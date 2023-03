Castigo a militares, si resultan culpables por matanza de jóvenes: AMLO

Acusados de multihomicidio en Nuevo Laredo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que militares serán castigados, si resultan responsables en el asesinato de cinco jóvenes el domingo pasado en Nuevo Laredo, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya está coadyuvando en la investigación.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que a propuesta del general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investigue el caso.

“Conozco el caso, se nos informó en el gabinete de seguridad y a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se pidió a intervención de la CNDH para que se investigue el caso; incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los militares sean castigados.

“Lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada, no ocultar nada. Pensemos en dos cosa, primero, pensemos en los jóvenes de Ayotzinapa, fue un crimen y un error tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables pero se ponen a fabricar otra versión o fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad, eso no. Segundo, debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es mátalos en caliente, aquí se respetan los derechos humanos de verdad”, dijo. El Presidente dijo que debe quedar claro que este no es el gobierno de los ex panistas, “aquí se respetan los derechos humanos en verdad” no es como en el tiempo del narco estado bajo Fox y Calderón “y no estoy inventando nada, es lo que salió y sigue saliendo en el juicio de Genaro García Luna”.

En su mañanera, dijo que no se va a ocultar nada, “”no somos iguales”, porque no se repetirá en este sexenio lo que ocurrió en torno a la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, donde se ocultaron las cosas. “No somos iguales, no ocultar nada, siempre hablar con la verdad. No mentir, ese es el escudo para todos estos conservadores corruptos, hipócritas. Eso nos da autoridad moral. Si no, no resistieramos”

López Obrador agregó que es necesario hacer la investigación y hay que convencer, no imponer . Eso es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano.

“¿Ustedes creen que a estos periodistas mercenarios les importa el dolor de los familiares de las víctimas, de los que pierden la vida con la violencia?. No, lo vimos cuando la pandemia, se frotaban las manos porque querían que muriera más gente para exhibirnos, para decir que el gobierno es un fracaso”.

AMLO recorrerá el país con Musk;

ponen mira en Sonora, Hidalgo y el Tren Maya

Sobre las inversiones de Elon Musk en México, el presidente López Obrador dijo que acordó con el propietario de Tesla, un recorrido por diversos estados del país, con especial atención en Sonora, donde hay un proyecto de energías limpias; Hidalgo; y la región del Istmo de Tehuantepec donde se desarrolla el ferrocarril Transístmico.

El mandatario federal reveló detalles sobre su llamada telefónica con el magnate automotriz, quien le manifestó su interés por ampliar sus inversiones en el país hacia el futuro.

En el caso de Hidalgo, el tabasqueño mencionó que podría haber una inversión para el desarrollo de una planta de baterías, sin embargo, esto no se ha definido en el primer paquete de inversiones.

“La petición que les hicimos para el caso de Nuevo León relacionado con agua, vienen sus técnicos, me están pidiendo que les diga cuándo puedo recibirlos con ese propósito. Y luego lo invité, quiere venir él, me mandó decir cuándo estimo yo que podríamos hacer un recorrido por el país.

“Hoy voy a ver la agenda para ver cuándo viene y sí, estoy pensando, si lo considera y si quiere venir, estoy pensando que vaya a Sonora, que vea lo de la planta de energía solar, que conozca todo el Plan Sonora y el potencial en cobre, litio, le expliqué que ya se nacionalizó, pero que no implica (que no pueda hacer inversiones)”, señaló.

“Se (puede) llegar a un acuerdo, le dije que México es el segundo productor de cobre en el mundo, y está en Sonora y los vehículos, sean eléctricos o no, llevan un importante componente de cobre. Todo esto porque me están preguntando por Sonora”, apuntó.

El túnel del aeropuerto de Cancún al Tren Maya que interesaría a Musk

Otra de las cosas que hablaron Elon Musk y López Obrador fue respecto al proyecto del Tren Maya que se construye en el sur de México y en especial sobre la construcción de un túnel de un kilómetro y medio que conectaría el aeropuerto de Cancún con la estación del Tren Maya en ese mismo municipio.

De acuerdo con el mandatario federal, la compañía de Musk cuenta con una tecnología que permitiría la construcción rápida de este túnel con maquinaria verde.

“Ellos tienen un sistema de construcción de túneles muy novedoso, un invento, donde en Las Vegas hicieron algo así, parecido. Nosotros necesitamos un túnel para unir el aeropuerto de Cancún con la estación del Tren Maya de Cancún y queremos pasar por debajo del actual aeropuerto para darle conectividad y ellos tienen un sistema de construcción de túneles rápido como lo necesitamos nosotros donde se utilizan vehículos eléctricos, un kilómetro y medio”, señaló.