí, nosotros no hicimos nada fuera de la ley, ahí está la prórroga. La prórroga se da si yo la solicito o la solicita el comité, pero la tiene que aprobar el Consejo”,

Agregó “Alito” Moreno que la resolución que dio a conocer el INE, entonces, no afecta en nada su facultad de solicitarle al Consejo Político Nacional del partido tricolor la prórroga de su dirigencia, ni la atribución que tiene éste de darle luz verde. Es un hecho que el proyecto aprobado por el INE, no menciona absolutamente nada respecto a que el PRI haya extendido el periodo de su dirigencia nacional. En sí, la reforma a los estatutos fue que “adaptaron varios artículos ya existentes a los cambios que genera el plan B”, lo cual es normal cada que hay reformas y se hace extensivo en todos los Partidos.

“Decir que por eso el presidente (del PRI) ya se había extendido su dirigencia y se la rechazaron, es una suposición de un acto futuro que ni sabemos si va a pasar, es mera distracción y desinformación”. En este sentido, vale la pena agregar para reforzar el argumento anterior, que desde el mes de diciembre del 2020, quedó validada la facultad del Consejo Político Nacional del tricolor para determinar si procede o no y precisamente este tema no se incluyó en los documentos que rechazó reconocer oficialmente el INE

Por eso en la discusión del referido proyecto ningún consejero de hecho mencionó a Alejandro Moreno, ni a su dirigencia.

Lo que sí es que la decisión que tomó el INE sobre este asunto, se presentará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que el tristemente famoso “plan B” de la reforma electoral de López Obrador y puede advertirse que en esta, la última instancia, el PRI tiene buenas posibilidades de ganar.

Abundando es necesario señalar que el tema que se discutió fue si el PRI había “justificado debidamente” sus adaptaciones a artículos ya existentes de sus estatutos por la entrada en vigor del “plan “B”, ya que al moverse los calendarios electorales, el Revolucionario Institucional debía ajustarse a esos cambios, al igual que el INE lo hizo en los informes presentados en esa misma sesión.

El problema es que lo que algunos consideran una justificación válida, otros no, por esto al proyecto priista sólo le faltó un voto, pues 5 de los consejeros y consejeras sí consideraron que el PRI había justificado por la inminente aprobación del “plan B”.

Municiones

*** Y hablando del desafortunado “plan B”, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió respetuosamente a Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que ya de una vez firme para que dicho plan ya pueda ser publicado. Recordó el legislador zacatecano que el Senado envió todo el paquete de este desafortunado plan desde el miércoles de la semana pasada, porque según la Constitución para poder enviarlo al Ejecutivo para su publicación deben firmarlo los dos presidentes de las Cámaras, esto es, tanto la de Diputados como la de Senadores y como el diputado Creel no lo ha firmado, el trámite se encuentra detenido y por esa razón no se ha publicado y por lo tanto no ha entrado en vigor. A pregunta expresa, el senador Monreal reconoció que el retraso ocasionado por la falta de firma, sí retarda el proceso de impugnación que pueda hacer la oposición, porque no se puede continuar con ningún trámite.

*** En este mismo orden de ideas, hay que recordar que en la Cámara de Diputados, la mayoría de los integrantes de la bancada del PAN, están muy ocupados porque cada vez que hay sesión, los legisladores de Morena no se cansan de lanzarse con todo sobre los diputados de Acción Nacional. Ayer, con un retraso de dos horas, finalmente inició la sesión y de inmediato, la diputada morenista Julieta Ramírez, propuso un Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía General de la República para que investigue y determine el grado de responsabilidad de Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta con la diputada Margarita Zavala arremetieron, como producto de los actos delictivos cometidos por Genaro García Luna.

*** De esas casualidades que en política no existen, la “ministra-cachirula”, Yasmín Esquivel, lleva dos días que no se presenta a trabajar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que muchos se preguntan: ¿en qué andará la señora Esquivel de Riobóo? A lo mejor anda buscando cómo puede limpiar su nombre, después de haber demostrado fehacientemente que tiene “la cola demasiado larga”, pues por más que ha hecho el presidente López Obrador por taparla, el asunto de su doble plagio, continúa flotando en la esfera política y también en la de la UNAM. En el Senado de la República, ha sido el Grupo Pural el que más ha puesto “el dedo en el renglón”; incluso hace ya varios días, el grupo de legisladores que encabeza Germán Martínez Cázares, se apersonaron en las instalaciones de la SCJN. Pues bien, ayer, el ex panista, ex morenista, se lanzó durísimo contra la ministra consentida de Palacio Nacional al señalar que hay 10 ministros que van togados a la Corte, vestidos de negro, y hay una ministra que va desnuda éticamente a la Corte, porque ya no fue titulada y porque ya volvió a plagiar, volvió a robar una tesis y necesita gozar de buena reputación. Y no tiene buena reputación quien roba tesis dos veces”. O sea y como dice una popular canción, la señora Esquivel, no se pudo resistir a la tentación de “tropezar dos veces con la misma piedra”.

morcora@gmail.com