“Vikingos” regresa con todas sus temporadas

Tras 10 años de su exitoso estreno

Sintoniza History 2 de lunes a viernes a partir del lunes 6 de marzo a las 22:55 hrs. México, para ser partícipe de esta nórdica aventura

Alexandra Arellano

La maravillosa serie “Vikingos” que se sumerge en el universo vikingo del legendario Ragnar Lothbrok, vueleve a su casa, y aunque originalmente estaba planeada para ser una miniserie de únicamente nueve capítulos, después de ver el éxito que representó para su casa productora, History no dudó en apostar por la creación de más capítulos, lo que los llevó a ganar el premio Emmy en 2020, por sus increíbles efectos especiales.

La serie, según su creador, fue inspirada en libro que a su vez fueron inspiración para crear filmes como “Elizabeth” (1998), la historia escrita por el productor y guionista inglés Michael Hirst, narra la historia de guerreros, comerciantes y exploradores nórdicos del siglo VIII y retrata la vida en la Edad Media a través de los ojos de la sociedad vikinga.

Y aunque en un principio que se empezó a trabajar para History Channel se pensó en una historia dirigida para una audiencia de hombres que lo único que les interesaba era la violencia y la guerra actualmente ya no solo abarcan ese público “Una de las razones por las que creo que eligieron esta serie es porque el canal sabía que tenían una audiencia de guerra y un público que buscaba eso, pero la personificación de Lagertha por parte de Katheryn, hizo que muchas mujeres empezaran a ver la serie, cuando se terminó de rodar la serie la audiencia estaba en un 50 y 50” dijo el guionista Hirst en conferencia de prensa, lo cual realzo el trabajo de la gran incomparable actriz canadiense Katheryn Winnick, quien aparte de poseer el cinturón tercer dan en taekwondo y cinturón negro, tiene una licencia como guardaespaldas y además es kinesióloga, no solo eso si no que también posee un pasado detectivesco en series como “Law & Order”, “CSI” y “Criminal Minds” la cual también estuvo presente en la conferencia virtual que dieron ante más de 100 medios de comunicación de distintos lugares del continente americano.

Durante la presentación no sólo estuvo presente la actriz si no gran parte del elenco de la serie entre ellos Alexander Ludwig actor canadiense quien hablo del gran amor y admiración que le tiene a Latinoamérica y como la serie de “Vikingos” llegó para cambiarle la vida pues se dijo muy feliz con el papel a quien vida y el cual a estado presente desde la segunda temporada, así es hablamos de Bjorn Ironside, personaje que asegura el actor que se quedará hasta la última temporada.

Así que no te pierdas la oportunidad de ser partícipe de la gran obra del escritor Michael Hirst y sintoniza a partir del lunes 6 de marzo la serie “Vikingos” sólo por el canal History 2 y deléitate con el material visual que estrenarán y que sin duda alguna le inyectará un potencial inigualable a esta gran serie.