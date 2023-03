Jueces y consejeros, sin impunidad

Desde el portal

Ángel Soriano

Tras 14 años en el cargo -que serían cuatro reelecciones municipales o dos presidenciales-, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, fue despedido por una legal reforma promovida por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Legislativo, como una demostración de que el poder se ejerce y se ejecuta y no hay más que una decisión política para hacerlo.

No puede, en consecuencia, el INE decirse autónomo e inventor de la democracia, sólo es un aparato burocrático que depende de la autoridad legítimamente constituida y establecido en la Carta Magna: Son tres poderes de la Unión basados en el voto popular, que se regulan mutuamente, sin que ninguno esté por encima del otro.

De la misma manera ocurrirá con la SCJN: Los jueces no son autónomos para establecer en los juzgados o en la sede del Poder Judicial sus cotos de poder y amparar al que mejor le convenga a sus intereses. Efectivamente, hay autonomía, pero de ninguna manera para proteger a delincuentes o medrar con los cargos hechos para servir al pueblo.

Se procederá en contra de jueces y consejeros electorales que abusan de los cargos públicos y utilizan estos para el enriquecimiento propio, de sus familias o de sus facciones; de ninguna manera puede la autonomía amparar a vivales que han mantenido secuestrado las instituciones u órganos autónomos para medrar con ellos.

TURBULENCIAS

Gana Samuel García con Elon Musk

La decisión del millonario Elon Musk de establecer su fábrica en Santa Catarina, NL, por encima de la competencia mundial que se desató para atraer esa inversión, es un fuerte espaldarazo para el gobernador Samuel García que ha sabido capitalizar esa y otras decisiones, lo cual aumenta su popularidad y sus posibilidades de ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano muy por encima de las “corcholatas” y de los aspirantes de la oposición. Con manejo político y sensibilidad social, se coloca como un serio competidor para la justa electoral del 2024… El presidente Andrés Manuel López Obrador desaprobó la ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madrugada del pasado domingo y, sobre todo, las acciones arbitrarias de la tropa que enfrentó a los airados vecinos de la colonia Manuel Cavazos Lerma, que trataron de impedir que los soldados se llevaran el vehículo rafagueado por temor a que borraran las huellas de las perforaciones de las armas de alto poder que utilizaron. Los responsables de estos lamentables hechos serán castigados por las autoridades civiles y militares, porque no se permitirá la ejecución incluso ni a los delincuentes, dijo el presidente López Obrador… Finalmente el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, tendrá que someterse a la ley: Aceptar que su organismo ni él son autónomos y que podían manejar el presupuesto y a la sociedad de acuerdo a sus intereses; y los marchistas deberán aceptar que en el país rige la ley y las instituciones…La misma ruta seguirá la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, que pretende manejar el Poder Judicial como negocio propio. Sus jueces irán a la cárcel si es que continúan lucrando con los amparos…Y para el colmo del cinismo está la ministra Yasmín Esquivel: No le interesa manchar la reputación -quizá porque nunca la han tenido-, de otrora prestigiosas instituciones universitarias ni del mismo Poder Judicial en quienes la sociedad confiaba, sino que permanece inmune. Su cinismo es verdaderamente inaceptable en una sociedad civilizada… El gobierno de Oaxaca parece ser que no está en manos de un indígena zapoteco, sino en manos de un extranjero que desprecia a los pueblos originarios. Sólo el ex gobernador Ulises Ruiz se atrevió, en los últimos años, a aventarles a la policía a sus propios paisanos. Hoy la represión se justificaría si es que, como se dice, el poder en Oaxaca está en manos de otros que desprecian a los nativos.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista